Acqua Chiara è la terza unità della linea Atlantique di Columbus Yachts, realizzata in collaborazione con lo studio milanese Hot Lab. Consegnato nel 2025 a un imprenditore italiano e concepito per il charter, il 47 metri si distingue per proporzioni slanciate, ambienti accoglienti e soluzioni architettoniche pensate per massimizzare la vivibilità a bordo.
Eleganza su tre livelli
Progettato da Hot Lab, parte del gruppo Viken, Acqua Chiara è il risultato di una visione chiara: creare una barca armoniosa, elegante e fortemente connessa con il mare. Basato inizialmente su una piattaforma da 43 metri, è stato successivamente allungato su richiesta dell’armatore fino a raggiungere i 47 metri, per ottenere proporzioni più fluide e una migliore distribuzione degli spazi.
Pur aumentando la lunghezza, Acqua Chiara resta sotto la soglia delle 499 GT. L’architettura navale è firmata da Columbus Yachts, mentre le linee esterne, tipiche della serie Atlantique, presentano volumi scolpiti e una poppa articolata su tre livelli che valorizza l’interazione con l’ambiente marino.
Spazi pensati per il charter
La vocazione al charter ha guidato ogni scelta progettuale, la priorità è stata garantire comfort e fruibilità immediata: chiarezza dei percorsi, distinzione tra aree sociali e private e sulla possibilità per più gruppi di vivere l’imbarcazione contemporaneamente, senza interferenze.
Le zone sociali sono infatti modulabili: il ponte superiore può trasformarsi da salotto informale a spazio cinema, mentre l’area centrale del main deck ospita una piscina con balconi abbattibili, affiancata da un’area dining coperta e una piattaforma trasformabile posizionata a soli 50 cm dal livello del mare.
Interni luminosi e materiali ricercati
All’interno, Acqua Chiara accoglie con uno stile senza tempo: parquet chiaro, soffitti in rovere naturale e dettagli laccati bianchi creano un’atmosfera luminosa e rilassata. Le superfici sono arricchite da texture sofisticate come vetro effetto metallo, mosaici Sicis e pannelli Vetrite.
Nel salone principale spiccano divani su misura rivestiti in tessuto spugna bianco con profili blu, accompagnati da poltrone Fendi Totu e un tavolino in teak. Le ampie finestrature a tutta altezza valorizzano la luce naturale, contribuendo a un’esperienza visiva continua con l’esterno.
Suite padronale con dettagli su misura
La cabina armatoriale si trova sul ponte principale e si sviluppa come un appartamento privato. I toni caldi del cuoio scuro e i dettagli in metallo brunito dialogano con superfici in vetro blu, definendo uno stile deciso e contemporaneo. Il bagno dedicato, realizzato come una piccola area wellness, include vasca e doccia separata, entrambe rivestite in mosaico vetroso.
Le cabine ospiti si distribuiscono sul ponte inferiore e accolgono fino a otto persone. Ogni ambiente conserva l’impronta stilistica dell’armatoriale, reinterpretata con materiali più morbidi e tonalità rilassanti, pensati per offrire comfort e tranquillità. L’equipaggio è composto da nove persone.