La Riviera 5600 Sport Yacht Platinum Edition debutta con un impianto di vivibilità totale: aft deck con cucina esterna, piattaforma bagno idraulica con scalini integrati, tender garage e foredeck attrezzato. All’interno, galley completa e salone con doppia lounge si uniscono in un unico ambiente; sotto coperta tre cabine (armatoriale full-beam) e lavanderia dedicata. Con doppio Volvo Penta D11 IPS 950, joystick in plancia e in pozzetto, opzioni come stabilizzazione, connettività e solare, il 5600 offre conduzione semplice e comfort da crociera.
La nuova Riviera 5600 Sport Yacht Platinum Edition ha esordito in anteprima privata sulla Gold Coast australiana. Dalla piattaforma bagno idraulica al tender garage, dal salone con doppia lounge alla suite armatoriale a tutto baglio, il 5600 concentra contenuti e dettagli da barca “di famiglia” pensata per stare in mare a lungo, con comodità e cura costruttiva.
Progetto: eleganza funzionale e continuità degli spazi
Linee pulite, proporzioni equilibrate e una coperta impostata per un flusso continuo tra esterni e interni definiscono l’impostazione del 5600. La zona poppiera è il fulcro conviviale: la scelta fra hard-top corto o lungo consente di modulare ombreggiamento e protezione, mentre la lounge trasversale e l’L-dinette con tavolo in legno pieghevole (fino a otto posti con sedute occasionali) invitano a pranzi e aperitivi in ogni stagione. Un tendalino elettrico integrato nell’hard-top lungo e i pannelli vetrati laterali aumentano privacy e riparo quando servono.
Piattaforma bagno idraulica: spiaggia privata e varo del tender
La piattaforma bagno è una delle soluzioni più riuscite: idraulica e dotata di scalini a scomparsa che si aprono durante la discesa, crea una spiaggia privata per tuffi, giochi d’acqua e imbarco sicuro. In sinergia con il pavimento riprogettato del garage, un argano elettrico e il sistema di guide rimovibili, consente varo e alaggio dolci di un RIB da 3,3 metri con fuoribordo montato.
Tender garage e stivaggi dedicati ai water toys
Il garage poppiero è pensato per la vita attiva in rada: trova posto un SUP, due Seabob, bombole e attrezzatura per immersioni e snorkeling, oltre all’equipaggiamento da pesca. Gli spazi sono ordinati e riallestibili, così da cambiare set-up tra weekend veloci e crociere prolungate.
Aft deck: cucina esterna e tecnologia “discreta”
Sull’aft deck è integrata una vera cucina all’aperto: doppia piastra/BBQ con cappa estrattiva, frigoriferi a cassetto in acciaio, ice-maker, lavello e top in materiale pieno. Un TV Led a scomparsa scende a richiesta per seguire eventi live, mentre un tetto apribile elettrico porta aria e luce nelle ore giuste. Le wing doors opzionali (a sinistra, a dritta o su entrambi i lati) facilitano l’accesso diretto a pontili rialzati diffusi in diverse aree del mondo.
Galley e salone: un unico grande ambiente giorno
Scorrendo la porta del salone e aprendo il finestrone basculante, aft deck e interno diventano un unico ambiente. La galley a U è attrezzata per cucinare davvero: induzione a tre fuochi con fermapentole, combinato forno/microonde, capiente colonna frigo più cassetti programmabili (frigo/freezer), lavastoviglie, piano a cascata in materiale pieno e dispensa. A fianco, mobile bar con cantinetta e credenza per calici e bottiglie.
Il salone oppone due L-lounge: una per il dining con tavolo pieghevole integrato nella seduta, l’altra, fronte plancia, per navigare guardando fuori o rilassarsi all’ancora. Oblò a scorrimento extra-ampio ai lati e tettuccio elettrico valorizzano ventilazione naturale e luce; con oscuranti e TV a scomparsa il salone si trasforma in una stanza cinema. Clima di bordo con aria condizionata reversibile.
Coperta di prua: living all’aperto
La foredeck area è un secondo salotto: divano a C con tavolino, due sunbed con schienale regolabile, casse waterproof, gavoni dedicati a cime e parabordi e un pozzetto frigo/ghiacciaia per bevande. La struttura si ripiega e si mette in assetto “navigazione” in modo semplice, mantenendo tutto in ordine.
Plancia e conduzione: controllo intuitivo
La plancia è impostata sul controllo tramite schermi touch per navigazione e impianti; la visibilità è favorita da un parabrezza curvo in vetro stratificato. Poltrone ergonomiche con rivestimenti in pelle (quella del copilota gira a 180° per aumentare i posti in salone), volante e comandi disposti per ridurre i movimenti. Due joystick (in plancia e in poppa a sinistra) supportano le manovre a bassa velocità e l’ormeggio; si può aggiungere il controllo anche a dritta o entrambi gli aft deck.
Zona notte: tre cabine, due bagni e una lavanderia “vera”
La suite armatoriale a tutto baglio ha letto queen-size centrale, armadi foderati in cedro, cassetti e vani per bagagli morbidi sotto-letto, TV Led con soundbar, aria condizionata e opzioni di arredo (chaise longue, set cassetti in legno o piccola scrivania/toeletta). Il bagno en-suite adotta box doccia con seduta in teak, top in materiale pieno con vasca integrata, finestra scafo oscurata con oblò apribile.
La VIP di prua replica l’atmosfera con letto queen-size, due armadi in cedro, pensili e TV; il suo bagno funge anche da day-head per gli ospiti della terza cabina. La guest di sinistra è doppia trasformabile: i due letti singoli scorrono per formare un matrimoniale; anche qui aria condizionata, TV su richiesta e finestra scafo con oblò apribile.
Nel disimpegno si trova una lavanderia dedicata con lavatrice e asciugatrice separate, piano di lavoro, armadietti e armadio appendiabiti: un plus che rende più semplice la vita a bordo durante settimane intere.
Sistemi di bordo: opzioni per autonomia e comfort
A richiesta si possono integrare Sentinel telematics (monitoraggio e allarmi da remoto), Praxis Composite Solar (supporto fotovoltaico alla ricarica di bordo), Volvo Assisted Docking, stabilizzatori (Humphree Fins o Seakeeper) e connettività Starlink. La videosorveglianza integrata mostra su chartplotter ancora di prua, aft deck, sala macchine e piattaforma.
Propulsione, sala macchine e accessi
La 5600 Sport Yacht è spinta da due Volvo Penta D11 IPS 950 da 725 hp ciascuno (533 kW), un’accoppiata nota per efficienza e rapporto peso/potenza. L’accesso alla sala macchine a piena altezza è rapido: porta a gas integrata nel set di scalini di dritta e secondo ingresso da botola sull’aft deck. Impiantistica e spazi sono disegnati per ispezioni e servizi agevoli.
Ogni esemplare con propulsione Volvo IPS beneficia di 5 anni di garanzia su motori, trasmissioni ed elettronica, cui si aggiungono le coperture Riviera: 7 anni sulla struttura e 2 anni sull’insieme express.
Il modello sarà esposto per la prima volta al pubblico al Miami International Boat Show (11–15 febbraio 2026) e al Sanctuary Cove International Boat Show (21–24 maggio 2026).
