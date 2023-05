Isa Gran Turismo: il nuovo 70 metri dall’appeal sportivo

Isa Gran Turismo, il brand di Palumbo Superyachts, presenta la nuova generazione della linea storica del cantiere che ha contribuito al suo successo internazionale. Il primo modello a prendere forma dalle sapienti mani di Team for Design – Enrico Gobbi è un 70 metri dall’appeal sportivo e sensuale.

Isa Gran Turismo: il video

Un coupè filante, dalle linee sinuose che abbatte il concetto di esterno /interno per creare un filo conduttore unico e sofisticato. Il contrasto studiato della colorazione dello scafo, in acciaio grigio con dettagli antracite, con le finestrature minimali rende il progetto ancora più slanciato e ne enfatizza l’orizzontalità.

Lo skylounge, di colore antracite, che ospita la timoneria, sembra quasi retrocesso per non spezzare la linea slanciata e dare maggiore risalto al caratteristico arco ISA, qui ancora più dinamico, che congiunge tutti i ponti. Un layout degli spazi esterni versatile, come ad esempio quello progettato a prua della cabina armatoriale che può essere sia privato che aperto agli ospiti. Quest’area include una infinity pool connessa alla cabina armatoriale attraverso un percorso luminoso di grande effetto scenico. Può essere prevista anche una piattaforma touch and go.

La cabina armatore è una vera e propria glasshouse, dove i leggerissimi montanti si perdono per fare posto a vetrate cielo/terra apribili amplificando la sensazione di continuità fra interni ed esterni. A poppa del ponte superiore, la dining tonda con finestrature apribili a 180 gradi, permette una continuità con il pozzetto esterno grazie all’utilizzo delle stesse essenze. Gli arredi esterni sono organici, caratterizzati da forme tonde e curve molto moderne abbinate ad un legno caldo per un’eleganza glamour ma di sostanza.

Gli interni seguono la stessa filosofia degli esterni, con i legni in teck che si alternano ad inserti di wengè sia sul pavimento che sul soffitto. Una palette calda che riprende i colori dei grigi tortora, del taupe con tracce di blu contemporaneo. Prestigiosi i dettagli in marmo e quelli in ottone satinato che donano all’ambiente un’allure ancora più esclusiva. La cabina armatore si differenzia nell’uso di legno noce in color teak e sabbiato con tutta una particolare lavorazione abbinata a pelli molto chiare.

Le luci hanno un contenuto speciale perché sono gli elementi, sia a soffitto che a pavimento, che invitano lo sguardo all’infinito e sono la chiave per questa continuità giocata fra interni ed esterni. La spa è un’area generosa, un vero club conviviale, collegato sia sulle murate che a poppa da ampie piattaforme apribili. L’uso della pietra, tagliata sottilissima e lavorata, conferisce a questo ambiente un tocco Zen infinitamente rilassante. Dietro il bar è previsto un tv led, visibile da ogni punto della sala, in cui si potranno proiettare film o atmosfere dedicate.

Isa GT 70 prevede 5 cabine doppie, di cui una VIP con salotto, distribuite sul ponte principale. La cabina armatoriale, si trova prua del ponte superiore con due bagni, uno con vasca e uno con doccia, una zona vanity e due guardaroba.

Presto sarà presentato anche un modello da 50 metri che rispecchierà questa nuova storia della linea Gran Turismo.

