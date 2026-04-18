Informazioni chiave:
- Raijin è il secondo Swan 128 varato a Pietarsaari e porta a bordo la tecnologia Dual Energy sviluppata con Danfoss.
- L’imbarcazione usa un motore elettrico principale con elica a passo variabile, 2 generatori Cummins da 130 kW, 1 Fisher Panda da 30 kW e una batteria da 189 kWh.
- Il nuovo maxi yacht mantiene la vocazione performance cruiser, con architettura navale di Germán Frers, esterni firmati Micheletti+Partners e interni sviluppati con Misa Poggi, Antonie Bertherat e Heini Gustafsson.
Raijin, il secondo Swan 128, è stato varato a Pietarsaari e porta nel progetto la tecnologia Dual Energy sviluppata con Danfoss. Il sistema consente di produrre, accumulare e usare energia anche durante la navigazione a vela, mentre il nuovo scafo introduce una diversa lettura degli interni e conferma la natura del 128 come maxi yacht pensato per lunga crociera oceanica e uso competitivo.
Indice dei contenuti
Il Dual Energy cambia il rapporto tra vela, accumulo e servizi di bordo
La novità più rilevante di Raijin è il sistema Dual Energy sviluppato in collaborazione con Danfoss. E’ una piattaforma capace di ottimizzare produzione e consumo di energia in ogni fase della navigazione, con l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni e di limitare il ricorso ai generatori diesel quando l’imbarcazione è all’ancora. Durante la navigazione a vela, il sistema è in grado di generare e immagazzinare energia per un uso successivo, sia per la propulsione in modalità elettrica sia per tutti i servizi di bordo.
Motore elettrico, tre generatori e 189 kWh definiscono la piattaforma tecnica
La configurazione di bordo usa un motore elettrico principale con elica a passo variabile, affiancato da 2 generatori Cummins da 130 kW e da 1 generatore Fisher Panda da 30 kW. Il sistema può inoltre produrre tra 30 e 50 kW durante la navigazione a vela. La batteria da 189 kWh consente di mantenere in funzione tutti i sistemi di bordo in modalità silenziosa per circa 8 ore.
Questa architettura porta un vantaggio concreto nella vita a bordo. Il maxi yacht può contare su una gestione più flessibile dei carichi, su una fase in rada più silenziosa e su una riduzione del ricorso ai gruppi elettrogeni nelle situazioni in cui il comfort acustico e la continuità d’uso diventano centrali.
Germán Frers e Micheletti+Partners
Il progetto dello Swan 128 porta la firma di Germán Frers per l’architettura navale e di Micheletti+Partners per il design esterno. Anche su Raijin resta intatta la filosofia del cantiere: uno yacht costruito per lunghe traversate oceaniche, ma con una base tecnica capace di restare credibile anche in regata.
Lo scafo è stato ottimizzato per lavorare bene su un ampio intervallo di velocità e per mantenere equilibrio e controllo con diversi angoli di sbandamento. Il doppio timone contribuisce alla precisione del governo, mentre il piano velico generoso dà sostegno con vento leggero e mantiene facilità di gestione quando le condizioni diventano più impegnative.
Un maxi yacht da grande crociera sportiva
Le misure ufficiali del modello aiutano a leggere il progetto nel suo insieme. Lo Swan 128 ha una lunghezza scafo di 38,98 metri, una lunghezza al galleggiamento di 35,94 metri, un baglio massimo di 8,65 metri e un pescaggio standard di 4,7 metri. Il dislocamento leggero è di circa 122.800 kg, mentre a pieno carico arriva a 136.200 kg. La zavorra è di 39.500 kg.
Il main engine di riferimento della piattaforma Swan 128 è di 405 kW, pari a 550 hp. Sul fronte delle capacità di bordo: 5.500 litri di carburante, 550 litri di AdBlue e 2.650 litri di acqua dolce.
Raijin cambia il linguaggio degli interni rispetto a Be Cool
Se il primo Swan 128, Be Cool, aveva interni in teak, Raijin introduce una palette più chiara e più contemporanea. Il nuovo scafo usa rovere crown-cut con finitura opaca, pannelli in frassino chiaro e inserti in rattan naturale. I tessuti seguono una linea classica con righe sottili e una gamma cromatica ispirata al cielo e alla luce del sole. Il layout e lo stile degli interni nascono dalla collaborazione tra Misa Poggi, Antonie Bertherat e Heini Gustafsson del team interior del cantiere.
Dopo il varo in Finlandia, Raijin si prepara a navigare nel Mediterraneo, dove farà il suo debutto in occasione della Rolex Swan Cup di Porto Cervo nel mese di settembre. L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per il 60° anniversario del marchio.