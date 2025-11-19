Cantieri di Pisa presenta Super Polaris 70: il nuovo explorer di lusso firmato T. Mariotti

Dalla collaborazione tra Cantieri di Pisa e T. Mariotti nasce Super Polaris 70, un 70 metri che ridefinisce il concetto di explorer yacht tra innovazione e tradizione.

Super Polaris 70 Cantieri di Pisa cover
Di - - Lascia un commento

Yacht

Cantieri di Pisa e T. Mariotti presentano il Super Polaris 70, un explorer yacht di 70 metri che unisce design, comfort e spirito d’avventura. Progettato da Antonio Luxardo con interni firmati Pulina Exclusive Interiors, offre spazi personalizzabili, una suite armatoriale da 95 m², e un beach club da 180 m² con piscina e spa. Con due motori CAT 3512, raggiunge 15 nodi e un’autonomia di 6.500 miglia nautiche. Un progetto che rinnova la tradizione toscana del mare con uno sguardo verso il futuro.

Design e filosofia progettuale

Super Polaris 70 Cantieri di Pisa design
Image: Cantieri di Pisa

Il Super Polaris 70 nasce con l’obiettivo di coniugare eleganza e funzionalità estrema, nel segno della continuità con lo stile che ha reso celebre Cantieri di Pisa. Con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio e composito, lo yacht presenta linee dinamiche e proporzioni equilibrate, capaci di trasmettere solidità e raffinatezza. Ogni elemento è stato studiato per offrire massima vivibilità a bordo, anche durante lunghi viaggi in mare aperto.

Le ampie superfici esterne rappresentano il cuore del progetto: spazi modulari, personalizzabili e perfetti per la socialità, che possono trasformarsi — su richiesta dell’armatore — in campo da pallavolo, basket o padel, oltre a ospitare una piscina con nuoto controcorrente, una spa panoramica e una palestra. Il design di Antonio Luxardo si ispira alla tradizione del cantiere, reinterpretando i codici estetici storici in chiave contemporanea.

Layout: comfort e funzionalità su quattro ponti

Super Polaris 70 Cantieri di Pisa interni
Image: Cantieri di Pisa

Il layout del Super Polaris 70 è studiato per garantire massimo comfort durante le lunghe navigazioni e offrire agli ospiti un’esperienza immersiva e rilassante.

Bridge Deck

A poppa, un’ampia zona lounge con area pranzo e cinema all’aperto crea un ambiente conviviale e panoramico. A prua si trovano la cabina del comandante, il suo ufficio e la plancia di comando con visuale libera sulla prua, pensata per una navigazione sicura e confortevole.

Upper Deck

Questo ponte ospita la cabina VIP di 60 m², dotata di due terrazze private da 5 m² ciascuna. La zona centrale accoglie un salone e dining panoramico, mentre a poppa lo spazio aperto può essere allestito secondo i desideri dell’armatore, fino a ospitare un campo sportivo o un’area lounge modulare.

Main Deck

L’ingresso si apre su un giardino d’inverno, preludio alla suite armatoriale da 95 m², situata al centro nave per garantire comfort e stabilità. Due balconi laterali da 20 m² ciascuno portano luce naturale e offrono viste sul mare in totale privacy.

Sempre su questo ponte si trovano quattro cabine doppie per gli ospiti, oltre a una zona esterna capace di ospitare due tender fino a 12 metri e diversi water toys. Quando i tender vengono varati, lo spazio si trasforma in un’ampia area per la convivialità.

Lower Deck

Qui sono collocati due garage laterali per tender fino a 8,5 metri, e una zona poppiera dedicata al beach club con piscina controcorrente, palestra e spa, per un totale di 180 m². A prua, l’area è interamente riservata allo storage e agli alloggi dell’equipaggio, con 10 cabine per 16 membri.

Interni firmati Pulina Exclusive Interiors

Super Polaris 70 Cantieri di Pisa suite armatoriale
Image: Cantieri di Pisa

Gli interni del Super Polaris 70 riflettono una nuova filosofia dell’abitare il mare, dove comfort e raffinatezza si fondono in un design caldo e contemporaneo. Il progetto di Pulina Exclusive Interiors interpreta lo yacht come una “base per l’avventura”, un luogo in cui la bellezza naturale e il benessere si incontrano.

Le ampie vetrate panoramiche creano una connessione costante con l’esterno, mentre la palette di colori neutri — toni lino, sabbia e cashmere — restituisce un senso di calma e continuità visiva. I materiali principali includono noce chiaro e noce scuro in contrasto armonico, superfici in travertino naturale e dettagli in pelle, vetro e metallo brunito. L’atmosfera è accogliente ma sofisticata, con un equilibrio tra eleganza artigianale e funzionalità moderna.

Ogni arredo, realizzato in collaborazione con brand italiani di alta gamma, celebra il Made in Italy e l’artigianalità locale, con lavorazioni a mano su legno, pelle, marmo e metallo.

Prestazioni e motorizzazione

Super Polaris 70 Cantieri di Pisa beach club
Image: Cantieri di Pisa

Il Super Polaris 70 è spinto da due motori CAT 3512, capaci di assicurare:

  • Velocità massima: 15 nodi
  • Velocità di crociera: 12 nodi
  • Autonomia: circa 6.500 miglia nautiche a 10 nodi

Queste prestazioni confermano la vocazione long-range del progetto, ideale per armatori che desiderano viaggiare senza limiti, con sicurezza, efficienza e autonomia estesa.

Scheda tecnica – Super Polaris 70

Caratteristiche principaliDettagli
CantiereCantieri di Pisa
Partner tecnicoT. Mariotti
Designer esterniAntonio Luxardo
Interior designPulina Exclusive Interiors
Lunghezza fuori tutto70 metri
MaterialiScafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e composito
Cabine ospiti6 doppie
Suite armatoriale95 m² + 2 balconi laterali
Equipaggio16 membri in 10 cabine
Motorizzazione2 × CAT 3512
Velocità massima15 nodi
Velocità di crociera12 nodi
Autonomia6.500 nm a 10 nodi
Anno di presentazione2025

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione: