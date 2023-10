Sirena Superyachts 42M: il primo modello inizierà ad essere costruito dal cantiere questo autunno. Luca Vallebona è stato scelto per realizzare gli esterni e il layout, mentre lo studio italiano Hot Lab, parte del Gruppo Viken, è stato scelto per la progettazione degli spazi interni.

Sirena Superyachts 42M: un layout su misura

Il layout del modello di 42 metri Sirena Superyachts può quindi essere adattato alle esigenze di ogni potenziale armatore, con opzioni che includono l’ubicazione della suite armatoriale sul ponte principale o su quello superiore, che a sua volta consente di avere una zona pranzo dedicata nel salone o di creare un’area per gli ospiti a prua, dedicata a cene raffinate o al puro relax.

Il layout principale prevede la cabina armatoriale a prua, una soluzione studiata per dare accesso diretto al patio di prua, uno spazio aperto e privato che caratterizza fortemente la mia proposta progettuale per il Sirena 42M, spiega il designer Luca Vallebona. Spesso, si fa riferimento alle grandi vetrate come metodo per esaltare il rapporto tra interno ed esterno. Nel caso di Sirena Superyachts, ho voluto portare questo concetto ad un ulteriore passo avanti, garantendo non solo un’ampia vista sul paesaggio, ma anche la possibilità di uscire fisicamente dall’interno, solitamente chiuso.

Una volta aperta la porta scorrevole a prua della cabina armatoriale, l’interno e l’esterno non hanno un vero e proprio confine. Il trattamento del patio con elementi come la pergola, la piscina e la scala dalla forma organica che porta al ponte superiore, assicura che questo luogo appartato, inaspettato e luminoso a prua dell’imbarcazione diventi parte integrante del design dello spazio interno. La cabina di prua estende così il suo spazio esterno, creando una caratteristica unica nel mercato semi-custom di oggi.

Il resto dello spazio interno del ponte principale è caratterizzato dal salone di poppa, che prosegue all’esterno, quasi senza soluzione di continuità, fino alla piscina di poppa, situata un paio di gradini più in basso. Le finestre del salone enfatizzano il collegamento con l’esterno e si è cercato di ridurre il numero di pilastri laterali per consentire alla vista di spaziare orizzontalmente, parallelamente al paesaggio.

Le quattro cabine per gli ospiti sono situate sul ponte inferiore, con due cabine VIP con letti trasversali e l’intera parete divisoria che le separa dalle cabine degli ospiti che funge da guardaroba, continua Luca Vallebona. Grazie a questa soluzione e ai bagni en-suite che le separano dalle aree tecniche di poppa (garage e sala macchine), l’isolamento acustico di questi spazi è ben curato.

La versione con la zona living estesa offre due aree altamente personalizzabili. La prima è l’area a prua, uno spazio intimo che può fungere da sala giochi, salotto o studio. La parte a prua può anche essere progettata come una zona pranzo confortevole e accogliente. A valorizzare questa soluzione sono ancora una volta la luminosità e il contatto diretto con l’esterno grazie al patio su cui si affaccia.

Per gli interni il team di Hot Lab ha scelto materiali che vanno dal faggio e dal rovere naturali al cotone e alla ciniglia per i divani, fino al metallo – con effetto titanio – per i pannelli delle testate. Il risultato è una gamma cromatica leggera e molto desaturata, che è in grado di accogliere ed enfatizzare i raggi solari che inondano ogni spazio.

Lo stile combina il design nordico, essenziale e rigoroso, con un’atmosfera più mediterranea, morbida e rilassata. Gli interni riflettono il concetto dell’intero yacht: una casa da sogno sull’acqua che si adatta a molteplici esigenze, ben studiata, ricca ma non opulenta.

