Galeon 560 Fly al Boot Düsseldorf 2026

Galeon Yachts torna al Boot Düsseldorf 2026 con cinque modelli in mostra ed in particolare sul 560 Fly, presentato con il nuovo interior design Ocean di gusto mediterraneo sviluppato con Insitu & Partners.

Galeon 560 Fly Boot Düsseldorf 2026
Di - - Lascia un commento

Yacht

Al Boot Düsseldorf 2026 Galeon Yachts conferma la propria forza nel segmento flybridge e sport cruiser esponendo cinque modelli: 560 Fly, 510 Sky, 450 HTC, 410 HTC e 335 GTO. È una line-up che racconta bene l’approccio del cantiere: barche con spazi coerenti con la crociera familiare, layout funzionali e un’attenzione costante alla qualità percepita, dentro e fuori.

560 Fly: proporzioni equilibrate e linee pulite

Galeon 560 Fly Boot Düsseldorf 2026 design

Il Galeon 560 Fly sintetizza l’idea del flybridge secondo il cantiere: volumi interni ed esterni generosi, superfici vetrate estese e linee nette che alleggeriscono il profilo. Il fly, con tientibene in vetro e allestimento conviviale, privilegia visibilità e sicurezza, risultando perfetto per il relax in navigazione e per la vita all’ancora.

Nuovi interni “Ocean”: mediterraneo essenziale

La novità più rilevante è il debutto degli interni “Ocean” sviluppati con Insitu & Partners, una lettura mediterranea che punta su palette misurate, materiali naturali e dettagli curati per un’atmosfera contemporanea e rilassante. L’effetto è quello di un ambiente luminoso e ordinato, con passaggi intuitivi e spazi ben proporzionati.

LO SAPEVI CHE?
Pardo 43, l’evoluzione naturale di un’icona del walkaround
Pardo 43, l’evoluzione naturale di un’icona del walkaround
Maxim Yachts Max 44R: il daycruiser da 60 nodi torna al Boot Düsseldorf 2026
Maxim Yachts Max 44R: il daycruiser da 60 nodi torna al Boot Düsseldorf 2026
Gozzo 48 Cabin: l’ammiraglia Apreamare debutta al boot Düsseldorf 2026
Gozzo 48 Cabin: l’ammiraglia Apreamare debutta al boot Düsseldorf 2026

Deck e Beach Mode: vivibilità ampliata

Il progetto nasce con l’idea di una barca vissuta all’aria aperta. L’opzionale Beach Mode consente di espandere il pozzetto in sosta, incrementando l’area calpestabile e l’accesso all’acqua. La piattaforma bagno è dimensionata per nuoto, giochi d’acqua e gestione tender: un’estensione naturale del pozzetto che moltiplica le possibilità d’uso durante la giornata.

Main deck in continuità: salone, dining e galley

Camera moderna con letto, cuscini e decorazioni in stile contemporaneo.
Camera con finestra panoramica e illuminazione modernamente dedicata. © Galeon Yachts © Galeon Yachts

Il ponte principale adotta uno schema open-plan che unisce salone, zona pranzo e cucina in un unico ambiente lineare e funzionale. Le ampie finestrature laterali e il vetro perimetrale portano luce naturale per molte ore al giorno, migliorando comfort, dialogo con l’esterno e qualità della permanenza a bordo. La personalizzazione di finiture e materiali consente di tarare l’estetica sull’identità dell’armatore nel rispetto degli standard costruttivi del brand.

Sottocoperta: fino a sei ospiti, con cabina armatoriale full-beam

Il lower deck accoglie fino a sei ospiti con armatoriale a tutto baglio, VIP prodiera e terza cabina, servite da due bagni. L’attenzione a altezza interna, stivaggi e illuminazione rende l’insieme adatto non solo a uscite brevi, ma anche a soggiorni prolungati, quando ordine e funzionalità fanno davvero la differenza.

Esterno: identità chiara e tanta luce

Dal punto di vista stilistico, il 560 Fly lavora su vetrate estese e una firma del fly riconoscibile, con sovrastruttura ben proporzionata. Le linee pulite aiutano la lettura del profilo e costruiscono un’immagine moderna senza eccessi, mentre le ringhiere vetrate sul fly mantengono l’orizzonte sempre visibile.

Lascia un commento