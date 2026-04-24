Informazioni chiave:
- Il nuovo Visionf 65 misura 18,88 metri di lunghezza, ha un baglio di 8,94 metri ed è il primo passo del cantiere nel segmento sotto gli 80 piedi.
- La propulsione usa 2 Volvo Penta D8-450, supportati da generatore da 20 kW, batterie per un totale di 123,2 kWh e 42 pannelli solari fino a 16,8 kW.
- Il progetto punta su grandi volumi, con flybridge da 60 m², salone da 50 m² e layout cabine in configurazione 4+2 oppure 5+2.
Il nuovo catamarano Visionf 65 inaugura l’ingresso di Visionf Yachts nel segmento sotto i 24 metri con una piattaforma in composito pensata per trasferire il linguaggio del cantiere in una taglia più compatta. Il progetto combina flybridge da 60 m², salone da 50 m², doppia propulsione Volvo Penta D8-450 e un sistema energetico con batterie e pannelli solari progettato per ridurre la dipendenza dal generatore.
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Il Visionf 65 trasferisce il dna del cantiere in una scala più compatta
Il punto più rilevante del nuovo Visionf 65 è la sua posizione strategica nella gamma. Il cantiere lo presenta come una traduzione della propria filosofia “big boat” in una piattaforma più compatta, ma senza rinunciare ai principi chiave che hanno definito il marchio: volume, comfort ed efficienza.
Le misure ufficiali del Visionf 65 sono lunghezza fuori tutto di 18,88 metri, il baglio raggiunge 8,94 metri e il pescaggio è di 1,45 metri. Il dislocamento leggero è di 55 tonnellate, mentre quello a pieno carico sale a 65 tonnellate.
Il flybridge da 60 m² è il centro sociale del catamarano
Uno degli elementi più forti del nuovo modello è il flybridge da circa 60 metri quadrati, una superficie rara in questo segmento, che lo fa essere il principale hub sociale dello yacht, pensato per ospitare pranzi all’aperto e momenti di intrattenimento in una configurazione molto aperta.
Il salone da 50 m² lavora su luce, apertura e continuità con l’esterno
Alla dimensione dell’upper deck corrisponde un salone sul ponte principale da 50 metri quadrati. Il layout è concepito come un open space che integra zona living, area pranzo e galley. Le ampie superfici vetrate e le linee visive studiate con attenzione aiutano a mantenere il contatto tra interno ed esterno.
I layout 4+2 e 5+2 rendono il Visionf 65 flessibile
Il nuovo modello è disponibile con configurazioni interne 4+2 oppure 5+2 cabine. La barca può quindi accogliere un’ampia varietà di esigenze, mantenendo sempre una struttura con cabina armatoriale dedicata, suite VIP e più cabine ospiti, tutte con bagno privato.
Le cabine ospiti possono essere configurate con letti matrimoniali o letti gemelli, una flessibilità che rende il Visionf 65 adatto sia all’uso privato sia alle operazioni charter. La capacità ufficiale dichiarata è di 8 ospiti e 3 membri di equipaggio, confermando una vocazione molto chiara verso permanenze di bordo prolungate.
La propulsione usa due Volvo Penta D8-450
Sul piano meccanico, il Visionf 65 adotta una coppia di Volvo Penta D8-450. La capacità carburante è di 4.100 litri, perfetto per permanenze a bordo prolungate e navigazione di medio-lungo raggio. A questo si aggiungono 2.700 litri di acqua dolce e una capacità di raccolta reflui di 3.760 litri.
Il sistema energetico combina generatore, batterie, inverter e pannelli solari
La parte più interessante dello yacht, oltre alla volumetria, è la gestione energetica. Il nuovo Visionf 65 impiega un sistema articolato che comprende un generatore da 20 kW, una capacità batterie totale di 123,2 kWh e un inverter da 30 kVA. Il pacco batterie è diviso in 100,8 kWh a 48V e 22,4 kWh a 24V.
Questa architettura è supportata da un impianto solare composto da 42 pannelli ad alta efficienza, capaci di produrre fino a 16,8 kW in condizioni ideali. Il sistema usa anche controller di carica MPPT e permette un monitoraggio in tempo reale dei consumi e delle prestazioni delle batterie.
Le specifiche tecniche del VISIONF 65 catamaran
- Lunghezza fuori tutto: 18,88 m
- Baglio: 8,94 m
- Pescaggio: 1,45 m
- Dislocamento leggero: 55 t
- Dislocamento a pieno carico: 65 t
- Flybridge: 60 m²
- Salone: 50 m²
- Tipo di scafo: catamarano
- Costruzione: GRP composite
- Motori principali: 2 x Volvo Penta D8-450
- Generatore / auxiliary electric power: 20 kW
- Batterie: 100,8 kWh a 48VDC + 22,4 kWh a 24VDC
- Capacità batterie totale: 123,2 kWh
- Inverter: 30 kVA
- Pannelli solari: 42
- Capacità solare: fino a 16,8 kW
- Alloggi ospiti: 8
- Alloggi equipaggio: 3
- Carburante: 4.100 L
- Acqua dolce: 2.700 L
- Acque nere / holding tank: 3.760 L
- Certificazione: CE Category A