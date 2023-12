Suzuki DF250 Kuro: prestazioni e innovazione per il nuovo fuoribordo

Suzuki DF250 Kuro è il nuovo fuoribordo disponibile nella livrea Matte Black, che si distingue per le sue prestazioni eccezionali, grazie al potente motore sportivo a 6 cilindri da 4.028 cc.

Questo motore “big block” Suzuki, un V6 inclinato di 55° e di 4 litri, rappresenta uno dei più riusciti nella gamma ad alte prestazioni del costruttore giapponese. Utilizzato sia per i modelli da 300 che 250 HP, è noto per la sua affidabilità e capacità di prestazione, frutto di un costante lavoro di ricerca e sviluppo da parte degli ingegneri di Suzuki.

L’ultima versione del Suzuki DF250 Kuro si distingue per dettagli stilistici e tecnologici innovativi, come il design rinnovato della calandra, che incorpora un sistema avanzato di immissione e filtraggio dell’aria, ottimizzando la combustione e incrementando l’efficienza del motore. La presenza di una nuova presa dinamica sul top della calandra e un sistema di filtraggio migliorato garantiscono aria più pura per la combustione, libera dalle particelle d’acqua che potrebbero ridurre l’efficienza del motore.

Sotto l’aspetto delle performance, il Suzuki DF250 Kuro introduce un nuovo piede dal design ottimizzato per ridurre gli attriti in acqua, nuova è la forma dell’ogiva che racchiude il cambio; nuova è la pinna dal profilo asimmetrico, studiato per attenuare possibili cavitazioni dell’elica che ne inficiano l’efficienza.

La tecnologia distintiva della gamma Suzuki si riflette pienamente anche nel DF250 Kuro, che include il sistema Suzuki Lean Burn per la gestione ottimizzata del consumo di carburante e la riduzione delle emissioni ambientali. La centralina elettronica di questo sistema regola la miscela aria/benzina, migliorando l’efficienza e la sostenibilità.

Inoltre, il fuoribordo è dotato del Suzuki Keyless Start System, un sistema di avviamento senza chiave di tipo automobilistico, che offre una protezione antifurto avanzata e consente l’avvio del motore con un semplice pulsante.

Copyright Image: Sinergon LTD