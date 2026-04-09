Informazioni chiave:
- Architettura navale di Umberto Tagliavini: autonomia 6.000 miglia nautiche a 8 nodi, propulsione twin MAN da 800 CV (opzione 900 CV), ingegneria acustica sviluppata con Silent Line.
- Ponte di poppa su tre livelli: zona pranzo in alto, lounge con piscina su misura al centro, swim platform a pelo d’acqua con trasformatore Opacmare apertura diretta sul mare.
- Tender storage per un tender da 32 piedi (9,7 m), un dinghy, due waverunner, due Seabob e due kayak; gru di coperta con portata fino a 3 tonnellate.
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Numarine ha presentato il secondo scafo della serie 40MXP, denominato Mitan, al Palm Beach International Boat Show 2026. Lo yacht misura circa 40 metri, ospita 12 persone in sei cabine, dispone di un’autonomia di 6.000 miglia nautiche a 8 nodi con motori MAN da 800 CV e di un ponte di poppa su tre livelli che scende fino alla linea di galleggiamento. Tre scafi della serie sono stati venduti a oggi, due già consegnati.
Cos’è il Numarine 40MXP Mitan e da dove viene il suo nome?
Il Numarine 40MXP Mitan è un explorer yacht da circa 40 metri prodotto dal cantiere turco Numarine, con sede a Istanbul. Il nome Mitan deriva dall’hindi e dal nepalese: in entrambe le lingue indica un compagno scelto, una persona esterna alla famiglia trattata come un parente. Lo yacht è stato commissionato da un armatore privato con l’obiettivo di creare un’imbarcazione adatta a lunghe traversate in famiglia.
La serie 40MXP è posizionata un gradino sopra il precedente modello 37XP. Rispetto a predecessore, il 40MXP offre superfici di ponte più ampie, una disposizione degli alloggi più flessibile e una poppa completamente riprogettata, con accesso diretto al mare.
Come sono organizzati gli interni e gli alloggi a bordo?
Sotto coperta, il Numarine 40MXP Mitan dispone di sei cabine per 12 ospiti. La cabina armatoriale a tutta larghezza occupa il ponte principale. Delle restanti cinque, due sono configurate come spazi adattabili: possono diventare una settima cabina ospiti, una stanza dedicata ai bambini o un ufficio operativo, in base alle esigenze del viaggio. La circolazione degli ospiti e quella dell’equipaggio sono separate lungo tutto lo scafo, in modo che l’attività di bordo non interferisca con la vita in coperta.
Gli interni utilizzano pietra naturale, legno e vetro su una palette neutra, con materiali selezionati per la resistenza all’uso prolungato in mare oltre che per l’estetica.
Come è strutturato il ponte di poppa del 40MXP?
Il ponte di poppa è l’elemento architettonico centrale del 40MXP. Si sviluppa su tre livelli che scendono in sequenza continua dal salone principale fino alla linea di galleggiamento. Il livello superiore è dedicato alla zona pranzo all’aperto. Il livello intermedio ospita una lounge con una piscina costruita su misura. Il livello inferiore è una swim platform attrezzata con un trasformatore Opacmare che si apre direttamente sul mare.
Il passaggio dal tavolo da pranzo all’acqua avviene in pochi metri, lungo una sequenza che non presenta interruzioni. A prua, il flybridge è aperto su tre lati con vista libera su tutto l’orizzonte. Il ponte di prua, più riservato, combina le funzioni di relax con lo spazio operativo necessario per le manovre di ancoraggio.
Quali sono l’autonomia e le prestazioni del Numarine 40MXP?
L’architettura navale del 40MXP Mitan è firmata da Umberto Tagliavini. Lo scafo raggiunge un’autonomia di 6.000 miglia nautiche a 8 nodi, sufficiente per attraversare l’Atlantico da est a ovest senza scalo, oppure per trascorrere un’intera stagione spostandosi tra ancoraggi remoti. La configurazione standard prevede motori twin MAN diesel da 800 CV; è disponibile un’opzione con unità da 900 CV per chi richiede prestazioni più elevate.
L’ingegneria acustica e antivibrante è stata sviluppata in collaborazione con Silent Line, azienda specializzata nel controllo del rumore strutturale a bordo. La struttura dello scafo è stata definita per ridurre la trasmissione delle vibrazioni soprattutto in condizioni di ancoraggio, dove un explorer di questa categoria trascorre la maggior parte del tempo. Gli stabilizzatori sono montati sullo scafo e operano sia in navigazione sia all’ancora.
Cosa trasporta il 40MXP Mitan in termini di mezzi ausiliari?
Il garage dello 40MXP Mitan alloggia un tender da 32 piedi (9,7 m), un dinghy, due waverunner, due Seabob (propulsori subacquei elettrici) e due kayak. La gru sul ponte superiore ha una portata fino a 3 tonnellate, sufficiente per movimentare il tender principale. I mezzi più piccoli trovano posto negli appositi gavoni a poppa. La dotazione è calibrata per una famiglia che voglia autonomia completa in ancoraggi privi di servizi a terra.
Qual è lo stato di vendita e dove andrà Mitan dopo Palm Beach?
A oggi risultano venduti tre scafi della serie 40MXP, di cui due già consegnati, incluso Mitan. Il terzo scafo è atteso in consegna nell’estate 2026; il quarto è in costruzione. Dopo il debutto al Palm Beach International Boat Show, Mitan partirà per una crociera di sette-otto mesi verso il Messico, con soste in più ancoraggi lungo la rotta.