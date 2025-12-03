Marcopolo Adventure Yachts debutta al boot Düsseldorf 2026 con MP10 e MP12

Due modelli per due stili di navigazione: MP10 open asimmetrico per il day-use e MP12 cruiser per tutte le stagioni, con materiali tecnici e fuoribordo ad alte prestazioni.

Marcopolo Adventure Yachts MP10
Marcopolo Adventure Yachts debutta al boot Düsseldorf 2026 con MP10 e MP12, progettati dal Roberto Delfanti Design Lab con la visione di Rosario Alcaro. MP10 è un daycruiser open asimmetrico con hard-top e passavanti di sinistra maggiorato; MP12 è un cruiser con secondo salottino sottocoperta.

Nasce una nuova firma italiana dedicata alla navigazione a medio raggio con spirito outdoor: Marcopolo Adventure Yachts presenta in anteprima mondiale i suoi primi due modelli, MP10 e MP12. Due barche vicine per misura ma diverse per impostazione, accomunate da una lettura contemporanea dello stile walkaround, da motorizzazione fuoribordo e da una costruzione attenta a peso, resistenza e sostenibilità.

Due anime, un’unica visione: dayboat e cruiser

Marcopolo Adventure Yachts MP10 design
Image: Marcopolo Adventure Yachts

Per il debutto tedesco, la gamma si presenta con allestimenti distinti che mettono in luce la doppia vocazione del marchio.

  • MP10 in versione daycruiser: open asimmetrico con passavanti di sinistra maggiorato, hard-top a protezione di timoneria e mobile cucina;
  • MP12 in versione cruiser: interni più ampi e secondo salottino sottocoperta con galley e zona di governo interna, concepiti per crociere e stagioni diverse.

Coperta e pozzetto: spazio che si vive (e si amplia)

Entrambi i modelli adottano murate abbattibili che estendono la poppa e un’originale struttura attorno al pozzetto dei fuoribordo, sormontata da rollbar con cancelletti integrati per proteggere le plancette. È una soluzione che ordina i percorsi, tutela le manovre vicino all’acqua e rende più fruibile l’area living a poppa.

  • MP12: la maggiore lunghezza consente un open space di poppa configurabile; grande prendisole con schienale abbattibile orientabile verso la dinette; due tavoli estensibili per accogliere più ospiti; due comodi passavanti conducono a prua, dove un prendisole e due sedute creano un salotto all’aperto.
  • MP10: la dinette integra un divanetto con spalliera basculante e abbattibile; diventa seduta per il tavolo oppure si trasforma in solarium. L’asimmetria del layout libera superficie utile, mantenendo protetti i movimenti a bordo.

Sottocoperta: equilibrio tra stivaggi e comfort

La filosofia è comune: ambienti luminosi e modulari che si adattano al programma di bordo.

  • MP12: dinette configurabile a centro barca, letto matrimoniale di prua con due ampi armadi, bagno con doccia separata, due letti singoli a poppavia.
  • MP10: dinette a prua con divano-letto opzionale, matrimoniale a poppa e bagno ampio con doccia.

Materiali e finiture: tattilità, leggerezza, resistenza

Marcopolo Adventure Yachts MP12
Image: Marcopolo Adventure Yachts

La scelta cromatica privilegia toni chiari e ariosi per il lower deck; coperta e carena sono in Steel Grey con ampia fascia nera.

  • Cuscinerie: rivestite in Space Shell, materiale impiegato in ambiti aerospace e motorsport, scelto qui per limitare la trasmissione del calore nelle aree a contatto (prendisole e sedute).
  • Interni: rifiniti in Dinamica, tessuto tecnico di derivazione automotive apprezzato per leggerezza, resistenza e gradevolezza al tatto.

Carene studiate al CFD: stabilità e controllo quando la velocità sale

Le linee d’acqua sono state ottimizzate con analisi CFD per ottenere assetto prevedibile e grip anche a ritmi sostenuti.

  • MP10: opera viva con due step.
  • MP12: tre step per bilanciare appoggio e reattività.

Struttura e sostenibilità: compositi, PET riciclato e componenti alveolari

La costruzione – affidata a 3AF Shipyard – impiega trame di fibra di vetro di alta qualità per garantire resistenza meccanica senza penalizzare il peso. Sull’MP12, montanti e hard-top sono in fibra di carbonio. Su entrambi:

  • Strutture di scafo in PET riciclato (termoplastico leggero e robusto) per contenere impatto ambientale e massa;
  • Paratie e componenti d’arredo in polipropilene alveolare (provenienza aeronautica/automotive) che combina rigidità, flessibilità e smorzamento per comfort e riduzione dei pesi.

Ogni elemento – dai rinforzi alla disposizione dei serbatoi – deriva da un’analisi tridimensionale di pesi e sollecitazioni: l’obiettivo è un equilibrio efficace tra solidità, efficienza e leggerezza.

Fuoribordo come scelta di gamma

La configurazione a fuoribordo è comune a MP10 e MP12 per facilità di manutenzione, spazi interni preservati e risposta pronta sull’acceleratore.

  • MP12: fino a tre 450 CV; al boot sarà esposto con tre 400 CV.
  • MP10: fino a due 450 CV; al boot sarà presentato con due 300 CV.

Lo Steel Grey di carena e coperta, la fascia nera e i contrasti chiari sottocoperta definiscono un’identità visiva coerente. Passavanti protetti, hard-top e rollbar dialogano con i volumi del pozzetto, mentre le murate abbattibili disegnano un deck-terrace sul mare quando la barca è all’ancora.

