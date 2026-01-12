In occasione del Boot Düsseldorf 2026, Sacs Tecnorib mette in scena uno spazio esperienziale che racconta l’anima del marchio: mare, design e lifestyle. In primo piano il debutto in Germania del Pirelli 47, affiancato dal nuovo Pirelli X460 e da modelli iconici come Strider 13 e Rebel 50G. Partnership d’eccellenza con Kiton e Mansory completano un racconto che unisce estetica, cura sartoriale dei dettagli e concretezza in acqua.
Partnership che parlano di stile: Kiton e Mansory
Il percorso si apre con un vero beach club: ombrelloni, lettini e atmosfere mediterranee rendono omaggio alla collaborazione con Kiton, sinonimo di eleganza italiana. A questo si affianca un’area che ospita la versione Mansory gommata Pirelli, che dialoga con la linea Pirelli Speedboats. La sinergia con Mansory ha già dato vita a versioni personalizzate dei Pirelli 42 e Pirelli 50, testimonianza di una visione condivisa tra personalizzazione, gusto e carattere sportivo.
In anteprima il Pirelli 47
Tra le novità più attese spicca il Pirelli 47, presentato per la prima volta al pubblico tedesco dopo il tour di successo tra Cannes, Genova e Monaco. La carena è a doppio step e porta la firma del Mannerfelt Design Team, un riferimento nel disegno di scafi capaci di unire prontezza, assetto pulito e controllo. Le linee snelle e l’hard-top dal tratto deciso esprimono una sportività mai urlata, mentre il layout sottocoperta gioca sulla trasformazione: da area living a vera zona notte in pochi gesti, un plus per chi alterna uscite giornaliere e week-end a bordo.
Un dettaglio di stile racconta l’heritage del brand partner: la fascia tubolare riprende il disegno del battistrada Cinturato Blue Full Wet, richiamo diretto all’esperienza di Pirelli nel motorsport e, in particolare, alle condizioni di bagnato estremo.
Debutta il Pirelli X460 (con X400 e X350 Pit Lane)
Nel corner dedicato ai tender, riflettori puntati sul nuovo Pirelli X460: dimensioni compatte, linea elegante e un progetto che mette al centro materiali di pregio e spazi ben sfruttati. La propulsione Jet Drive assicura risposta pronta e manovrabilità morbida, qualità essenziali quando si opera come tender di superyacht o in porti affollati. Accanto al 460, il pubblico trova anche Pirelli X400 e Pirelli X350 nella versione Pit Lane, pensati per armatori che cercano praticità e stile in formati versatili.
Gli altri protagonisti: Strider 13 e Rebel 50G
Completano l’esposizione due modelli che hanno saputo imporsi presso un pubblico esigente. Strider 13 riunisce design dal gusto automotive e interni ariosi, ideali per trasferimenti su medie distanze. Rebel 50G, tra i progetti più riconoscibili del cantiere, si distingue per vetratura continua, ampi spazi di fruizione e una lettura contemporanea del concetto di grande rib: comfort, carattere e prestazioni ben bilanciate in ogni dettaglio.