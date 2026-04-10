Petra: il nuovo explorer yacht con 4.000 miglia nautiche di autonomia

Petra è un explorer yacht da 50 metri sviluppato da RMK Yachts, cantiere turco, con il design dello studio milanese Hot Lab. Disponibile in tre versioni - Aura, Core e Infinite - ha scafo in acciaio, autonomia di circa 4.000 miglia nautiche e velocità massima di 16 nodi.

Petra RMK Yachts
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Yacht

RMK Yachts, cantiere turco con sede a Istanbul, e Hot Lab, studio di design milanese parte del Viken Group, hanno presentato Petra: un explorer yacht da 50 metri proposto in tre versioni – Aura, Core e Infinite. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio, autonomia di circa 4.000 miglia nautiche e velocità massima di 16 nodi. La versione Infinite aggiunge Ice Class, eliponte e propulsione ibrida opzionale.

Informazioni chiave:

  • Tre versioni sulla stessa piattaforma da 50 metri: Aura (lifestyle), Core (configurazione base bilanciata), Infinite (explorer polare con Ice Class e propulsione ibrida opzionale).
  • Petra ha un’autonomia di circa 4.000 miglia nautiche e una velocità massima di 16 nodi.

Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio: le scelte costruttive di Petra

Petra adotta la configurazione strutturale più diffusa nel segmento explorer oceanico: scafo in acciaio per la robustezza nelle acque aperte e nelle condizioni di mare severe, sovrastruttura in alluminio per abbassare il centro di gravità e migliorare la stabilità trasversale, ponti in teak. È una triade consolidata sui dislocanti a lungo raggio, dove la priorità progettuale è la tenuta strutturale in navigazione offshore, non la leggerezza per la velocità.

L’autonomia di circa 4.000 miglia nautiche a velocità di crociera posiziona Petra tra gli explorer capaci di traversate transocenaniche senza scali tecnici. La velocità massima di 16 nodi è coerente con il tipo: su un dislocante da 50 metri a trazione convenzionale, il rapporto tra lunghezza e dislocamento non permette performance da semidislocante.

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Aura, Core, Infinite: tre allestimenti sulla stessa carena

Petra RMK Yachts Aura
Petra RMK Yachts Aura © RMK Yachts

Le tre versioni condividono piattaforma, struttura portante e geometria esterna. Si differenziano nella filosofia di allestimento, nelle soluzioni di layout e nelle dotazioni tecniche.

  • Aura è la configurazione più orientata alla vita a bordo. Include una cabina ospiti supplementare sul main deck, spazi sociali ampliati e un entertainment room al ponte inferiore. È il taglio pensato per un armatore che privilegia la convivialità.
  • Core è la versione più vicina al concept originale: equilibrata tra funzionalità da explorer e pulizia compositiva. Dispone di un ampio pantry sul main deck e del balcone armatoriale, soluzione ormai strutturale sui 50 metri per ampliare il contatto diretto con il mare nella zona privata.
  • Infinite è la configurazione con la dotazione tecnica più estesa. Include Ice Class, che certifica la capacità di navigare in acque con presenza di ghiaccio leggero e consente l’accesso a rotte polari e aree remote, eliponte, propulsione ibrida opzionale, grande capacità di stivaggio tender con gru a bordo, deposito dedicato all’attrezzatura da water sport e un ampio pantry sul main deck. È la versione per chi intende usare lo yacht come mezzo di esplorazione concreta, non solo di crociera.

La linea a “C” di poppa e la logica dei materiali

Petra RMK Yachts Core
Petra RMK Yachts Core © RMK Yachts

L’ispirazione iniziale per il design dello yacht è partita dal disegno di un’incudine: un oggetto che combina massa, precisione e bilanciamento scultoreo. Da quella geometria derivano le linee portanti del progetto, in particolare la “C” che caratterizza la poppa e definisce l’identità visiva dello scafo.

Quella stessa geometria di poppa determina la funzionalità del beach club: i muriccioli ribaltabili trasformano l’area garage tender in uno spazio aperto a pelo d’acqua una volta che i tender sono varati. È una soluzione tecnica che oggi molti cantieri adottano sui 50 metri, ma che qui nasce dall’identità formale del progetto, non come aggiunta funzionale posteriore.

I materiali interni seguono una logica di durabilità e calore: legni naturali, pietre lavorate, superfici tecniche, cuoio e tessuti texturizzati.

RMK Yachts, Hot Lab e la storia del progetto

RMK Yachts e Hot Lab hanno una collaborazione consolidata. In precedenza avevano lavorato insieme al refit della Keyla da 45 metri, vincitrice nel 2014 del World Superyacht Award nella categoria Best Rebuilt Yacht – e al concept RMK 5000 Explorer. Petra è il progetto di maggior dimensione e complessità finora sviluppato insieme.

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