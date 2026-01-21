Al Boot Düsseldorf 2026 Galeon Yachts conferma la propria forza nel segmento flybridge e sport cruiser esponendo cinque modelli: 560 Fly, 510 Sky, 450 HTC, 410 HTC e 335 GTO. È una line-up che racconta bene l’approccio del cantiere: barche con spazi coerenti con la crociera familiare, layout funzionali e un’attenzione costante alla qualità percepita, dentro e fuori.
560 Fly: proporzioni equilibrate e linee pulite
Il Galeon 560 Fly sintetizza l’idea del flybridge secondo il cantiere: volumi interni ed esterni generosi, superfici vetrate estese e linee nette che alleggeriscono il profilo. Il fly, con tientibene in vetro e allestimento conviviale, privilegia visibilità e sicurezza, risultando perfetto per il relax in navigazione e per la vita all’ancora.
Nuovi interni “Ocean”: mediterraneo essenziale
La novità più rilevante è il debutto degli interni “Ocean” sviluppati con Insitu & Partners, una lettura mediterranea che punta su palette misurate, materiali naturali e dettagli curati per un’atmosfera contemporanea e rilassante. L’effetto è quello di un ambiente luminoso e ordinato, con passaggi intuitivi e spazi ben proporzionati.
Deck e Beach Mode: vivibilità ampliata
Il progetto nasce con l’idea di una barca vissuta all’aria aperta. L’opzionale Beach Mode consente di espandere il pozzetto in sosta, incrementando l’area calpestabile e l’accesso all’acqua. La piattaforma bagno è dimensionata per nuoto, giochi d’acqua e gestione tender: un’estensione naturale del pozzetto che moltiplica le possibilità d’uso durante la giornata.
Main deck in continuità: salone, dining e galley
Il ponte principale adotta uno schema open-plan che unisce salone, zona pranzo e cucina in un unico ambiente lineare e funzionale. Le ampie finestrature laterali e il vetro perimetrale portano luce naturale per molte ore al giorno, migliorando comfort, dialogo con l’esterno e qualità della permanenza a bordo. La personalizzazione di finiture e materiali consente di tarare l’estetica sull’identità dell’armatore nel rispetto degli standard costruttivi del brand.
Sottocoperta: fino a sei ospiti, con cabina armatoriale full-beam
Il lower deck accoglie fino a sei ospiti con armatoriale a tutto baglio, VIP prodiera e terza cabina, servite da due bagni. L’attenzione a altezza interna, stivaggi e illuminazione rende l’insieme adatto non solo a uscite brevi, ma anche a soggiorni prolungati, quando ordine e funzionalità fanno davvero la differenza.
Esterno: identità chiara e tanta luce
Dal punto di vista stilistico, il 560 Fly lavora su vetrate estese e una firma del fly riconoscibile, con sovrastruttura ben proporzionata. Le linee pulite aiutano la lettura del profilo e costruiscono un’immagine moderna senza eccessi, mentre le ringhiere vetrate sul fly mantengono l’orizzonte sempre visibile.