La Vicem 55 Classic (16,85 m), presentata nel 2022 e disponibile in versione sedan o flybridge, combina linee classiche e ampio uso di teak con interni in mogano o quercia, prestazioni fino a 27 nodi e stabilizzatore per una crociera confortevole; il layout è personalizzabile e il pozzetto, attrezzato con sedute, frigo e BBQ, è pensato per la convivialità a bordo.
Nel panorama dei cantieri turchi, Vicem Yachts è un nome che parla a chi cerca lavorazioni curate, boiserie impeccabili e una cultura del dettaglio che si percepisce appena si mette piede a bordo. Fondata nel 1991, l’azienda ha costruito la propria identità su tecniche composite tradizionali, affiancate da metodi di cold-molding, capaci di dare forma a yacht dal gusto senza tempo ma pronti per le crociere di oggi. Negli ultimi anni Vicem ha anche esteso la propria competenza alla fibra di vetro, proponendo per alcuni modelli una variante alternativa al legno. Tra questi c’è una delle barche più richieste del brand: la Vicem 55 Classic.
Presentata nel 2022, la 55 Classic ha conquistato rapidamente attenzione per equilibrio delle proporzioni e qualità esecutiva. L’ultima unità descritta dal cantiere viene proposta con allestimento completo e dotazioni già definite, pronta per essere vissuta senza passaggi intermedi: una formula particolarmente interessante per chi desidera entrare in possesso di un 55 piedi con impostazione custom.
Un’estetica classica che non passa inosservata
Con una lunghezza di 16,85 metri, la 55 Classic si colloca nel cuore della gamma Custom di Vicem, che copre misure tra i 14 e i 24 metri. Il modello è disponibile in due configurazioni principali, sedan o flybridge, e in entrambe mantiene il profilo tipico della serie Classic: slanciato, riconoscibile, con quel richiamo alle barche di un’altra epoca che continua a esercitare fascino.
Un elemento chiave è la presenza generosa del teak, materiale che Vicem considera parte del proprio patrimonio. Camminamenti laterali, plancetta bagno, tavoli e tientibene sono impreziositi da superfici in teak posate con cura. L’effetto a bordo è immediato: un’atmosfera “golden era”, ma con la praticità che ci si aspetta da uno yacht contemporaneo.
Interni eleganti, caldi e pensati per l’uso quotidiano
Varcata la soglia del salone, la 55 Classic conferma la sua vocazione: ambienti accoglienti, finiture ordinate e un gusto che evita eccessi. Il cantiere propone essenze come mogano o quercia, con finitura lucida o semi-lucida, per costruire un’aria classica ma luminosa. Nel living trovano posto una coffee table in mogano coordinata e un mobile su misura che integra un pratico meccanismo di sollevamento TV, soluzione che mantiene pulite le linee e libera lo spazio quando lo schermo non serve.
A rendere l’insieme più attuale intervengono materiali e accessoristica scelti con attenzione: dettagli moderni che dialogano con la tradizione senza spezzarla. Il risultato è un interno che non punta sull’effetto scenico, ma su una qualità percepita alta e su una sensazione di coerenza, dalla falegnameria alle finiture.
Crociera comoda: prestazioni credibili e comfort in navigazione
La Vicem 55 Classic è stata progettata per offrire un’esperienza di crociera piacevole in contesti diversi, dal cabotaggio alle uscite più lunghe lungo costa. Le linee esterne filanti e l’abitabilità generosa contribuiscono a una barca equilibrata, mentre sul fronte delle andature parliamo di 27 nodi di velocità massima con serbatoi pieni. A bordo è previsto anche uno stabilizzatore, componente che aiuta a migliorare il benessere degli ospiti, soprattutto nelle soste e nei trasferimenti con mare formato.
Dotazioni e spazi outdoor: il pozzetto come centro della convivialità
Essendo un progetto custom, la 55 Classic può essere configurata in base alle preferenze dell’armatore. Detto questo, Vicem ha costruito una lista di dotazioni molto concreta, affinata anche grazie ai feedback di clienti già proprietari del marchio. Tra gli spazi che spiccano c’è il pozzetto, ampio e ben organizzato: sedute generose, una lounge a L, vani di stivaggio, frigorifero e BBQ creano un ambiente adatto a pranzi informali, aperitivi e giornate intere in rada.
L’idea è quella di un lusso “utilizzabile”: spazi progettati per essere vissuti, non solo guardati. E su un 55 piedi, questo approccio fa davvero la differenza perché trasforma ogni uscita in un’esperienza semplice da gestire, anche con ospiti a bordo.