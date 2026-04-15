Informazioni chiave:
- UN_Material è l’installazione firmata da Piero Lissoni per Sanlorenzo, visitabile nel Cortile del ‘700 dell’Università degli Studi di Milano dal 20 al 30 aprile 2026, nell’ambito della mostra-evento Interni Materiae durante la Milano Design Week.
- L’installazione ricostruisce in scala reale il volume dello yacht SHE (Sanlorenzo Heritage, concept 2025) attraverso sezioni trasversali in tessuto semitrasparente e profili metallici: di giorno appare come una nube, di notte come un fantasma luminoso.
- UN_Material coincide con il decimo anniversario di Sanlorenzo Arts, la piattaforma culturale del cantiere dedicata ad arte, design e installazioni site-specific a livello internazionale.
Sanlorenzo, cantiere navale italiano fondato nel 1958 e quotato alla Borsa di Milano dal 2019, porta alla Milano Design Week 2026 l’installazione UN_Material, firmata dall’architetto e designer Piero Lissoni, Art Director di Sanlorenzo e fondatore di Lissoni & Partners. L’opera è visitabile nel Cortile del ‘700 dell’Università degli Studi di Milano dal 20 al 30 aprile 2026, nell’ambito di Interni Materiae, la mostra-evento della rivista Interni che ogni anno occupa gli spazi storici dell’ateneo durante il Fuorisalone.
Indice dei contenuti
L’installazione UN_Material
UN_Material ricostruisce in scala reale il volume di uno yacht attraverso una sequenza di sezioni trasversali: non la barca intera, ma le sue “fette”, come le definisce Lissoni. Le sezioni sono realizzate in tessuto semitrasparente e profili metallici sottili, sollevate su una piattaforma che richiama la linea di galleggiamento.
L’effetto varia con la luce: durante il giorno l’installazione appare come una nube leggera sospesa nel cortile settecentesco. Di notte, un sistema luminoso trasforma le stesse superfici in una presenza quasi spettrale. La silhouette dello yacht appare e scompare in funzione dell’angolo di osservazione e delle condizioni di luce, senza mai definirsi completamente.
Lissoni descrive il progetto come una “smaterializzazione”: partendo da un oggetto fisico e concreto come uno yacht, il design ne rivela la geometria interna rendendola percepibile senza renderla tangibile. L’installazione non è la barca, né la sua rappresentazione: è lo spazio che la barca occupa, reso visibile.
Lo yacht SHE al centro del progetto
SHE è l’acronimo di Sanlorenzo Heritage, concept presentato da Sanlorenzo nel 2025 come punto di incontro tra tradizione artigianale e tecnologia applicata alla costruzione navale. Il progetto SHE non è un modello commerciale ma un manifesto progettuale: un’imbarcazione pensata per esplorare nuovi linguaggi formali e costruttivi all’interno della gamma Sanlorenzo.
UN_Material prende SHE come punto di partenza e la sottrae alla sua fisicità: lo yacht non è esposto, ma evocato. La struttura dell’installazione ricostruisce la logica spaziale interna dell’imbarcazione permettendo ai visitatori di attraversarla e di percepirne i volumi dall’interno, senza la presenza della barca stessa.
Piero Lissoni e la collaborazione con Sanlorenzo
Piero Lissoni è uno dei progettisti italiani più riconosciuti a livello internazionale. Con Sanlorenzo collabora da anni come Art Director, portando il linguaggio del design contemporaneo all’interno degli spazi abitativi degli yacht del cantiere spezzino.
La collaborazione tra Lissoni e Sanlorenzo non si limita agli interni delle imbarcazioni: UN_Material è l’espressione di una relazione progettuale che include architettura, identità visiva e presenza culturale del brand. Insieme a Lissoni, Sanlorenzo lavora stabilmente con Patricia Urquiola, Dordoni Architetti e lo studio Zuccon International Project per gli esterni dell’intera gamma.
Interni Materiae e il Fuorisalone 2026
Interni Materiae è la mostra-evento organizzata dalla rivista Interni che ogni anno, durante il Fuorisalone di Milano, occupa gli spazi dell’Università degli Studi di Milano con installazioni di brand e progettisti internazionali. Il cortile del ‘700 e gli altri cortili storici dell’ateneo milanese sono tra le location più visitate del Fuorisalone. L’installazione UN_Material rimane aperta fino al 30 aprile 2026, quattro giorni oltre la chiusura ufficiale della Design Week (26 aprile).
Il decimo anniversario di Sanlorenzo Arts
Sanlorenzo Arts è la piattaforma culturale del cantiere, attiva da dieci anni, dedicata ad arte, design e installazioni site-specific a livello internazionale. Nel corso del decennio ha sviluppato mostre, partnership istituzionali e presenze nelle principali fiere di design mondiali, con l’obiettivo dichiarato di collocare lo yachting all’interno di un dialogo culturale più ampio rispetto alla sola industria nautica. UN_Material è il progetto con cui Sanlorenzo celebra questo anniversario.