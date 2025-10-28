Tykun X è la nuova chase boat in alluminio del Gruppo MED, lunga 10,5 metri e capace di raggiungere 55 nodi. Nata da know-how militare e design Made in Italy, combina potenza, precisione e comfort. Lo scafo a doppio redan firmato Carlo Bertorello assicura maneggevolezza e stabilità, mentre gli interni modulari offrono massima versatilità. Disponibile anche nella versione a idrogeno Tykun H1, vincitrice del Blue Wake Award 2025, TYKUN X rappresenta il futuro dei tender performanti e sostenibili.
Una nuova stella tra le chase boat italiane
Quando tecnologia militare e design Made in Italy si incontrano, nasce qualcosa di straordinario. È il caso di Tykun X, la chase boat in alluminio da 10,5 metri che unisce prestazioni estreme, maneggevolezza e comfort di bordo, firmata Gruppo MED. Frutto della collaborazione tra MED, l’architetto Tommaso Spadolini e la consulente strategica Benedetta Iovane, Tykun X rappresenta la perfetta fusione tra robustezza da cantiere militare e stile da superyacht.
DNA militare, eleganza da superyacht
Alle spalle del marchio Tykun c’è il Gruppo MED, cantiere con sede a Cervia che da oltre dieci anni realizza imbarcazioni per la difesa e la pubblica amministrazione. La gamma Tykun nasce proprio da questa esperienza: scafi testati in condizioni operative reali, ripensati per un pubblico privato che non vuole rinunciare né alla sicurezza né al design.
Il risultato è un’imbarcazione solida, veloce e completamente personalizzabile, dove ogni dettaglio tecnico è frutto di anni di sviluppo e test in mare.
Scafo in alluminio: potenza e controllo
Realizzata interamente in alluminio, con l’unica eccezione dell’hardtop in fibra di carbonio, Tykun X offre leggerezza, rigidità strutturale e resistenza agli urti. Lo scafo a doppio redan è firmato Carlo Bertorello, ingegnere navale di fama internazionale, e rappresenta uno dei punti di forza del progetto. Questa configurazione consente una planata rapida, un assetto stabile e un controllo totale, anche a velocità elevate o in mare formato.
Durante la prova in mare a Monaco, con quattro persone a bordo e mezzo carico di carburante (400 litri), la barca ha raggiunto oltre 52 nodi spinta da due motori Mercury Verado 400, con margine per configurazioni più potenti.
Ma la vera sorpresa arriva con mare mosso: Tykun X mantiene stabilità e comfort anche con onde di 2,5 metri, affrontando l’acqua con agilità e precisione. A 17 nodi entra in planata in modo fluido, a 27 nodi naviga asciutta con mare di traverso e tocca i 42 nodi tra le creste, restando sempre prevedibile e sicura.
Comfort e versatilità: una chase boat da vivere
Tykun X non è solo una barca ad alte prestazioni: è una piattaforma di libertà e comfort, progettata per accompagnare superyacht, esplorare nuove rotte o vivere il mare in autonomia. Le murate abbattibili ampliano il pozzetto in rada, creando un vero terrazzo sull’acqua. Il fender perimetrale in schiuma protegge lo scafo e migliora l’accesso in porto o durante le manovre d’appoggio.
Il layout modulare permette una configurazione su misura:
- Due divani a C con tavoli dinette ribaltabili, trasformabili in lettini prendisole;
- Ampio prendisole a prua integrato nella linea dello scafo;
- Wet bar centrale con lavello, frigorifero e grill, personalizzabile secondo le richieste dell’armatore;
- Cabina interna con cuccetta a V e bagno separato, ideale per brevi crociere o weekend.
I vani di stivaggio sono numerosi e ben distribuiti: un gavone idraulico sotto il divano di poppa, spazi sotto il prendisole di prua e una nicchia dedicata per Seabob o giochi d’acqua. Per la protezione in navigazione, è possibile montare tendalini trasparenti fissati al telaio dell’hardtop, trasformando la timoneria in un ambiente chiuso e protetto.
Performance da record
Tykun X nasce per offrire emozioni pure e controllo totale. La gamma di crociera, che va da 25 a 40 nodi, consente di scegliere il ritmo ideale in base alle condizioni del mare, mantenendo sempre un elevato livello di stabilità e sicurezza.
Durante le virate, la barca risponde in modo prevedibile e preciso, con una tenuta impeccabile anche a velocità elevate. L’efficienza dello scafo in alluminio riduce vibrazioni e impatti, regalando una navigazione fluida e silenziosa. Il risultato è un’esperienza di guida che combina adrenalina e comfort, qualità che raramente convivono su imbarcazioni di questa taglia.
Personalizzazione senza limiti
Ogni chase boat Tykun è costruita su misura. Il Gruppo MED ha sviluppato due linee parallele:
- Tykun Boutique, con tender e chase boat di base già configurati;
- Tykun Atelier, che offre la massima libertà di personalizzazione, dal layout agli allestimenti interni fino alla verniciatura e ai materiali.
- Ogni unità può essere abbinata esteticamente allo yacht madre, integrandone stile, materiali e palette cromatiche.
La gamma Tykun cresce
Il successo di Tykun X ha dato vita a una gamma completa. È già in costruzione la Tykun XII da 12 metri, mentre è in sviluppo un modello ancora più grande, destinato a spingere ulteriormente i limiti del segmento. La flessibilità produttiva del Gruppo MED resta uno dei suoi punti di forza, permettendo al cantiere di soddisfare le richieste specifiche di ogni armatore, con tempi di costruzione competitivi e un’attenzione artigianale a ogni dettaglio.
Il futuro è sostenibile: Tykun H1 a idrogeno
Lo sguardo di Tykun è già rivolto al futuro. In collaborazione con Tesya Group, il cantiere ha sviluppato Tykun H1, la prima versione alimentata da celle a combustibile a idrogeno, ispirata ai chase boat realizzati per la 37ª America’s Cup.
Già pre-certificata, Tykun H1 può essere ordinata oggi e consegnata in otto mesi, portando l’innovazione energetica direttamente nel mondo dei tender di lusso.
