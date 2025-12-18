Pearl Yachts presenta al Boot Düsseldorf 2026 l’anteprima tedesca del Pearl 63, evoluzione della piattaforma da 60 piedi pensata per l’armatore-operatore. Quattro cabine con suite full-beam e scala privata, salone panoramico con portefinestre a soffietto e pozzetto trasformabile in terrazza grazie ai balconi laterali apribili. La propulsione Volvo IPS con joystick semplifica le manovre, mentre il design è firmato Bill Dixon e gli interni da Kelly Hoppen CBE.
Un 60 piedi pensato per chi lo governa in prima persona
Il Pearl 63 nasce per l’armatore che desidera navigare e manovrare senza mediazioni, mantenendo però comfort e volumi tipici di taglie superiori. Il layout a quattro cabine è l’elemento distintivo: al centro spicca la suite armatoriale a tutto baglio con scala privata d’accesso, soluzione che eleva privacy e vivibilità nelle lunghe permanenze a bordo. Le ampie finestrature a scafo portano luce naturale negli ambienti, mentre sul main deck il salone panoramico dialoga con il pozzetto tramite portefinestre a soffietto, creando un continuum fra interno ed esterno.
Un pozzetto che diventa terrazza sul mare
La zona di poppa è stata ripensata per offrire un’autentica terrazza sul mare: i balconi laterali apribili ampliano la superficie fruibile e moltiplicano le configurazioni d’uso durante la giornata. I tavoli regolabili (alti/bassi) si trasformano da coffee table informali a tavoli da pranzo, accompagnando il passaggio dall’ancoraggio pomeridiano alla sera in rada. Il risultato è un’area sociale fluida, pronta a cambiare ritmo con l’andatura della crociera.
Linea a firma Bill Dixon, interni di Kelly Hoppen CBE
Come da tradizione del marchio, Bill Dixon firma esterni e architettura navale: proporzioni equilibrate, superfici pulite e una ricerca puntuale delle geometrie che garantiscono ordine visivo e facilità d’uso. Gli interni di Kelly Hoppen CBE traducono il british style contemporaneo in un linguaggio caldo e misurato, con palette materiali e soluzioni d’arredo selezionabili dall’armatore. Le opzioni di interior design permettono di interpretare lo stesso scafo con atmosfere differenti, mantenendo coerenza e identità del brand.
Guida intuitiva ed efficienza: la scelta del Volvo IPS
La propulsione Volvo IPS offre una combinazione di efficienza, silenziosità percepita e manovrabilità con joystick che semplifica la vita nei marina affollati. L’impostazione facilita l’armatore-operatore nelle fasi delicate (entrata in porto, ormeggio di poppa, spazi stretti), valorizzando quella sensazione di controllo diretto che molti cercano in un 60 piedi destinato alla crociera familiare.
Spazi a bordo: luce, ordine, funzionalità
Sul ponte principale, il salone beneficia di vetrate a tutta altezza: il living dialoga con la dinette e la zona cucina in un impianto modulare che privilegia la circolazione lineare e i punti di appoggio intuitivi. Sottocoperta, il layout a quattro cabine distribuisce:
- Suite armatoriale full-beam con accesso dedicato;
- Cabina VIP a prua luminosa e ben organizzata;
- Due cabine ospiti con dettagli di stivaggio curati e bagni ben dimensionati.
Un brand in evoluzione: arriva anche il Pearl 73
Düsseldorf sarà anche l’occasione per presentare il design del nuovo Pearl 73, modello che si inserisce fra Pearl 63 e Pearl 82. Continuità di artigianalità, eleganza britannica e vita a bordo moderna: tre direttrici che il cantiere sta declinando in una gamma coerente, pensata per crociere mediterranee e oltre.
