Numarine 40MXP: l’ammiraglia explorer da 40 metri con anima mediterranea

Evoluzione della 37XP, 40MXP nasce per il Mediterraneo: ponti più aperti, piscina di poppa, beach club full-beam e un'autonomia transatlantica.

Numarine 40MXP
Di - - Lascia un commento

Yacht

Numarine svela nuovi dettagli della 40MXP, flagship della serie XP. Evoluzione della 37XP, il nuovo explorer da 40 metri nasce per chi vuole tenere il DNA oceanico degli XP e aggiungere una forte vocazione lifestyle. La sigla MXP – Mediterranean Explorer – dice già tutto: ponti più aperti, contatto immediato con il mare, aree sociali generose.

Un’evoluzione della 37XP con focus sulla vita all’aperto

Firmata per l’architettura navale da Umberto Tagliavini e per lo stile esterno da Can Yalman, 40MXP conserva gli elementi distintivi della serie XP – prua verticale, geometrie pulite, ampie finestrature – e allunga la barca per ottenere una sezione poppiera più accogliente. Ne derivano ponti esterni più estesi e spazi pensati per convivere con il mare in ogni momento della giornata.

Beach club full-beam e piscina a poppa

Numarine 40MXP beach club
Image: Kerem Sanliman

Il cuore della 40MXP è l’aft deck a tutta larghezza: dining en plein air, bar & lounge e una piscina di poppa con transom vetrato che dialoga con la grande piattaforma bagno idraulica. Sotto, un beach club full-beam di 8 metri e piattaforma estesa creano una sequenza continua tra yacht e acqua, ideale per bagni, tuffi e varo dei toys.

Flybridge e ponti superiori

Oltre all’aft deck, spiccano il flybridge di dimensioni importanti, l’upper deck e un main deck invitante, progettati per ospitare gruppi numerosi con percorsi fluidi e ombreggiamenti razionali. Il tender deck è dimensionato per un tender da 9 metri e due jet ski full size, con spazio extra per altra attrezzatura da mare.

Autonomia transatlantica e comfort in navigazione

La carena ottimizzata consente 6.000 miglia nautiche a 8 nodi, autonomia sufficiente per traversate oceaniche. Di serie, la propulsione prevede doppio MAN da 800 hp; in opzione è disponibile la coppia MAN da 900 hp conforme alle norme più recenti. Il cantiere ha lavorato con Silent Line su isolamenti acustici e riduzione vibrazioni per aumentare il comfort durante i passaggi lunghi.

Interni su misura: luce, spazio, personalità

Numarine 40MXP suite
Image: Kerem Sanliman

A bordo trovano posto fino a 12 ospiti in 6 cabine, inclusa la suite armatoriale full-beam sul main deck. Due ambienti aggiuntivi sono personalizzabili secondo il gusto dell’armatore. Per il primo esemplare è stato richiesto un’atmosfera chiara e contemporanea, con massima luce naturale grazie alle ampie superfici vetrate.

La prima unità è stata varata a luglio, la seconda a ottobre; altri yacht sono attualmente in costruzione e due consegne sono previste il prossimo anno. Segno di una domanda vivace per explorer capaci di unire portata oceanica e vivibilità mediterranea.

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione: