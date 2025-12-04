Double Happiness è il primo 100 piedi elettrico di Sunreef Yachts: un catamarano Power Eco con baglio 13,5 m, 4 motori elettrici (4×180 kW), batteria 990 kWh e 12 kWp di fotovoltaico. Il main saloon si apre sul cockpit full-beam, creando un unico ambiente indoor-outdoor. A poppa, beach club walk-around con piattaforme abbattibili e garage per due jet ski; in alto, flybridge con divano a C e bar. Cinque cabine en-suite per 10 ospiti, suite armatoriale panoramica con accesso diretto alla terrazza di prua. Due generatori DC fungono da range extenders per ricarica e continuità dei servizi.
Il progetto mette al centro silenzio, autonomia di bordo e un rapporto diretto con il mare, grazie a un layout che dilata il confine tra interni ed esterni.
Concept: eco-elettrico, silenzioso, orientato alla crociera
La piattaforma Power Eco adotta quattro motori elettrici (4 × 180 kW) alimentati da un battery bank da 990 kWh (622 V) e da pannelli solari (12 kWp) integrati nelle superfici dedicate. A supporto dell’autonomia sono presenti due generatori DC da 350 kW ciascuno (range extenders) per la ricarica a bordo e la continuità dei servizi in traversate prolungate o condizioni meteo sfavorevoli. L’intero sistema privilegia erogazione lineare, rumore contenuto e vibrazioni ridotte, elementi che innalzano il comfort in rada e in navigazione.
Vita indoor-outdoor senza soluzione di continuità
Il main deck saloon è il cuore della socialità: ampie vetrate panoramiche portano luce naturale in profondità, mentre le sliding doors scorrono sulla coperta di poppa full-beam, trasformando salotto e pozzetto in un unico ambiente continuo. La prospettiva sull’acqua resta libera: lo spazio vive tanto nei momenti familiari quanto nelle serate con ospiti, all’ancora o in marcia.
Ocean Lounge: un beach club “walk-around” a contatto col mare
A poppa, il beach club perimetrale si distingue per le due piattaforme abbattibili che espandono la terrazza sull’acqua. Nasce così un ocean lounge ideale per tuffi, sole e water-toys. Il garage ospita due grandi jet ski e ulteriore attrezzatura da mare, con percorsi chiari per varo e recupero. La gestione dei giochi d’acqua rimane ordinata e rapida, senza interferire con la vita di bordo.
Un salone “pensato bene”: funzionalità e luce
Il salone interpreta tre funzioni — pranzo, relax, convivialità — senza sovrapposizioni. Il tavolo fisso per dieci ospiti diventa fulcro della scena; la lounge con divano a L, coffee table e poltrona imposta un ritmo informale. La TV a scomparsa nel mobile centrale mantiene linee pulite quando non in uso. Ogni seduta beneficia della vista mare: la luce entra diffusa, con riflessi controllati dalle superfici.
Zona armatore: suite panoramica con terrazza di prua
Gli interni accolgono fino a 10 ospiti in 5 cabine, tutte en-suite. La suite armatoriale è posizionata a prua del main deck: le vetrate frontali regalano uno scenario marino continuo, raro su questa taglia. Il layout include letto king-size, guardaroba capienti, bagno privato e accesso diretto alla terrazza prodiera, una zona intima per colazioni tranquille o cocktail al tramonto. Le altre cabine mantengono privacy e coerenza stilistica, con palette tonali scure e materiali tattili per un’atmosfera raccolta.
Prua e flybridge: due modi diversi di stare all’aperto
La bow terrace è disegnata come salotto appartato per momenti di quiete, protetto e ben schermato. Sopra, l’ampio flybridge diventa hub sociale: divano a C e bar attrezzato invitano a pranzi all’aperto, relax en plein air e serate sotto le stelle. L’ergonomia dei percorsi consente un utilizzo naturale degli spazi, con ombreggiamenti calibrati e arredi pensati per resistere all’uso intensivo.
Quattro motori elettrici, pannelli solari e gestione energetica
La propulsione si affida a 4 × 180 kW elettrici per una navigazione a zero emissioni in modalità full-electric; i pannelli solari 12 kWp contribuiscono al bilancio energetico di bordo, alimentando utenze hotel e supportando la ricarica in condizioni favorevoli. Il battery pack da 990 kWh assicura riserva energetica per servizi e navigazione; i range extenders (2 × 350 kW DC) sono pensati per estendere l’autonomia, stabilizzare i carichi e ridurre le soste alla banchina, senza intaccare la filosofia di crociera silenziosa.
Comfort, separazione dei flussi e privacy
La separazione netta tra aree equipaggio e zone ospiti preserva la privacy. I passaggi tecnici sono nascosti, i flussi del servizio scorrono lontani dai salotti; gli spazi esterni moltiplicano le zone d’ombra e i punti vista sull’acqua. Ne risulta una barca che accoglie e protegge, capace di passare dalla giornata attiva al mood contemplativo con semplicità.
