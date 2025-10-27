Cantiere delle Marche vara Presence, il nuovo Acciaio 130, terzo e più grande yacht della serie. Con design esterno Hydro Tec e interni Giorgio M. Cassetta, il 40 metri combina eleganza e potenza, offrendo 5.000 miglia di autonomia grazie a due motori MAN da 749 kW con sistema IMO Tier III. Scafo in acciaio, profilo slanciato e prua possente rendono Presence un explorer raffinato, pensato per navigare in ogni mare con stile e affidabilità.
Questo explorer a quattro ponti rappresenta la sintesi perfetta tra robustezza costruttiva, efficienza e raffinatezza estetica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra due firme di eccellenza: Hydro Tec, responsabile dell’architettura navale e del design esterno, e Giorgio M. Cassetta, autore degli interni.
Design esterno: forza e armonia
Il profilo di Presence è un equilibrio magistrale tra potenza e grazia. La prua imponente ma slanciata conferisce carattere e stabilità, mentre le linee morbide e continue creano una silhouette fluida, accentuata dal motivo che scende dolcemente verso poppa.
Questo linguaggio stilistico, ideato da Hydro Tec, si ripete lungo le murate che si raccordano ai ponti principale, superiore e sun deck, incorniciando le ampie finestrature longitudinali che inondano gli interni di luce naturale. Il design di Presence non punta alla spettacolarità, ma a una bellezza misurata, tipica della filosofia CdM: eleganza funzionale, proporzioni bilanciate e attenzione a ogni dettaglio tecnico.
Architettura e ingegneria: solidità da explorer
Come ogni yacht della linea Acciaio, anche Presence nasce con scafo in acciaio ad alta resistenza e sovrastruttura in alluminio, una scelta che assicura robustezza, leggerezza e lunga durata nel tempo. Con un baglio di 8 metri e un dislocamento di circa 388 tonnellate, il 130 piedi di CdM garantisce stabilità e comfort anche in condizioni di mare impegnative.
Lo scafo con bulbo di prua è stato ottimizzato per massimizzare l’efficienza idrodinamica, riducendo i consumi di carburante e migliorando la tenuta di mare. Una soluzione che conferma la vocazione “green” del cantiere, capace di coniugare prestazioni e responsabilità ambientale.
Interni firmati Giorgio M. Cassetta
Gli interni di Presence, firmati da Giorgio M. Cassetta, esprimono un linguaggio raffinato e accogliente, in perfetta continuità con l’estetica sobria e sofisticata delle linee esterne. Cassetta ha concepito ambienti caldi e bilanciati, dove la luce naturale diventa protagonista, valorizzando materiali di pregio e texture delicate. Gli spazi sono ampi, ariosi, pensati per una vita a bordo confortevole anche durante lunghe navigazioni.
Ogni elemento d’arredo riflette la filosofia CdM: lusso discreto, equilibrio e funzionalità. Le finiture in legno naturale, le superfici morbide e la palette neutra restituiscono un senso di calma e continuità visiva, rendendo Presence un vero rifugio galleggiante.
Prestazioni e sostenibilità
Sotto la linea elegante dello scafo, Presence nasconde un’anima tecnologica orientata all’efficienza e alla sostenibilità. È equipaggiata con due motori MAN D2862LE, ciascuno da 749 kW, dotati di sistema di riduzione catalitica (SCR) conforme alle normative IMO Tier III. Questo sistema consente di ridurre le emissioni nocive e di accedere alle aree marine protette nel pieno rispetto dell’ambiente.
La capacità di carburante superiore a 54.000 litri garantisce un’autonomia di circa 5.000 miglia nautiche a 10 nodi, permettendo crociere transoceaniche senza necessità di rifornimenti frequenti. Queste caratteristiche fanno di Presence un explorer yacht a tutti gli effetti, concepito per chi desidera viaggiare a lungo e in totale indipendenza.
Comfort e vivibilità
Sebbene le specifiche del layout interno non siano state ancora divulgate nei dettagli, Presence si distingue per volumi generosi e spazi flessibili. I quattro ponti ospitano ampie aree living interne ed esterne, concepite per garantire privacy e convivialità a bordo.
Il design delle finestrature e la disposizione dei ponti sono stati studiati per offrire panorami aperti e un costante contatto con il mare, mantenendo al tempo stesso un’elevata efficienza energetica e acustica.
Scheda tecnica – Presence (Acciaio 130)
|Caratteristiche principali
|Dettagli
|Cantiere
|Cantiere delle Marche
|Modello
|Acciaio 130 – Presence
|Lunghezza fuori tutto
|40,2 m (130 ft)
|Baglio massimo
|8,0 m
|Dislocamento
|388 tonnellate
|Progetto esterno
|Hydro Tec
|Interior design
|Giorgio M. Cassetta
|Motorizzazione
|2 × MAN D2862LE – 749 kW ciascuno
|Sistema di emissioni
|SCR – IMO Tier III
|Capacità carburante
|oltre 54.000 litri
|Autonomia
|circa 5.000 mn a 10 nodi
|Ponti
|4
|Anno di varo
|2025
