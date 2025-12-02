Numarine svela nuovi dettagli della 40MXP, flagship della serie XP. Evoluzione della 37XP, il nuovo explorer da 40 metri nasce per chi vuole tenere il DNA oceanico degli XP e aggiungere una forte vocazione lifestyle. La sigla MXP – Mediterranean Explorer – dice già tutto: ponti più aperti, contatto immediato con il mare, aree sociali generose.
Un’evoluzione della 37XP con focus sulla vita all’aperto
Firmata per l’architettura navale da Umberto Tagliavini e per lo stile esterno da Can Yalman, 40MXP conserva gli elementi distintivi della serie XP – prua verticale, geometrie pulite, ampie finestrature – e allunga la barca per ottenere una sezione poppiera più accogliente. Ne derivano ponti esterni più estesi e spazi pensati per convivere con il mare in ogni momento della giornata.
Beach club full-beam e piscina a poppa
Il cuore della 40MXP è l’aft deck a tutta larghezza: dining en plein air, bar & lounge e una piscina di poppa con transom vetrato che dialoga con la grande piattaforma bagno idraulica. Sotto, un beach club full-beam di 8 metri e piattaforma estesa creano una sequenza continua tra yacht e acqua, ideale per bagni, tuffi e varo dei toys.
Flybridge e ponti superiori
Oltre all’aft deck, spiccano il flybridge di dimensioni importanti, l’upper deck e un main deck invitante, progettati per ospitare gruppi numerosi con percorsi fluidi e ombreggiamenti razionali. Il tender deck è dimensionato per un tender da 9 metri e due jet ski full size, con spazio extra per altra attrezzatura da mare.
Autonomia transatlantica e comfort in navigazione
La carena ottimizzata consente 6.000 miglia nautiche a 8 nodi, autonomia sufficiente per traversate oceaniche. Di serie, la propulsione prevede doppio MAN da 800 hp; in opzione è disponibile la coppia MAN da 900 hp conforme alle norme più recenti. Il cantiere ha lavorato con Silent Line su isolamenti acustici e riduzione vibrazioni per aumentare il comfort durante i passaggi lunghi.
Interni su misura: luce, spazio, personalità
A bordo trovano posto fino a 12 ospiti in 6 cabine, inclusa la suite armatoriale full-beam sul main deck. Due ambienti aggiuntivi sono personalizzabili secondo il gusto dell’armatore. Per il primo esemplare è stato richiesto un’atmosfera chiara e contemporanea, con massima luce naturale grazie alle ampie superfici vetrate.
La prima unità è stata varata a luglio, la seconda a ottobre; altri yacht sono attualmente in costruzione e due consegne sono previste il prossimo anno. Segno di una domanda vivace per explorer capaci di unire portata oceanica e vivibilità mediterranea.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!