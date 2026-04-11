Il Southern Wind 108 Kalantis è stato consegnato ai suoi armatori a Città del Capo. Si tratta del terzo esemplare della linea semi-custom SW108, con design esterno e interno interamente curato da Nauta Design, studio milanese co-fondato da Massimo Gino.
Lo yacht misura 32,77 metri fuori tutto (35,51 m incluso il bompresso), con baglio massimo di 7,51 m, dislocamento di 74,2 tonnellate
a vuoto e motore ausiliario Cummins QSB 6.7 da 305 hp. Il progetto riunisce tre studi: architettura navale Farr Yacht Design,
design coperta e interni Nauta Design, costruzione Southern Wind Shipyard.
Informazioni chiave:
- Kalantis è il terzo SW108 varato: la linea semi-custom SW108 ha già prodotto unità pluripremiate come Taniwha, Nyumba e Gelliceaux, tutte con geometrie di coperta GT firmate Nauta.
- Il lifting keel offre due pescaggi operativi: 4 metri in configurazione sollevata e 6,2 metri a chiglia abbassata, con un delta di 2,2 m che aumenta la stabilità in navigazione oceanica e consente l’accesso a porti con fondali ridotti.
- Gli interni usano rivestimenti Loro Piana sulle ante degli armadi e sui divani, abbinati a noce con accenti di noce scuro rigato e soffitto in Ultraleather bianco: una palette chiaro-scuro che Nauta applica come elemento ricorrente del proprio linguaggio progettuale.
Indice dei contenuti
Scheda tecnica: lunghezze, dislocamento e motorizzazione
Le misure principali di Kalantis posizionano lo yacht nella fascia alta dei cruiser-racer oceanici da 33 metri. La lunghezza fuori tutto è di
32,77 metri, che salgono a 35,51 metri con il bompresso esteso: un dato rilevante perché il bompresso è strutturale per la geometria velica, non un elemento decorativo. Il baglio massimo di 7,51 metri produce un rapporto lunghezza-baglio di circa 4,36, coerente con un dislocante a vela oceanico dove la stabilità di forma contribuisce alla stifness in navigazione senza affidarsi esclusivamente al raddrizzamento della chiglia mobile.
Il dislocamento a vuoto è di 74,2 tonnellate, esclusi extra: una cifra che, su una barca da 32,77 metri, indica una costruzione leggera per la categoria. Il confronto con i dislocanti tradizionali da 33 metri in acciaio è diretto: lo SW108 è costruito in composito, con laminazione strutturale che contiene il peso a beneficio delle prestazioni a vela.
Il motore ausiliario è un Cummins QSB 6.7 da 305 hp a 2.600 rpm: un sei cilindri turbo diesel marino di produzione comune nel segmento degli yacht a vela offshore tra 30 e 40 metri. La potenza è adeguata per manovre portuali, navigazione in porto e propulsione di sicurezza nelle calme di vento prolungate sulle rotte oceaniche.
Il lifting keel offre due pescaggi: 4 metri con chiglia sollevata e 6,2 metri con chiglia abbassata. Il delta di 2,2 metri è il cuore funzionale di questo sistema: la configurazione a 4 metri consente l’accesso a porti caraibici, mediterranei e sudafricani con fondali ridotti; la configurazione a 6,2 metri porta il bulbo balistico in posizione ottimale per la navigazione a vela oceanica, aumentando il momento
raddrizzante e riducendo l’angolo di sbandamento in condizioni di vento forte.
Il ponte flush e la geometria di coperta GT
Il ponte flush è una soluzione progettuale che elimina i dislivelli tra le superfici di coperta, creando un piano continuo dalla prua alla poppa. Su uno yacht da crociera-regata come lo SW108, il ponte flush ha una doppia funzione: estetica, perché produce un profilo pulito e filante; funzionale, perché facilita gli spostamenti dell’equipaggio e la gestione delle manovre senza ostacoli fisici sul piano di lavoro.
La geometria di coperta GT, già applicata da Nauta su Taniwha, Nyumba e Gelliceaux, ottimizza la disposizione di winch, bitte, passacavi e sistemi di controllo della randa e dei fiocchi. L’obiettivo è concentrare le manovre in posizioni raggiungibili con equipaggio ridotto: una priorità sugli yacht da crociera oceanica dove il numero di persone a bordo è limitato rispetto a quanto richiederebbe una configurazione da regata pura.
La tuga bassa completa il profilo: riduce la superficie laterale esposta al vento di traverso, abbassa il centro di resistenza aerodinamica della sovrastruttura e mantiene le linee di coperta visivamente continue.
La Seaside Lounge di poppa
Il tratto più caratteristico di Kalantis è la Seaside Lounge, uno spazio trasformabile a poppa sviluppato congiuntamente da Southern Wind e Nauta Design. Il sistema apre la poppa rivelando una terrazza a livello dell’acqua: tecnicamente, si tratta di un sistema di muriccioli ribaltabili o di pannelli apribili che trasformano il garage tender in uno spazio praticabile a pelo d’acqua una volta che i tender e i water toy sono stati varati.
La Seaside Lounge è configurabile in più assetti: terrazza aperta con sedute e affaccio sul mare, area lounge coperta, spazio per proiezione all’aperto. La rapidità di trasformazione tra gli assetti è il dato funzionale chiave: su uno yacht da crociera, uno spazio che richiede ore per essere riallestito non viene usato. La gestione rapida dell’apertura e della chiusura della poppa determina quanto frequentemente gli armatori useranno lo spazio nella pratica quotidiana di crociera.
Dal punto di vista strutturale, l’apertura della poppa su uno yacht oceanico richiede una progettazione attenta della tenuta stagna e della resistenza longitudinale dello scafo nella zona di poppa. Southern Wind ha esperienza consolidata in questa configurazione: gli SW108 precedenti hanno navigato su rotte offshore dove la tenuta strutturale della zona di poppa è verificata in condizioni di mare formato.
Gli interni: palette chiaro-scuro, noce e rivestimenti Loro Piana
Il linguaggio degli interni di Kalantis è costruito su un contrasto sistematico tra superfici chiare e legni scuri. Le superfici chiare coprono soffitto (rivestimento in Ultraleather bianco), paratie, pannelli in tessuto, pavimenti e la maggior parte dei rivestimenti organici di divani e letti. I legni scuri sono concentrati su mobili, dettagli funzionali e cornici.
Il legno principale è il noce, con accenti di noce scuro rigato introdotti per segnalare le funzioni: nicchie, porte, cornici, librerie e comodini. La logica è quella del dettaglio costruttivo come elemento di navigazione visiva degli spazi: il noce scuro rigato indica dove si apre, dove si ripone, dove si dorme. Un elemento caratteristico è il rivestimento bacchettato di noce sulla copertura della cassa della chiglia, che si estende nella paratia adiacente creando un motivo grafico che si ripete in tutto lo yacht.
I dettagli di finitura di fascia alta includono elementi con finitura nera e rivestimenti Loro Piana sulle ante degli armadi e sui divani. Loro Piana produce una linea di tessuti per contract e yacht che si caratterizza per la morbidezza, la resistenza all’usura e la tenuta del colore nel tempo: caratteristiche funzionali rilevanti in un ambiente marino dove l’umidità, il sale e la luce solare accelerano il degrado dei materiali standard.
La luce naturale è gestita tramite ampie finestre a scafo in tutte le cabine e nel salone, più uno skylight a prua sulla tuga. Su uno yacht con tuga bassa, lo skylight è la soluzione tecnica che compensa la riduzione di altezza libera portando luce zenitale nelle zone di prua
dove le finestre laterali hanno dimensioni limitate dalla forma dello scafo.
Layout sottocoperta: quattro cabine e salone open space
Kalantis dispone di quattro cabine, tutte con bagno privato. La suite armatoriale è posizionata a prua: su uno yacht a vela con lifting keel, la prua è la zona con più volume disponibile sottocoperta e con il minor disturbo acustico proveniente dal motore di poppa. Una cabina ospiti singola si trova a pruavia del salone. Le altre due cabine ospiti convertibili sono a poppa, con layout che permette la configurazione in cabina matrimoniale o a letti singoli separati.
Il salone open space integra soggiorno e sala da pranzo, con estensione laterale alla TV lounge a dritta. La collocazione della TV lounge a dritta, non sul lato di mezzeria, è una scelta di layout che preserva la continuità visiva dello spazio centrale e offre una vista laterale sul mare attraverso le finestre a scafo.
Specifiche tecniche complete
- Lunghezza fuori tutto: 32,77 m (35,51 m incluso il bompresso)
- Baglio massimo: 7,51 m
- Pescaggio (lifting keel): 4 m sollevato / 6,2 m abbassato
- Dislocamento: 74,2 t (a vuoto, esclusi extra)
- Motore principale: Cummins QSB 6.7, 305 hp a 2.600 rpm
- Cabine: 4 (suite armatoriale a prua + 1 singola + 2 convertibili a poppa), tutte con bagno privato
- Concetto generale: Nauta Design / Southern Wind Shipyard / Farr Yacht Design
- Architetto navale: Farr Yacht Design
- Design coperta e interni: Nauta Design
- Costruzione e impianti: Southern Wind Shipyard