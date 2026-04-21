Acqua Chiara: lusso raffinato e design equilibrato sul nuovo 47m di Columbus Yachts

Superyacht di 47m progettato da Hot Lab per Columbus Yachts. Acqua Chiara debutta nel charter mediterraneo con Fraser Yachts.

Acqua Chiara Columbus Yachts
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Yacht

Acqua Chiara è la terza unità della linea Atlantique di Columbus Yachts, realizzata in collaborazione con lo studio milanese Hot Lab. Consegnato nel 2025 a un imprenditore italiano e concepito per il charter, il 47 metri si distingue per proporzioni slanciate, ambienti accoglienti e soluzioni architettoniche pensate per massimizzare la vivibilità a bordo.

Eleganza su tre livelli

Progettato da Hot Lab, parte del gruppo Viken, Acqua Chiara è il risultato di una visione chiara: creare una barca armoniosa, elegante e fortemente connessa con il mare. Basato inizialmente su una piattaforma da 43 metri, è stato successivamente allungato su richiesta dell’armatore fino a raggiungere i 47 metri, per ottenere proporzioni più fluide e una migliore distribuzione degli spazi.

Pur aumentando la lunghezza, Acqua Chiara resta sotto la soglia delle 499 GT. L’architettura navale è firmata da Columbus Yachts, mentre le linee esterne, tipiche della serie Atlantique, presentano volumi scolpiti e una poppa articolata su tre livelli che valorizza l’interazione con l’ambiente marino.

Spazi pensati per il charter

La vocazione al charter ha guidato ogni scelta progettuale, la priorità è stata garantire comfort e fruibilità immediata: chiarezza dei percorsi, distinzione tra aree sociali e private e sulla possibilità per più gruppi di vivere l’imbarcazione contemporaneamente, senza interferenze.

Le zone sociali sono infatti modulabili: il ponte superiore può trasformarsi da salotto informale a spazio cinema, mentre l’area centrale del main deck ospita una piscina con balconi abbattibili, affiancata da un’area dining coperta e una piattaforma trasformabile posizionata a soli 50 cm dal livello del mare.

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Interni luminosi e materiali ricercati

All’interno, Acqua Chiara accoglie con uno stile senza tempo: parquet chiaro, soffitti in rovere naturale e dettagli laccati bianchi creano un’atmosfera luminosa e rilassata. Le superfici sono arricchite da texture sofisticate come vetro effetto metallo, mosaici Sicis e pannelli Vetrite.

Nel salone principale spiccano divani su misura rivestiti in tessuto spugna bianco con profili blu, accompagnati da poltrone Fendi Totu e un tavolino in teak. Le ampie finestrature a tutta altezza valorizzano la luce naturale, contribuendo a un’esperienza visiva continua con l’esterno.

Suite padronale con dettagli su misura

La cabina armatoriale si trova sul ponte principale e si sviluppa come un appartamento privato. I toni caldi del cuoio scuro e i dettagli in metallo brunito dialogano con superfici in vetro blu, definendo uno stile deciso e contemporaneo. Il bagno dedicato, realizzato come una piccola area wellness, include vasca e doccia separata, entrambe rivestite in mosaico vetroso.

Le cabine ospiti si distribuiscono sul ponte inferiore e accolgono fino a otto persone. Ogni ambiente conserva l’impronta stilistica dell’armatoriale, reinterpretata con materiali più morbidi e tonalità rilassanti, pensati per offrire comfort e tranquillità. L’equipaggio è composto da nove persone.

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