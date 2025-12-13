Alla Collectors’ Week di Abu Dhabi, Sacs Tecnorib ha offerto ai clienti RM Sotheby’s un’esperienza a bordo del Pirelli 42 – Mansory Special Edition, mettendo in luce linee iconiche, comfort e soluzioni tecniche orientate alla qualità di navigazione. Nel corner Pirelli era esposto anche un modello in scala del Pirelli 47, a conferma del percorso della gamma Pirelli Speedboats.
La prima Collectors’ Week firmata Sotheby’s, RM Sotheby’s e Abu Dhabi Retail ha riunito in un’unica cornice auto da collezione, alta gioielleria, orologi, arte, design e biciclette rare. In questo scenario, Sacs Tecnorib ha messo al centro l’esperienza a bordo con il Pirelli 42 – Mansory Special Edition.
A bordo del Pirelli 42 – Mansory Special Edition
Gli ospiti hanno potuto apprezzare dal vivo i tratti distintivi del Pirelli 42 – Mansory Special Edition: linee scolpite e riconoscibili, organizzazione degli spazi pensata per la socialità e soluzioni tecniche orientate a elevare la qualità di guida e di vita a bordo. L’allestimento Mansory sottolinea l’identità del modello con interventi mirati su materiali, finiture e dettagli, restituendo un look contemporaneo e coerente con la cultura del brand.
Il Pirelli 42 – Mansory Special Edition si è imposto come uno dei riferimenti della settimana, raccontando una nautica che dialoga con il lifestyle contemporaneo: scelte estetiche pulite, approccio funzionale e un’esperienza a bordo costruita attorno alle persone. Dal punto di vista del brand, la Collectors’ Week ha permesso di coinvolgere un’audience trasversale, abituata alla qualità e alla personalizzazione, in un contesto che valorizza storie, prodotti e contenuti.
Dati principali
- Lunghezza fuori tutto: 13,10 m
- Larghezza massima: 4,10 m
- Diametro tubolare: 0,60 m
- Peso: ≃ 9.000 kg
- Compartimenti d’aria: 6
- Portata persone: 14
Progetto e costruzione
- Progettazione scafo e ponte: Mannerfelt Design Team – Sacs Tecnorib
- Tipologia: Walkaround maxi-RIB
Motorizzazione e propulsione
- Motore: 3 × R500 Mercury
- Propulsione: Fuoribordo
- Serbatoio carburante: 950 l
Equipaggiamento speciale Mansory
- Spoiler aerodinamico sul tetto in fibra di carbonio a vista
- Fari sul tetto Hella con alloggiamento in fibra di carbonio a vista
- Fari integrati con effetto “stellato”
- Copertura pulsante start/stop in stile aeronautico
- Pannello di controllo cockpit in fibra di carbonio a vista
- Volante, acceleratore e joystick in combinazione pelle + fibra di carbonio a vista
- Coperture altoparlanti personalizzate in fibra di carbonio a vista
- Porta armadietto in fibra di carbonio a vista
- Presa d’aria posteriore in fibra di carbonio a vista
- Piastre murali interne personalizzate in fibra di carbonio a vista
- Tavolo ripiegabile posteriore in fibra di carbonio a vista
- Portabicchieri in fibra di carbonio a vista
- Cuscinerie personalizzate con colori e loghi Mansory
- Motori verniciati con livrea personalizzata
