Grand Banks presenta al boot Düsseldorf 2026 un GB54 European Edition. Interni europei in teak chiaro, salone con zona lounge e pranzo in continuità con galley attrezzata; tre cabine (armatoriale full-beam en-suite, VIP di prua, twin con secondo bagno).
In vista del 70° anniversario, Grand Banks porta in Europa un GB54 European Edition con carena V-Warp verniciata Blue Steel, interni luminosi, dotazioni di bordo pensate per vivibilità tutto l’anno e un’impostazione tecnica volta a efficienza e autonomia.
Un progetto plasmato sui viaggi reali
La GB54 EU esposta al salone nautico ha un layout contemporaneo: essenze in teak chiaro, vetrate estese e tagli di luce che alleggeriscono i volumi. Sul main deck convivono lounge, zona pranzo e timoneria interna, in continuità con una galley ben attrezzata in stile europeo. Tendine elettriche, aria condizionata e riscaldamento centralizzato garantiscono comfort climatico nelle quattro stagioni.
Tre cabine per crociere lunghe
Sottocoperta, il taglio a tre cabine privilegia la permanenza prolungata:
- armatoriale full-beam con bagno privato;
- VIP di prua;
- twin con secondo bagno.
Coperta: accessi facili e vita all’aperto
La vivibilità esterna è un punto fermo. Nel pozzetto spicca il divano rivolto a poppa per osservare la scia in navigazione o rilassarsi in rada. Le doppie porte di poppa agevolano l’accesso alla plancetta bagno ampliata, mentre per le soste tipiche del Mediterraneo sono previsti passerella e salpaprese in pozzetto: ormeggi più rapidi, meno stress.
Efficienza ad alta velocità, autonomia di rotta
La carena V-Warp è il tratto distintivo: profilo efficiente, assetto stabile e fino al 60% di minor consumo. La motorizzazione prevede doppio Volvo D13 900 hp su linea d’asse con bow & stern thruster: gestione intuitiva in porto e crociera confortevole a 20 nodi. A supporto della navigazione di lungo periodo troviamo stabilizzatori Humphree, interceptors, dissalatore e pannelli solari: più autonomia, meno dipendenza dalla banchina, sia tra le isole greche sia sulle rotte del Mare del Nord.
Costruzione: leggerezza strutturale e finiture durevoli
La falegnameria Grand Banks resta un marchio di fabbrica: teak selezionato, componenti strutturali in fibra di carbonio che aumentano la rigidezza contenendo il peso; all’esterno, la scelta di faux teak su specchio di poppa e capodibanda conserva l’estetica classica riducendo manutenzione e tempi di fermo.
Interni europei: luce, ordine, funzionalità
Il salone privilegia linee pulite e movimenti fluidi tra timoneria, living e pranzo. La galley EU-style integra piani di lavoro razionali e volumi frigo adeguati a cambuse ricche; gli oscuranti elettrici modulano la luce e il controllo termico nelle ore calde. Materiali e cromie sono studiati per resistere all’uso intensivo mantenendo una percezione di eleganza pacata.
Il 2026 segna sette decenni di cantiere: una storia di costanza progettuale e cura artigianale che ha reso GB un nome di riferimento tra i cruiser a lungo raggio. La GB54 EU al boot Düsseldorf è un tributo a questa eredità e, insieme, una lettura aggiornata delle esigenze attuali degli armatori europei.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!