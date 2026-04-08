Simena di Ares Yachts si prepara al debutto mondiale al Palma International Boat Show 2026, dove sarà lo yacht più grande in esposizione. Questo sailing superyacht di 62 metri unisce un design classico, costruzione steel-carbon, propulsione ibrida e autonomia da vera bluewater cruiser, posizionandosi tra le imbarcazioni a vela più importanti oggi sul mercato.
Per Ares Yachts, cantiere con base ad Antalya, Simena rappresenta il primo ingresso nel segmento oltre i 60 metri e, allo stesso tempo, il progetto più ambizioso sviluppato finora. La barca è stata realizzata con costruzione composita in acciaio e carbonio, con l’obiettivo di coniugare capacità di navigazione d’altura e comfort di fascia alta.
Linee classiche, anima contemporanea
Il design esterno porta la firma di Taka Yacht Design, che ha lavorato su una silhouette da ketch moderna, rileggendo i codici delle grandi barche a vela classiche in una chiave più attuale e orientata alla performance. Gli interni, invece, sono stati affidati a Design Unlimited, con un’impostazione che mette in dialogo tradizione nautica e soluzioni contemporanee.
Propulsione ibrida e autonomia da bluewater yacht
Uno degli elementi più interessanti del progetto è la propulsione ibrida, studiata per garantire efficienza e flessibilità in diverse condizioni di crociera. In modalità elettrica, Simena può navigare in silenzio fino a 8 nodi, con un’autonomia di 6.000 miglia nautiche a 7 nodi tramite e-motor. In modalità diesel raggiunge invece una velocità massima di 14 nodi e offre un’autonomia di 4.000 miglia nautiche a 9 nodi. Durante le prove in mare ha toccato 14 nodi a vela, mentre la stima massima è di 16 nodi con vento di 20 nodi e angolo di 100 gradi.
Materiali e dettagli: il richiamo alla grande tradizione velica
Sul piano stilistico, Simena punta su un linguaggio che guarda alla storia dello yachting. I ponti in teak tradizionale e i dettagli in mogano verniciato richiamano infatti l’estetica dell’età classica della vela, mentre le dotazioni di bordo e l’organizzazione degli spazi rispondono alle aspettative del lusso contemporaneo. L’accoglienza a bordo è prevista per 12 ospiti e 9 membri d’equipaggio, con una suite armatoriale a prua sul ponte principale in posizione privilegiata.