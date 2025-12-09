Apreamare presenta al boot Düsseldorf 2026 il Gozzo 48 Cabin, ammiraglia della linea Gozzo dopo il debutto a Cannes 2025. Progetto di Marco Casali (exterior/interior) e Umberto Tagliavini (ingegneria), con il contributo dell’Ufficio Tecnico Apreamare e la visione di Cataldo Aprea. Layout a 2 o 3 cabine, main deck in continuità con il pozzetto, finiture curate e organizzazione degli spazi per crociere comode tutto l’anno.
Apreamare porta per la prima volta in Nord Europa il Gozzo 48 Cabin, nuova ammiraglia della linea Gozzo. Un progetto che aggiorna la tradizione del gozzo sorrentino con una lettura contemporanea di spazi, comfort e stile, restando fedele all’identità del marchio.
Un progetto firmato da mani esperte
Il design esterno e interno è curato dall’architetto Marco Casali, mentre l’ingegneria navale porta la firma di Umberto Tagliavini, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Apreamare. La visione creativa di Cataldo Aprea, fondatore e Presidente del cantiere, guida l’insieme e mantiene il legame con la scuola artigianale sorrentina. Risultato: linee pulite, proporzioni armoniche e un approccio funzionale alla vita a bordo.
Eleganza mediterranea, pensata per ogni stagione
Il Gozzo 48 Cabin nasce per navigare comodi tutto l’anno. La carena e le altezze sul mare ricercano morbidezza di movimento, mentre la coperta privilegia percorsi facili, ombreggiamenti calibrati e aree conviviali in continuità con gli interni. Lo stile richiama la nautica mediterranea: profili essenziali, legni selezionati, dettagli marini che restituiscono calore senza eccessi.
Due o tre cabine: la scelta dell’armatore
La versatilità è uno dei punti forti: l’armatore può scegliere fra layout a due o tre cabine, sempre con bagni ben organizzati e volumi di stivaggio adeguati a crociere prolungate. La zona giorno sottocoperta è luminosa, con finiture che uniscono tattilità e resistenza all’uso. Gli arredi freestanding, dove previsti, lasciano respirare gli ambienti e permettono una personalizzazione di tessuti e cromie.
Main deck abitabile e continuo
All’esterno, il pozzetto si sviluppa come un salotto sul mare: divani ampi, tavolo pranzo e un passaggio centrale agevole verso la plancetta. La connessione indoor–outdoor è immediata grazie alle aperture del salone principale, così da utilizzare gli spazi in modo fluido tra sosta in rada e navigazione costiera. Le murate proteggono, senza togliere vista, e le geometrie favoriscono aerazione naturale e privacy.
Comfort, praticità, cura dei dettagli
Il Gozzo 48 Cabin è costruito con l’attenzione tipica di Apreamare: giunzioni precise, falegnameria accurata, superfici facili da manutenere e acciai opportunamente trattati per l’ambiente salino. L’obiettivo è offrire vivibilità reale: movimenti intuitivi, piani di lavoro logici in cucina, prese di servizio nelle aree giuste, spazi tecnici ordinati per semplificare la vita di bordo.
Per chi è pensato il Gozzo 48 Cabin
Per armatori che cercano classe mediterranea e praticità d’uso: uscite giornaliere con amici, trasferimenti in costa, week-end prolungati e crociere stagionali. La modulazione delle cabine e la fruibilità del main deck consentono di adattare l’imbarcazione a stili di navigazione differenti, dal relax familiare alla socialità più dinamica.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!