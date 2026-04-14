Informazioni chiave:
- GX42 è il primo yacht di GX Superyachts: 42 metri, commissionato da un armatore privato, lancio in acqua previsto per l’estate 2026.
- Gli interni sono firmati da Marco Casali con palette di toni naturali: pannellature in noce per pareti e mobili, contrasto con pelle bianca e lacca, tappezzerie in tessuto italiano.
- Il debutto pubblico è al Monaco Yacht Show 2026 (25-28 settembre). Prima stagione di navigazione prevista nel Mediterraneo occidentale.
GX Superyachts, cantiere fondato da SVP Yachts d.o.o. con sede a Sečovlje, Slovenia, ha annunciato l’ingresso nella fase finale di allestimento del GX42: il primo yacht della gamma, 42 metri di lunghezza. Il lancio in acqua è previsto per l’estate 2026. Il debutto pubblico mondiale è programmato al Monaco Yacht Show, fiera internazionale della nautica di lusso che si tiene nel Principato di Monaco dal 25 al 28 settembre 2026. La prima stagione di navigazione sarà nel Mediterraneo occidentale.
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In che fase è la costruzione del GX42
Le lavorazioni più avanzate riguardano il lower deck: gli alloggi per gli ospiti e la sala macchine sono in fase di completamento, con mobili, falegnameria e bagni già largamente terminati. L’attenzione dei team è ora concentrata sul main deck, dove si trovano la suite armatoriale e il salone principale, cuore sociale del GX42.
Sul sun deck il pianale in teak è posato e attende la stuccatura finale. Il completamento dell’arredo di questa area prevede l’installazione di divani, tavoli e un Jacuzzi di grandi dimensioni. Nella timoneria del ponte sottostante sono in corso i lavori di impiantistica elettrica ed elettronica.
Gli interni firmati da Marco Casali
Il progetto degli interni è affidato al designer Marco Casali, con una visione orientata all’armonia tra materiali naturali e funzionalità da crociera in famiglia. Il concept non punta sull’ostentazione ma su una qualità percepibile nei dettagli: pannellature in noce massello per pareti e mobili in contrasto con pelle bianca e finiture in lacca, tappezzerie in tessuto italiano di alto livello.
GX Superyachts: chi è e cosa produce
GX Superyachts è il brand commerciale di SVP Yachts d.o.o., cantiere con sede a Sečovlje (Siccole), nel Golfo di Trieste, Slovenia. Il GX42 è il primo yacht commercializzato sotto questo marchio.
La gamma in sviluppo comprende attualmente cinque modelli:
- GX42: 42 metri, in fase di allestimento finale, lancio estate 2026
- Voyager 38: 38 metri, in sviluppo
- Voyager 45: 45 metri, in sviluppo
- GX35: 35 metri, in pianificazione
- GX50: 50 metri, in pianificazione
Il posizionamento del cantiere è nel segmento dei superyacht da crociera di medie dimensioni.