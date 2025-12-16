Tykun H1 è il primo tender a idrogeno del Gruppo MED: propulsione elettrica con cella a combustibile come range extender, 35 nodi di punta e 60 miglia di autonomia. Il sistema, sviluppato con il Gruppo Tesya, impiega 4 serbatoi per 32 kg di H₂ a 350 bar, rifornibili in meno di 3 minuti; tutti i componenti sono omologati secondo standard marini. Progettato con Tommaso Spadolini su 12 m in alluminio, l’H1 integra la rete NatPower H ed è pronto alla produzione: 8–10 mesi per i primi esemplari, poi 6–8 mesi a seconda della personalizzazione.
Silenzioso, rapido fino a 35 nodi e con autonomia per l’intera giornata, il nuovo Tykun H1 porta sul mercato un’esperienza elettrica “plug & cruise” pensata per armatori esigenti. È il primo modello a idrogeno del Gruppo MED – specialista in chase boat e tender custom in alluminio – sviluppato con il know-how del Gruppo Tesya (già al centro dei sistemi a idrogeno dei chase boat della 37ª America’s Cup) e integrato nella rete in espansione NatPower H.
Propulsione: elettrico a batteria con cella a combustibile “range extender”
Alla base dell’H1 c’è una propulsione elettrica alimentata da pacchi batterie; una singola cella a combustibile a idrogeno lavora da range extender, ricaricando le batterie in navigazione. Così l’unità mantiene fino a 35 nodi di velocità massima e un’autonomia fino a 60 miglia nautiche, con una crociera intorno ai 20 nodi. La ricarica da banchina (presa standard) permette di usare l’H1 come un tender elettrico ad alte prestazioni anche in assenza di punti H₂, mentre il rifornimento a idrogeno richiede meno di tre minuti.
Ingegneria semplificata, gestione intuitiva
L’obiettivo progettuale è stato rendere l’idrogeno “trasparente” per l’armatore: un sistema semplice da usare, con autonomia reale di una giornata, manutenzione razionale e ridondanze per la continuità operativa. L’esperienza maturata in Coppa America è stata “tradotta” in un impianto user-friendly, adatto a un’utenza ampia e non specialistica.
Serbatoi, layout e sicurezza
A bordo sono integrati quattro serbatoi nascosti per circa 32 kg di idrogeno a 350 bar. Un circuito razionalizzato convoglia il gas alla cella a combustibile, che lo converte in elettricità (l’unica emissione è acqua), ricaricando costantemente il pacco batterie. Tutti i componenti – serbatoi, fuel cell, batterie – sono omologati secondo standard marini riconosciuti. La ventilazione naturale e forzata delle aree tecniche mantiene condizioni operative sicure in ogni fase.
Design Spadolini su carena da 12 metri in alluminio
Il team MED, insieme all’architetto Tommaso Spadolini, ha integrato il sistema H₂ in una carena di 12 m sfruttando la flessibilità dell’alluminio: ciò consente personalizzazioni profonde di layout e dotazioni senza compromettere la fruibilità. Le soluzioni estetiche minimizzano l’impatto visivo: ponte rialzato di soli 10 cm, prese di ventilazione integrate nei montanti del T-top, vano dedicato per batterie e fuel cell e stivaggio di prua preservato. Il risultato è una linea pulita che mantiene il dna Tykun ed eleva la qualità della vita a bordo.
Tender di superyacht o dayboat indipendente
Con navigazione silenziosa, uscita pronta e spazi ottimizzati, H1 si presta sia come tender per superyacht sia come dayboat di fascia alta: maneggevole in rada, ordinato nei flussi, pronto per gli sport acquatici, con dotazioni configurabili in base allo stile dell’armatore.
Infrastruttura di rifornimento: la rete NatPower H
NatPower H supporta l’operatività con punti di rifornimento H₂ in porti e marine selezionate, anche tramite servizi mobili. La rete conta circa 40 siti già attivi, con operatività in Monaco, Francia, Italia e sui principali laghi italiani: un presupposto concreto per pianificare crociere giornaliere e logistica efficiente.
