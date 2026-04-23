Extra X70 Shadow è il nuovo 21 metri planante in GRP di Extra Yachts che inaugura una linea dedicata alla versatilità: nasce come chase boat e support vessel, ma può diventare anche yacht indipendente. A poppa offre oltre 40 m² di area di carico per tender e toys, più uno storage coperto da circa 15 m² configurabile anche come palestra. Il pozzetto centrale con murate abbattibili è il cuore conviviale, mentre sottocoperta si sceglie tra layout shadow (crew + cabine ospiti di supporto) e pleasure (fino a 4 cabine con bagno). Motori Volvo Penta IPS per 30 nodi di punta.
Il concept nasce come chase boat e support vessel
X70 Shadow è pensato come chase boat: barca di appoggio per una gita giornaliera, per raggiungere rapidamente una baia o per garantire un collegamento veloce con la terraferma. Ma la sua vocazione va oltre: può lavorare anche come support vessel, al servizio della nave madre, con spazi e funzioni progettati per gestire tender e attrezzature in modo ordinato.
La poppa è una piattaforma di carico da oltre 40 m²
Il dato che definisce davvero X70 Shadow è la capacità di carico, insolita per una lunghezza di 21 metri. A poppa, vicino all’acqua, c’è un’area superiore ai 40 m² che può accogliere configurazioni differenti: ad esempio un jet tender da 5,20 m con due jet ski e due motociclette, oppure un daysailer da 6,5 m con due jet ski. Quando non serve come “garage”, lo stesso spazio può trasformarsi in area lifestyle grazie ad arredi freestanding, aumentando la flessibilità a bordo.
Storage coperto da 15 m²
A completare la dotazione, un grande storage coperto di circa 15 m² permette di riporre seabob, foil surf, SUP e numerosi water toys. Anche qui la logica è modulare: questo ambiente può diventare una palestra dedicata all’equipaggio o agli ospiti della nave madre, trasformando una zona tecnica in uno spazio di servizio “attivo”.
Il pozzetto centrale con murate abbattibili
Nel disegno degli esterni, la zona di centro barca si raggiunge tramite cinque gradini e introduce un pozzetto ampio, con cucina esterna e una dining che può convertire in lounge. Le murate abbattibili aprono la visuale e aumentano l’area calpestabile, amplificando la sensazione di vivere a pelo d’acqua. È qui che X70 Shadow dichiara la sua natura ibrida: esperienza da leisure yacht, ma funzionalità da support vessel.
Prua con timoneria e dining chiusa panoramica
A prua trovano posto la timoneria e una dining chiusa con vista panoramica a 360°. È un’impostazione che aggiunge comfort e fruibilità in navigazione e durante le soste, soprattutto quando il meteo non invita a restare all’aperto.
Due layout
Sottocoperta il progetto prevede due configurazioni distinte.
Layout shadow con cabine crew e spazi di servizio
La versione shadow prevede due cabine crew con bagno privato, una galley con crew mess e una o due cabine dedicate agli ospiti della nave madre: una soluzione che rafforza la funzione di appoggio e gestione operativa.
Layout pleasure fino a quattro cabine ospiti
Con il layout pleasure, X70 Shadow diventa uno yacht indipendente con diverse configurazioni fino a un totale di quattro cabine ospiti, ciascuna con bagno privato, per una vera esperienza di crociera.
Motorizzazione Volvo Penta IPS
La spinta è affidata a due Volvo Penta IPS D13 1350 da 1.000 CV ciascuno. Le prestazioni raggiungono i 30 nodi di velocità massima e 26 nodi di velocità di crociera. Le linee esterne e interne sono curate da Agon Studio con Lorenzo Berselli. Il risultato è un progetto che allarga l’immaginario Eextra: capacità di carico e modularità diventano parte integrante di un lifestyle contemporaneo, in cui la barca cambia funzione senza perdere coerenza.