Saxdor Yachts ha presentato al Cannes Yachting Festival 2025 il nuovo Saxdor 400 GTS, versione open cruiser che amplia la gamma della serie 400. Ora lo yacht si presenta al Fort Lauderdale International Boat Show. Con un ponte totalmente aperto, tetto T-top, terrazze laterali abbattibili e soluzioni di relax modulari, il GTS è ideale per chi cerca un contatto diretto con il mare senza rinunciare a comfort e funzionalità. Due cabine offrono la possibilità di pernottare, mentre i motori Mercury V10 da 425 CV assicurano prestazioni elevate e grande efficienza.
Saxdor Yachts conferma la sua vocazione all’innovazione. Questa nuova proposta arricchisce la serie 400 con un’imbarcazione pensata per offrire un’esperienza ancora più immersiva, in pieno contatto con il mare.
Un open cruiser per vivere il mare
Il 400 GTS rappresenta la versione più aperta e ariosa della gamma. Se il 400 GTO si distingue per le alte prestazioni e il 400 GTC per la sua versatilità, il GTS si rivolge a chi desidera vivere la barca come un vero open cruiser.
Il ponte totalmente aperto, il layout semi-walkaround, il tetto T-top e le terrazze laterali abbattibili offrono spazi conviviali e una fruibilità superiore. Le soluzioni modulari consentono di trasformare le aree a seconda delle esigenze, creando ambienti dinamici e funzionali.
Comfort e convivialità a bordo
A prua, la dinette convertibile si trasforma facilmente in un prendisole abbassando il tavolo centrale, creando una zona perfetta per il relax. A poppa, invece, due file di divani si sviluppano intorno a un tavolo che, all’occorrenza, diventa la base per un’ulteriore area prendisole.
La postazione di comando, configurata con tre sedute di serie, è collocata sotto il tetto T-top e protetta da un parabrezza integrato. Su richiesta, è possibile aggiungere porte laterali scorrevoli in vetro, che aumentano la protezione senza compromettere la sensazione di apertura.
Due cabine per crociere brevi
Nonostante la vocazione open, il Saxdor 400 GTS è adatto anche per brevi crociere con pernottamento. Sottocoperta trovano spazio due cabine confortevoli, capaci di accogliere gli ospiti per uscite di più giorni. Questa caratteristica amplia le possibilità di utilizzo: dall’uscita giornaliera lungo costa alle notti in rada, mantenendo sempre il comfort tipico della filosofia Saxdor.
Insieme al nuovo modello, Saxdor introduce Saxdor AI, una piattaforma all’avanguardia nel settore nautico basata sull’intelligenza artificiale. Sviluppata in collaborazione con l’azienda finlandese Cadentia, e integrata nell’app MySaxdor, funge da assistente intelligente basato sull’intelligenza artificiale che offre una guida personalizzata, assistenza in tempo reale e consigli proattivi per semplificare le operazioni, migliorare la sicurezza e garantire un’esperienza di proprietà fluida, più intelligente e più piacevole fin dal primo giorno.
Prestazioni firmate Mercury V10
Il nuovo modello si basa sullo stesso scafo a doppio step già adottato dai 400 GTO e GTC, garanzia di efficienza, stabilità e maneggevolezza. La motorizzazione è affidata a una coppia di Mercury V10 da 425 CV, che assicurano velocità, prontezza di risposta e consumi ottimizzati. Questa combinazione permette di vivere il mare con il giusto equilibrio tra adrenalina e affidabilità.
Che si tratti di un’uscita con gli amici, una giornata di sport acquatici o un ancoraggio in rada, il GTS offre soluzioni versatili per ogni momento della navigazione.