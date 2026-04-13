Informazioni chiave:
- Virtuosity è la seconda unità della linea ammiraglia 74Steel di Sanlorenzo, cantiere italiano fondato nel 1958: quattro anni di co-creazione con l’armatore, linee esterne di Studio Zuccon International Project e interni di Studio Paolo Ferrari.
- Prima assoluta nella nautica: un Ficus Nitida selezionato prima della posa del primo blocco strutturale attraversa un’apertura ovale di circa 16 mq che collega due ponti verticalmente.
- L’Ocean Resort a poppa supera i 230 mq (40% in più rispetto alla prima unità 74Steel), con piscina a fondo in vetro da 28 mq, acquario parzialmente sommerso da 35 mq integrato nello scafo e area wellness con hammam, sauna, crioterapia e posarium.
Sanlorenzo, cantiere navale italiano fondato nel 1958 e quotato alla Borsa di Milano dal 2019, ha presentato a La Spezia Virtuosity, seconda unità della linea ammiraglia 74Steel. Lo yacht introduce due soluzioni mai realizzate prima nella nautica: un Ficus Nitida che attraversa due ponti su un’apertura verticale di circa 16 mq e un acquario parzialmente sommerso da 35 mq ricavato direttamente nello scafo, che trasforma la murata in una finestra sulla profondità marina. Il progetto è nato da oltre quattro anni di co-creazione con l’armatore.
Indice dei contenuti
Come nasce un superyacht in quattro anni
Il processo di sviluppo del 74Steel Virtuosity non ha seguito la logica standard della personalizzazione di uno scafo esistente. Il dialogo tra Sanlorenzo e l’armatore è iniziato con 18 mesi di incontri settimanali dedicati esclusivamente alla definizione del modo di vivere a bordo, prima ancora di avviare la fase progettuale. Solo successivamente l’Ufficio Stile Sanlorenzo e lo Studio Paolo Ferrari, al suo primo lavoro con il cantiere spezzino, hanno tradotto quella visione in architettura navale e interior design.
Questa sequenza è rilevante dal punto di vista costruttivo: il Ficus Nitida al centro del Main Deck, per esempio, è stato selezionato prima della posa del primo blocco strutturale. L’intera struttura dello scafo è cresciuta intorno all’albero, non il contrario. Un approccio che in termini di ingegneria navale richiede una pianificazione delle interferenze strutturali non convenzionale, con l’apertura ovale da 16 mq nel piano di coperta integrata come elemento portante del progetto fin dalle fasi iniziali di progettazione.
L’albero naturale a bordo: botanica e ingegneria navale a confronto
Il Ficus Nitida al centro del Main Deck non è un elemento decorativo. È un intervento site-specific che definisce la circolazione degli spazi interni: le sedute del saloon principale sono distribuite intorno al nucleo vegetale, la prospettiva verso prua e poppa si apre a partire dal tronco, e due lucernari laterali a livello del pavimento convogliano la luce naturale verso le radici.
Il Ficus Nitida è stato selezionato secondo criteri dimensionali precisi, compatibili sia con l’apertura disponibile sia con la crescita attesa nel lungo periodo. Il progetto include un micro-ecosistema controllato progettato per mantenere la vitalità dell’albero nelle condizioni ambientali di bordo: temperatura, umidità, cicli di luce. Una gestione ambientale di questo tipo non ha precedenti documentati nella nautica dei superyacht.
Ponte per ponte
Il Lower Deck è dominato dall’Ocean Resort, che si estende per 18 metri dalla piattaforma di poppa alla prima paratia, superando i 230 mq: circa il 40% in più rispetto alla prima unità della linea 74Steel. Le terrazze laterali abbattibili collegate da una configurazione walkaround eliminano il confine tra interno e mare aperto.
La piscina di poppa misura 28 mq con fondo in vetro sorretto da travi in acciaio. Di giorno funziona come lounge per i water toys, di notte si converte in clubbing space con consolle DJ integrata.
L’Aquarium occupa circa 35 mq all’interno della zona wellness, che comprende hammam, sauna, sala massaggi, crioterapia e posarium con terrazza apribile. Una sezione vetrata parzialmente sommersa della fiancata di dritta trasforma la murata in una finestra sotto la linea di galleggiamento: seduti nella zona wellness, gli ospiti osservano il fondale marino scorrere dietro il vetro. Due garage completano la struttura funzionale a prua.
Dal Main Deck di poppa si accede direttamente al saloon principale, dove il Ficus Nitida trova le radici architettoniche. A prua, un atrio a tripla altezza collega tre ponti tramite scala elicoidale in alluminio laccato scuro e ascensore. Sul lato di dritta, una vetrata integra una cantina vini su misura.
La prima cabina armatoriale è a prua, circa 80 mq, con letto orientato verso la finestra per ampliare le aree dressing e bagno. Una finestra apribile rafforza il legame visivo con l’orizzonte. Lo stesso livello ospita due cabine guest e una VIP.
Il Bridge Deck introduce una veranda winter garden da 42 mq, sviluppata su richiesta specifica dell’armatore: uno spazio concepito come interno ma percepito come esterno, con un tavolo da pranzo formale e un’area bar. Sul ponte si trovano altre due cabine ospiti, la cabina del comandante adiacente alla plancia, l’helipad touch-and-go a prua e uno sport deck.
L’Owner’s Deck comprende circa 140 mq di spazi interni ed esterni con la seconda cabina armatoriale e un cinema lounge a poppa in tonalità di nocciola e marrone. La Reflecting Pool prolunga la suite verso l’esterno: non è una piscina convenzionale ma una superficie d’acqua calibrata per amplificare cielo e luce, con piattaforma multifunzionale e sedute removibili. Una doccia sensoriale media tra la cabina e la vasca.
Il Sun Deck ridefinisce il profilo esterno dello yacht per ospitare una palestra con superfici vetrate apribili su tre lati. A poppa, una piscina e un’area conviviale per dining informale completano il ponte superiore.
I progettisti: Zuccon International Project e Studio Paolo Ferrari
Le linee esterne del 74Steel Virtuosity sono firmate da Studio Zuccon International Project, studio veneziano tra i più attivi nella progettazione di superyacht di lusso. Rispetto alla prima unità 74Steel, la prua è evoluta da un’impostazione verticale a una configurazione più affusolata, con un’identità cromatica più sportiva.
Gli interni sono il primo lavoro di Studio Paolo Ferrari, studio di design milanese, con il cantiere spezzino. Paolo Ferrari ha sviluppato architettura e décor in parallelo alla costruzione fisica dello scafo, con una palette di toni chiari ispirata all’atmosfera tonale del Mediterraneo.
La piattaforma diesel-elettrica del 74Steel
Virtuosity è costruito sulla piattaforma diesel-elettrica ingegnerizzata per la prima unità della linea 74Steel: una base tecnica consolidata che Sanlorenzo utilizza come fondamento per varianti architettonicamente distinte senza modificare l’impianto propulsivo. La configurazione diesel-elettrica consente di separare i motori termici dai generatori di corrente, riducendo le vibrazioni trasmesse agli spazi abitativi e permettendo una gestione energetica più flessibile rispetto a una propulsione diesel diretta. Questo tipo di architettura propulsiva è standard nei superyacht oltre i 60 metri e trova applicazione crescente anche nel segmento sotto le 2.000 GT.
Sanlorenzo e la linea 74Steel
Sanlorenzo è il principale cantiere monomarca al mondo per yacht oltre i 24 metri. Il Gruppo include anche Bluegame, specializzato nei modelli crossover sotto i 24 metri, e Nautor Swan, acquisito di recente e attivo nella vela e nei motoryacht ad alte prestazioni. La produzione si articola in sei cantieri distribuiti in Italia con modelli da 24 a oltre 70 metri, sia in composito che in metallo.
La linea 74Steel, lanciata nel 2025 con la prima unità, rappresenta l’ammiraglia del cantiere e il più grande yacht mai costruito da Sanlorenzo. Virtuosity è la seconda unità della serie e la prima a essere sviluppata integralmente con un armatore a partire dalla fase concettuale.