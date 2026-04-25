Informazioni chiave:
- Il nuovo Tykun XII misura 12,7 metri di lunghezza fuori tutto, ha un baglio massimo di 3,5 metri ed è costruito in alluminio serie 5000 certificato RINA.
- La propulsione prevede tre opzioni fuoribordo: 2 x 400 hp, 2 x 450 hp oppure 2 x 600 hp, con velocità massima superiore a 50 nodi.
- Il progetto sarà disponibile nelle versioni Open e Closed, con ampia modularità degli spazi, capacità carburante fino a 1.200 litri e serbatoio acqua da 300 litri.
Il nuovo Tykun XII rappresenta il passo successivo nello sviluppo del brand Tykun, divisione del Gruppo MED specializzata in super tender ad alte prestazioni. Con i suoi 12,7 metri, una costruzione interamente in alluminio, una carena a step di derivazione militare e configurazioni Open e Closed, il modello è stato pensato per muoversi tra i ruoli di chase boat, luxury tender, dayboat sportivo e weekender confortevole.
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Il Tykun XII amplia la gamma
Se il Tykun X aveva mostrato il potenziale del brand al Monaco Yacht Show 2025, il Tykun XII porta quel linguaggio in una dimensione più ampia, mantenendo però lo stesso dna: alte prestazioni, cura del dettaglio e una forte contaminazione tra rigore tecnico e stile di vita a bordo. La barca è stata sviluppata dal Gruppo MED con il contributo del designer Tommaso Spadolini su concept firmato da Benedetta Iovane.
La costruzione in alluminio e la carena a step
Alla base del Tykun XII c’è uno scafo in alluminio serie 5000, certificato RINA, costruito per offrire resistenza strutturale, precisione costruttiva e un alto livello di personalizzazione. Proprio la scelta dell’alluminio consente a Tykun di non essere vincolata a stampi, lasciando margini molto ampi di intervento su layout, finiture e modifiche sostanziali alla distribuzione interna.
La carena deriva direttamente dall’esperienza del Gruppo MED nello sviluppo di scafi per impieghi civili, militari e per forze speciali. Il disegno adotta una carena a step studiata per l’alta velocità, un sistema di protezione ibrido e una prua rialzata pensata per migliorare sicurezza e comfort anche con mare formato.
Le motorizzazioni fuoribordo portano il Tykun XII oltre i 50 nodi
La propulsione del nuovo Tykun XII è affidata a due fuoribordo, disponibili in tre configurazioni: 2 x 400 hp, 2 x 450 hp e 2 x 600 hp. La configurazione top di gamma consente all’imbarcazione di superare i 50 nodi. Qui il lavoro congiunto tra carena tecnica, struttura leggera e potenze disponibili costruisce una base molto adatta sia all’impiego rapido come chase boat sia a un utilizzo più dinamico come luxury dayboat.
Open e Closed portano due interpretazioni diverse della stessa piattaforma
Il Tykun XII sarà disponibile in due versioni: Open e Closed. La versione Open riprende l’impostazione del Tykun X, con timoneria centrale, bar sotto l’hardtop e una zona di poppa modulabile tra sedute e prendisole. È una configurazione pensata per un uso più immediato, più aperto e più orientato alla socialità all’esterno.
La versione Closed amplia invece la vocazione del modello verso usi più lunghi e condizioni meteo più variabili. Qui la timoneria e la zona bar possono lasciare spazio a dinette e lounge interne, rendendo la barca più adatta anche a crociere estese e a una vita a bordo più protetta.
Prua, pozzetto e poppa sono completamente modulabili
A prua si può scegliere tra una configurazione high bow, con grande prendisole prodiero, e una low bow, caratterizzata da un ampio cockpit con sedute e tavolo. Si tratta di due approcci molto diversi, che cambiano la percezione dell’intero ponte e permettono di adattare la barca a usi differenti.
Anche la poppa è altamente configurabile. Nella versione Open sono previsti layout con doppio divano e tavoli gemelli oppure con grande prendisole abbinato a una dinette esterna più raccolta. A questo si aggiungono le murate abbattibili, estese fino a poppa, che ampliano lo spazio fruibile e trasformano il pozzetto in una vera terrazza sull’acqua.
Il mobile bar e il comfort climatico
Il mobile bar può essere equipaggiato con macchina del ghiaccio, piano cottura opzionale e frigorifero da 130 litri, soluzioni che aumentano la qualità della permanenza a bordo e rafforzano il lato conviviale della barca. Un ruolo importante lo gioca anche l’impianto di climatizzazione, pensato per garantire comfort in ogni condizione. È un elemento essenziale soprattutto per la versione Closed.
Sottocoperta la cabina principale
La cabina principale è servita da un bagno separato con doccia e può essere configurata in tre modi: con letto matrimoniale alla francese, con V-berth oppure con un salottino convertibile in cuccetta doppia. Particolare attenzione è stata riservata agli spazi di stivaggio, pensati sia per un uso weekender sia per il trasporto di attrezzature sportive e water toys.
Autonomia e capacità di bordo
Il nuovo modello adotta serbatoi carburante doppi che possono arrivare fino a 600 litri ciascuno, per una capacità complessiva massima di 1.200 litri. A questo si aggiunge un serbatoio acqua ampliato fino a 300 litri.
Le dimensioni
Dal punto di vista delle misure, il Tykun XII ha una lunghezza fuori tutto di 12,7 metri e una larghezza massima di 3,5 metri. L’hard top è in fibra di carbonio, soluzione coerente con l’obiettivo di contenere i pesi nella parte alta e migliorare risposta dinamica e baricentro. La capacità a bordo è compresa tra 10 e 18 persone, mentre la classificazione prevista è CE Categoria B/C.
Il primo esemplare del Tykun XII è attualmente in costruzione presso il cantiere italiano del marchio nell’Alto Adriatico e sarà una versione Open con ampia area prendisole a prua. Il debutto ufficiale è previsto al Monaco Yacht Show 2026.
Le specifiche tecniche del Tykun XII
- Lunghezza fuori tutto: 12,7 m
- Larghezza massima fuori tutto: 3,5 m
- Motorizzazioni: 2 x 400 hp, 2 x 450 hp, 2 x 600 hp fuoribordo
- Velocità massima: oltre 50 nodi
- Serbatoio carburante: fino a 1.200 l
- Serbatoio acqua: 300 l
- Scafo: alluminio serie 5000 certificato RINA
- Hard top: fibra di carbonio
- Numero di persone a bordo: 10-18
- Categoria CE: B/C
- Versioni: Open e Closed
- Debutto: Monaco Yacht Show 2026