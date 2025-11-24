Extra Yachts annuncia la vendita della seconda unità di X90 Fast. Il 28 metri che interpreta in chiave contemporanea l’identità della linea Fast. Nasce così un altro esemplare pensato per trasformare ogni uscita in mare in un’esperienza intensa, dove design deciso, volumi generosi e connessione con l’ambiente definiscono la vita a bordo.
Esterni firmati Agon Studio: profilo filante e firma cromatica scura
Lo studio Agon disegna una barca di carattere: sovrastruttura protesa in avanti e verniciatura scura costruiscono un effetto monolitico che esalta la vetrata laterale lunga. Le superfici alternano morbidezze e spigoli con un gioco misurato, mantenendo il profilo snello e facilmente riconoscibile in navigazione e all’ormeggio. La costruzione in GRP (composito) permette finiture accurate e un bilanciamento attento tra peso e rigidità.
Poppa “a terrazze”: tre livelli che scendono al mare
La poppa è il cuore del Fast: tre piani digradanti connettono spiaggetta, lounge e dining, dando vita a un continuum visivo e funzionale. Sotto il grande prendisole trova posto un garage longitudinale per jet tender da 4 m; gli ormeggi di poppa restano celati per una pulizia estetica che valorizza la scena. È la zona dove si vive gran parte della giornata: tuffi, varo dei toys, rientro al tramonto con il ponte che diventa salotto sul mare.
Ponte sole modulare: relax, timoneria esterna e convivialità
Il sun deck è pensato come spazio modulare: divani a poppa, doppio prendisole e, verso prua, la possibilità di una timoneria esterna. Al centro, tavolo dining e bar trovano riparo sotto un ampio hard top, così da utilizzare il ponte nelle diverse ore del giorno. È un’impostazione che lascia grande libertà all’armatore: socialità ampia o assetti più intimi, a seconda del momento.
Layout: due opzioni per la galley e seconda plancia sul tetto
A bordo, il layout offre due varianti per la galley: a centro barca o a poppa, in base allo stile di vita e alla gestione del servizio. In opzione è prevista la seconda plancia sul ponte sole, utile nelle navigazioni costiere e nelle manovre in rada. Sottocoperta, il baglio di 7,4 m si traduce in quattro cabine doppie con bagno privato; la suite armatoriale a centro barca sfrutta al massimo la larghezza per luce, stivaggi e comfort acustico.
La zona crew, posizionata tra sala macchine e cabina armatoriale, comprende due cabine doppie con servizi e può accogliere fino a 4 persone. I percorsi dedicati aiutano a mantenere discrezione nei saloni e a garantire un servizio regolare durante la crociera.
Propulsione
La spinta è affidata a tre Volvo Penta IPS 1350 da 1.000 cv ciascuno. Il cantiere indica 26 nodi di velocità massima e 21 nodi di crociera; a 12 nodi, X90 Fast offre un’autonomia di circa 1.000 nm, con consumi ottimizzati secondo la filosofia Extra, da sempre attenta a efficienza e sostenibilità percepita a bordo.
Interni: luce, materiali e benessere
Gli interni riflettono l’impronta Extra: ambienti contemporanei, accoglienti e luminosi, pensati per favorire benessere e naturalezza nell’uso quotidiano. Le grandi vetrate portano il panorama dentro la barca; la scelta di finiture calde e tessili tecnici punta a resistenza e piacevolezza tattile. L’insieme restituisce spazi equilibrati per famiglia e ospiti, senza perdere il tono sportivo dell’esterno.
La collezione Extra Yachts si articola in tre famiglie — Fast, Triplex e Global — con modelli da 56 a 145 piedi, affiancati dal catamarano Villa da 30 m.
