Dopo l’anteprima al Cannes Yachting Festival 2025, Forte Yachts entra nelle battute decisive della costruzione del suo esordio: Forte 47, 14 metri interamente in alluminio concepito per week-end ad andatura brillanti e crociere a medio raggio. Il marchio nasce sulle basi tecniche e imprenditoriali di West Navaltech: un know-how che qui si traduce in un 47 piedi con impostazione da “mini superyacht”.
Stato lavori: scafo e coperta pronti, impianti in chiusura
Scafo, sovrastruttura e coperta sono completati e stuccati, in attesa del ciclo pre-verniciatura ad Ameglia (La Spezia); i fuoribordo sono pronti all’installazione. Gli impianti sono in montaggio con sala macchine all’80%, mentre gli interni, sviluppati con mock-up a grandezza reale, sono passati alla fase di assemblaggio. Le terrazze laterali sono installate e operative, in attesa delle finiture definitive. All’esterno, vetri posati e teak in coperta sono già stati completati secondo standard da yacht di classe superiore.
Design e architettura: linea pulita, prua verticale e hard-top a tutta larghezza
Firmato da un team che ha messo al centro funzionalità e pulizia formale, il Forte 47 riconosce il suo tratto nella prua verticale affilata e nelle linee minimaliste sormontate da un ampio hard-top che copre oltre metà barca in tutta larghezza. Ne nasce un equilibrio tra protezione e aria aperta, con percorsi chiari e superfici fruibili in sosta e in navigazione.
Terrazze centrali apribili: il cuore sociale diventa un salotto sul mare
La soluzione più caratterizzante è la coppia di terrazze laterali apribili a centro barca, invece che a poppa come di consueto. Quando aperte, sotto l’hard-top, dilatano il soggiorno di coperta e trasformano la zona conviviale in un salotto a livello dell’acqua, con un’atmosfera che richiama una villa galleggiante.
Alluminio: struttura leggera, robusta e realmente personalizzabile
La scelta dell’alluminio garantisce integrità strutturale e flessibilità di progetto. L’assenza di stampi consente di rimodulare gli interni per aderire alle abitudini dell’armatore, dalle cabine alla dinette, fino ai volumi di stivaggio e ai materiali. L’insieme porta nella fascia 47’ una cura sartoriale solitamente riservata a misure maggiori.
Semi-walkaround asimmetrico: più spazio utile sottocoperta
Il ponte semi-walkaround prevede il passavanti solo a sinistra (port side): soluzione che libera volume per una sovrastruttura a tutta larghezza – rarità nella categoria – con benefici tangibili in termini di comfort e abitabilità sotto coperta.
Due anime, due configurazioni
- Gran Turismo – Versione open con tre Mercury V12 da 600 hp ciascuno. Impostazione dal carattere sportivo, velocità massima stimata 45 nodi: perfetta per spostamenti rapidi tra baie e isole.
- Lounge Deck – Salone chiuso con vetrate full-height e due Volvo Penta IPS D8-800 entrobordo. Climatizzazione integrata e protezione totale per crociere prolungate in qualsiasi stagione.
Interni: due cabine vere, due bagni, altezze oltre i 2 metri
Sottocoperta, il 47 propone due cabine generose e due bagni con doccia separata, con altezza interna superiore ai 2 metri lungo tutta l’unità: un dato inusuale su questa lunghezza che incide su comodità e vivibilità. Il progetto degli interni è firmato da Paolo Giordano e realizzato da Genesis Interiors, con un approccio tipico dei superyacht: campionature reali, selezione di materiali premium e artigiani specializzati.
Il risultato è un 14 metri con impostazione da imbarcazione superiore per finiture, layout e organizzazione degli spazi, pensato tanto per week-end dinamici quanto per periodi più lunghi a bordo.
