Con il nuovo Grand Banks 62, il cantiere consolida la propria visione di yacht da crociera capaci di unire prestazioni, autonomia e comfort. Evoluzione del modello GB60, questo yacht da 62 piedi offre una combinazione di velocità di crociera, efficienza nei consumi e volumi abitativi ottimizzati. Basato sulla tecnologia costruttiva V-Warp, sviluppata da Mark Richards, il GB62 è pensato per lunghe percorrenze senza rinunciare alla maneggevolezza, alla sicurezza e alla vivibilità a bordo.
Dopo oltre 70 anni di attività, Grand Banks Yachts rafforza la propria leadership nel segmento degli yacht da crociera con il lancio del GB62, una barca che coniuga autonomia oceanica, efficienza energetica e qualità costruttiva.
Prestazioni oltre le aspettative
A seconda del pacchetto motore scelto, il GB62 può raggiungere velocità massime intorno ai 30 nodi, con una velocità di crociera elevata a 27 nodi. Per chi desidera spingersi più lontano, è possibile navigare a 10 nodi per oltre 2.000 miglia nautiche, mantenendo un margine di riserva del 10%.
A 20 nodi, il consumo medio si attesta sui 38 galloni l’ora, un valore di riferimento nel panorama degli yacht da crociera. Tutto questo è reso possibile dalla carena con tecnologia V-Warp, che mantiene un assetto stabile di circa sei gradi lungo tutta la curva di velocità, migliorando l’efficienza idrodinamica.
Motorizzazioni disponibili
Il GB62 è offerto con motori Volvo D13 da 900 cavalli, su linee d’asse, abbinati a trasmissioni Twin Disc MGX 5096A. In alternativa, è possibile optare per versioni da 1.000 cavalli sempre con linee d’asse, oppure per la soluzione Volvo IPS 1200S.
Tecnologia V-Warp: un approccio costruttivo unico
Il cuore del progetto è la carena con tecnologia V-Warp, ideata da Mark Richards, CEO e progettista principale di Grand Banks. Questo sistema combina una forma di carena studiata nei minimi dettagli, materiali compositi avanzati e un processo costruttivo integrato.
La carena presenta un ingresso fine, una curvatura bilanciata a centro barca e una deadrise ridotta a poppa. È realizzata con una combinazione calibrata di resina e tessuti in fibra orientata, infusa con precisione. Successivamente, la struttura viene unita direttamente agli elementi in carbonio che costituiscono paratie, ponte e sovrastruttura, garantendo rigidità, leggerezza e durata nel tempo.
Spazi interni pensati per vivere a bordo
Uno dei punti di forza del GB62 è l’ampliamento degli spazi interni rispetto al modello precedente. La cabina ospiti a dritta, ora più generosa, include un letto matrimoniale disposto trasversalmente, un singolo e un bagno privato.
La cabina armatoriale, situata al centro barca, dispone di letto king size, bagno privato con doccia di ampie dimensioni e un’eccellente ventilazione naturale. La cabina VIP a prua è dotata di letto queen e ampi spazi di stivaggio. Il layout prevede quindi tre cabine e tre bagni, offrendo un’esperienza di bordo equilibrata e accogliente.
Esperienza visiva e funzionalità sul main deck
La zona giorno si sviluppa su un ponte principale inondato di luce naturale, grazie ad ampie finestrature apribili che coinvolgono il salone, la timoneria e la cucina a poppa. Il layout facilita la visibilità e la conduzione in tutte le condizioni, anche in navigazioni notturne o con meteo avverso.
Layout personalizzabili e modello Skylounge
Come ormai consuetudine per il cantiere, il GB62 è disponibile in diverse configurazioni interne. Tra queste, anche una versione Skylounge, ispirata al successo ottenuto dal modello Grand Banks 85. Indipendentemente dalla disposizione scelta, ogni unità è frutto di un lavoro condiviso con l’armatore, per garantire una barca che rifletta esperienze e preferenze individuali.
Dettagli pensati per lunghe navigazioni
Il GB62 riflette l’esperienza maturata dal cantiere nella costruzione di barche pensate per le lunghe tratte. Ampi camminamenti laterali con robuste murate garantiscono movimenti sicuri in navigazione e durante l’ormeggio. La porta laterale a dritta, in corrispondenza della timoneria, agevola le manovre per equipaggi ridotti.
La copertura del flybridge si estende generosamente, proteggendo il pozzetto e offrendo spazio per il tender AB Inflatables. Sottocoperta, il grande gavone di poppa può contenere attrezzatura da immersione, ricambi, compressori e freezer supplementari, rispondendo alle esigenze di chi naviga a lungo raggio.