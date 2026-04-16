Informazioni chiave:
- La nuova unità di Omikron Yachts OT-60 presentata a Palma adotta una motorizzazione alternativa con 2 Yanmar da 370 hp e una velocità massima dichiarata di 19-20 nodi.
- La piattaforma tecnica del modello mantiene lo scafo Eco-Cruise, la costruzione in composito infuso sottovuoto e la sovrastruttura in fibra di carbonio.
- L’OT-60 misura 18,40 metri di lunghezza fuori tutto, ha baglio di 6,00 metri, pescaggio di 0,9 metri e certificazione CE A-12 / C-30.
Omikron Yachts OT-60 debutta al Palma International Boat Show 2026 con una nuova configurazione di propulsione da 2 Yanmar 370 hp, che porta la velocità massima a 19-20 nodi e conserva l’impostazione tecnica del progetto: scafo Eco-Cruise, costruzione leggera in composito e sovrastruttura in carbonio. Il cantiere greco, nato dall’esperienza industriale di Olympic Marine, porta in Spagna una versione del suo cruiser da 18,40 metri equipaggiata con una nuova coppia di motori Yanmar da 370 cavalli.
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La nuova motorizzazione porta l’OT-60 a 19-20 nodi
La novità più importante del modello esposto a Palma è la nuova opzione con 2 Yanmar da 370 hp. Questa configurazione permette all’OT-60 di raggiungere una velocità massima di 19-20 nodi, mantenendo allo stesso tempo le qualità di efficienza e crociera lunga che definiscono il progetto. Inoltre a velocità di crociera i motori lavorano in modo più rilassato, con benefici in termini di comfort acustico e regolarità di marcia.
Questo aggiornamento va letto dentro una piattaforma tecnica già pensata per accogliere più configurazioni, che ha infatti tre opzioni di potenza: 2×150 hp, 2×250 hp oppure 2×370 hp. La versione presentata a Palma porta quindi in primo piano la variante più potente oggi disponibile sul progetto OT-60.
Lo scafo Eco-Cruise resta il centro del progetto
Anche con la nuova motorizzazione, l’OT-60 resta fedele all’impostazione che ha costruito la sua identità. Il modello è stato sviluppato con il naval architect Juan Kouyoumdjian e usa uno scafo Eco-Cruise progettato per ridurre la resistenza alle andature di crociera reali. Il progetto è stato ottimizzato intorno a una fascia di utilizzo vicina ai 12 nodi, con un’impostazione che cerca il miglior equilibrio tra spazi a bordo, comfort e assorbimento energetico. La nuova soluzione da 370 hp non cambia questa filosofia, ma la allarga verso un margine di prestazione più alto per chi desidera una riserva di potenza maggiore.
Composito infuso e carbonio alleggeriscono la struttura
Sul piano costruttivo, l’Omikron OT-60 continua a usare una ricetta precisa: scafo in composito realizzato con infusione sottovuoto e sovrastruttura in fibra di carbonio. Questa soluzione alleggerisce in modo netto la parte alta dell’imbarcazione, migliora la stabilità e rende il modello più leggero rispetto a molte unità della stessa fascia dimensionale. Una sovrastruttura più leggera incide sul comportamento dinamico, sulla gestione dei pesi e sulla serenità della navigazione.
Lorenzo Argento firma linee esterne e interni
L’OT-60 porta la firma di Lorenzo Argento per exterior e interior design. L’impostazione generale punta su grandi aperture vetrate, luce naturale diffusa e una lettura degli spazi molto aperta, con un deckhouse che offre visuali ampie e ventilazione naturale. La parte interna mantiene inoltre una configurazione flessibile. Omikron prevede più layout del lower deck, con versioni da tre o quattro cabine, ciascuna con bagno privato, e una zona di collegamento molto ariosa che amplia la percezione dei volumi sottocoperta.
Le dimensioni dell’OT-60 definiscono un cruiser compatto ma molto abitabile
L’Omikron OT-60 ha una lunghezza fuori tutto di 18,40 metri, un baglio di 6,00 metri e un pescaggio di 0,9 metri. Il serbatoio carburante è da 2.200 litri, mentre l’acqua dolce è indicata in 600 litri. La certificazione CE dichiarata è A-12 / C-30.
Le specifiche tecniche dell’Omikron Yachts OT-60
- Lunghezza fuori tutto: 18,40 metri
- Baglio: 6,00 metri
- Pescaggio: 0,9 metri
- Dislocamento leggero: 18,5 tonnellate
- Motorizzazioni disponibili: 2×150 hp, 2×250 hp, 2×370 hp
- Nuova configurazione Palma 2026: 2 Yanmar da 370 hp
- Velocità massima della nuova unità: 19-20 nodi
- Carburante: 2.200 litri
- Acqua dolce: 600 litri
- Costruzione: composito infuso sottovuoto
- Sovrastruttura: fibra di carbonio
- Naval architecture: Juan Kouyoumdjian
- Exterior e interior design: Lorenzo Argento
- Interior styling: Ciarmoli Queda Studio
- Certificazione: CE A-12 / C-30