Al Boot Düsseldorf 2026 è stata presentata in anteprima mondiale il nuovo Frauscher x Porsche 790 Spectre, un motoscafo completamente elettrico nato dalla sinergia tra Frauscher e Porsche. Il debutto è avvenuto accanto alla Porsche Macan Turbo Concept Lago, un SUV che condivide con la barca numerosi dettagli stilistici. Questo modello nautico, progettato attorno al sistema elettrico della Macan, si distingue per design, prestazioni e possibilità di personalizzazione, incarnando un connubio tra nautica e mondo automobilistico sportivo.
Progettata attorno al sistema elettrico Porsche
Il cuore della 790 Spectre è il sistema di trazione completamente elettrico sviluppato da Porsche, già impiegato sulla Macan Turbo. Il modulo di propulsione include una batteria da 100 kWh, un motore PSM da 400 kW e l’elettronica di gestione integrata.
Rispetto ai modelli precedenti (850 Fantom e 850 Air), la nuova barca presenta uno scafo ridisegnato: più compatto, leggero e agile, pensato per offrire una navigazione più dinamica e reattiva. Con i suoi 7,97 metri di lunghezza, la 790 Spectre introduce un nuovo equilibrio tra sportività e controllo sull’acqua.
Design coerente tra SUV e imbarcazione
Il linguaggio stilistico condiviso è evidente sin dal primo sguardo. Entrambi i mezzi esibiscono una verniciatura Darkteal Metallic, selezionata dal programma Paint to Sample di Porsche, applicata con una finitura a undici strati direttamente in cantiere per la barca.
Dettagli distintivi come gli inserti laterali si declinano in modo diverso: sulla Macan Turbo sono verniciati in tinta carrozzeria con il logo “Frauscher x Porsche”, mentre sulla barca si trovano in nero lucido con la scritta “electric”.
Interni ispirati al mondo automobilistico sportivo
All’interno, la continuità tra i due modelli prosegue. La barca adotta elementi tipici dell’universo Porsche, come il pulsante di avviamento posizionato a sinistra del volante, quest’ultimo rivestito con materiali originali forniti da Porsche. Anche i sedili, sia per il pilota sia per il passeggero, riportano lo stemma della casa di Zuffenhausen.
Il cruscotto mantiene la configurazione circolare cara al marchio automobilistico, mentre il divanetto posteriore, con cuciture verticali, richiama la disposizione dei sedili delle sportive Porsche.
Richiami nautici nella Macan Turbo Concept Lago
L’influenza si estende anche al SUV. La Macan Turbo Concept Lago integra inserti in Teak nei vani bagagli e nei pannelli porta, evocando le finiture delle imbarcazioni di lusso. Sui sedili, il tessuto nautico si combina con la pelle Crayon, mentre le bocchette dell’aria sono anch’esse rivestite in pelle. Al posto del classico cronometro Sport Chrono è stata inserita una bussola, richiamando l’ambiente marino anche nell’abitacolo.
La Frauscher x Porsche 790 Spectre è già ordinabile, con un prezzo di partenza fissato a 511.500 euro (IVA esclusa). In Italia, il modello sarà disponibile dalla primavera 2026 tramite Cantiere Nautico Feltrinelli.