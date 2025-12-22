Il Santasevera 42 debutta al Boot Düsseldorf 2026. Disegnato da Francesco Guida, riprende il DNA del 52 con sovrastruttura filante, pozzetto protetto, grande living con divano a C e mobile cucina, zona relax con due chaise longue e beach club con prendisole e plancetta ampia. Sottocoperta modulare con cabina di prua e day head.
Il cantiere italiano Santasevera svela in anteprima mondiale il Santasevera 42, nuovo 42 piedi che riprende il linguaggio stilistico del Santasevera 52 e lo interpreta in formato compatto. Progettato da Francesco Guida, designer e fondatore del brand, il 42 nasce per offrire protezione reale agli ospiti, spazi esterni generosi e una configurazione interna flessibile.
Un design essenziale, pensato per il mare reale
La sovrastruttura filante è stata disegnata per proteggere il pozzetto senza appesantire la linea. Ne risulta un profilo pulito, con superfici continue e tagli vetrati che valorizzano la luce naturale. La postazione di guida è spostata verso prua: una scelta che ottimizza la visibilità e libera metri preziosi per il pozzetto, vero baricentro della vita di bordo.
Aree esterne: socialità e relax senza compromessi
Il layout del ponte principale privilegia fruibilità e comfort:
- Zona living con grande divano a C e mobile cucina, pensata per pranzi e aperitivi all’aperto;
- Area relax con due chaise longue per leggere, conversare, prendere il sole;
- Beach club con prendisole e plancetta bagno ampia, per un contatto immediato con l’acqua.
La protezione del pozzetto rende lo spazio utilizzabile in ogni stagione, con passaggi agevoli e arredi freestanding facilmente riconfigurabili.
Sottocoperta modulare: la barca che si adatta al tuo uso
Sotto coperta il Santasevera 42 mantiene massima flessibilità. La cabina di prua, dotata di day head, è configurabile in base allo stile di navigazione dell’armatore: più armadi e superfici di stivaggio per chi vive crociere prolungate, oppure assetti più leggeri per uscite giornaliere e weekend. L’attenzione ai passaggi, alle altezze e alla ventilazione naturale costruisce un ambiente accogliente e luminoso.
Tre filosofie di propulsione: fuoribordo, entrofuoribordo, IPS
Il Santasevera 42 nasce con tre opzioni di propulsione — fuoribordo, entrofuoribordo e IPS — ciascuna proposta in diverse potenze, così da rispondere a preferenze e contesti di utilizzo differenti (acque interne, crociere costiere, trasferimenti più lunghi). L’unità esposta a Düsseldorf sarà entrofuoribordo e adotta due Volvo Penta D4 da 320 hp: 30 nodi di velocità massima e 26 nodi di crociera. La carena a V profonda assicura un comportamento prevedibile e confortevole anche quando l’onda si alza, riducendo spruzzi e impatti.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!