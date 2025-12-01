Maxim Yachts torna al Boot di Düsseldorf 2026 (17–25 gennaio) con il Max 44R, walkaround da 13,5 m. Con tre Yamaha XTO 450 tocca i 60 nodi; in alternativa sono disponibili tre Mercury Verado V10 (~400 cv). A bordo: doppio prendisole, zona pranzo trasformabile (due tavoli, quattro divani), hard-top in carbonio con JL Audio 8 speaker, quattro posti passeggero in console oltre al pilota, due Garmin da 16″ e 11 analogici. Cucina con piano cottura, lavello e due frigoriferi (espandibili), due cabine doppie con terza opzionale.
Maxim Yachts rientra al più grande salone europeo con il suo modello di punta, Max 44R, il walkaround da 13,5 metri progettato per unire stile contemporaneo, prestazioni elevate e cura dei dettagli. Accanto all’ammiraglia, il cantiere presenterà anche una novità per la prossima stagione.
Design e impostazione di coperta
Il Max 44R nasce per armatori dinamici che chiedono trasferimenti rapidi e vere aree di socialità. La coperta è pensata come un ambiente continuo:
- Doppio prendisole a prua e a poppa per alternare sosta e navigazione con comodità;
- Zona pranzo trasformabile con due tavoli pieghevoli e quattro divani, in grado di accogliere oltre dieci persone;
- Hard-top in fibra di carbonio con sistema audio JL Audio da otto altoparlanti, per un sound immersivo anche in rada.
La console di guida offre quattro posti passeggero oltre a quello del pilota e integra due display Garmin da 16″ con undici strumenti analogici: un set-up che privilegia lettura immediata e il controllo in ogni andatura.
Cucina di bordo e gestione degli spazi
La cucina esterna è completa di piano cottura, lavello e due frigoriferi di grande capacità. Per chi trascorre molte ore in mare, sono previste fino a quattro unità frigo e macchina del ghiaccio: dotazioni utili per giornate dense di ospiti o per soste prolungate all’ancora.
Sottocoperta: comfort modulare
Sotto coperta, il 44R prevede due cabine doppie; una è trasformabile in area relax a seconda delle richieste dell’armatore. È disponibile anche l’opzione di una terza cabina, per aumentare la ricettività senza perdere la pulizia dei passaggi. La distribuzione sfrutta altezze e volumi in modo razionale, con scelta di finiture pensate per durabilità e piacere d’uso.
Carena e comportamento in mare
La V profonda della carena aiuta il Max 44R a tagliare l’onda e a mantenere assetto stabile quando la velocità sale. È una configurazione che dialoga bene con la tripla motorizzazione, restituendo sterzo preciso, ingressi in virata puliti e comfort percepito per chi siede a poppa.
Motorizzazioni: Yamaha XTO o Mercury Verado
Il modello esposto a Düsseldorf monta tre Yamaha XTO 450. In alternativa, il cantiere offre l’installazione di tre Mercury Verado V10 (~400 cv) ciascuno. La scelta del pacchetto propulsivo consente di cucire la barca sull’uso reale: più sprint per sportività, oppure assetti tarati per crociere giornaliere e trasferimenti costieri.
