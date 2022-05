Nella splendida cornice dell’Arsenale, il Gruppo conferma il primato di bellezza e innovazione con una magnifica flotta di 10 yacht capolavoro.

Salone Nautico Venezia 2022 Ferretti Group: Venezia come luogo del cuore, ma anche piazza strategica nel Mediterraneo Orientale. Tra il Salone Nautico, in programma dal 28 maggio al 5 giugno, e Ferretti Group il rapporto è sempre più stretto e di reciproca soddisfazione. Il Gruppo porterà infatti all’Arsenale, fascinosa location della kermesse, una straordinaria flotta di 10 imbarcazioni che esprimono al meglio lo stile inimitabile, l’energia innovativa e l’eccellenza progettuale tipici di ognuno dei brand.

Punta di diamante della partecipazione al Salone è l’attesissimo wallypower58, novità assoluta del cantiere Wally, che segna l’inizio del rinnovamento dell’iconica gamma del brand e che qui viene svelata in anteprima mondiale. Al fianco della world première, Ferretti Group espone una strepitosa selezione degli yacht più emblematici della flotta:

Ferretti Yachts 670, Ferretti Yachts 780, Ferretti Yachts 850 e Ferretti Yachts 1000

Rivamare

Pershing 6X e Pershing 7X

wallytender43X

Custom Line 106’

Anche in occasione del Salone Nautico di Venezia, Ferretti Group rinnova la collaborazione con prestigiosi marchi del lusso italiani e internazionali: Dolce&Gabbana è il creatore delle divise tailormade dello staff; Teatro La Fenice è il partner per l’evento che celebra l’anniversario dei 180 anni di Riva; Hotel Gritti Palace ospita sulla sua iconica terrazza la Riva Lounge; Cipriani e Flamigni forniscono il catering per ospiti e clienti; Lavazza propone avvolgenti miscele di caffè.

E ancora Land Rover è partner ufficiale automotive; La Scolca offre un’eccellente selezione di vini; Campari prepara i più celebri signature cocktail; Seabob espone i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Frette è il partner Custom Line per esclusivi complementi d’arredo; Culti inebria con le sue intriganti essenze per ambienti; Venini espone una selezione di pregiati lampadari in vetro di Murano; Zanta mette a disposizione i suoi pianoforti; Slam è il fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.

