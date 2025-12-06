Lo Zeelander 8 è la nuova ammiraglia da 24 metri del cantiere. Con linee sinuose e interni eleganti, lo yacht offre ampie possibilità di personalizzazione, tra cui soluzioni su misura per salone e cockpit. La suite armatoriale a centro barca vanta finestre panoramiche e altezza superiore a 2,1 m. Prestazioni e comfort si incontrano in una navigazione fluida e silenziosa, con meno di 65 dBA anche a 32 nodi, e possibilità di raggiungere i 40 nodi con motori più potenti.
Un design senza tempo con anima contemporanea
Lo Zeelander 8 si distingue immediatamente per le sue linee sinuose e armoniose, che richiamano l’eleganza tipica del brand. L’esterno presenta curve fluide che trasmettono dinamismo, mentre gli interni amplificano questa sensazione con arredi dalle forme morbide ed eleganti.
Ogni dettaglio, dai materiali scelti alle finiture, è studiato per trasmettere un lusso discreto e raffinato. Pelle pregiata, legni ricercati e tessuti morbidi contribuiscono a creare un’atmosfera sofisticata e accogliente.
Personalizzazione come tratto distintivo
Uno degli aspetti che contraddistingue lo Zeelander 8 è la possibilità di personalizzazione totale. Grazie al team di ingegneri dedicati, ogni armatore può plasmare la propria imbarcazione secondo desideri e necessità.
Nel primo esemplare, ad esempio, la cucina è stata spostata dalla zona bar al lato di dritta del salone, lasciando spazio per un nuovo ambiente lounge. Il bar, riposizionato verso poppa, diventa parte integrante del cockpit, rafforzando il legame tra interno ed esterno.
Un layout studiato per il comfort
Il layout dello Zeelander 8 riprende l’impostazione tipica della gamma, ma con spazi più ampi e funzionali.
- Main Deck: offre zone living e dining generose, integrate con una cucina attrezzata. Grazie a un tetto apribile in stile targa e porte poppiere retrattili, gli ambienti possono trasformarsi facilmente, passando da una configurazione completamente aperta a una chiusa e climatizzata.
- Lower Deck: ospita tre cabine dal comfort superiore. La suite armatoriale, situata a centro barca, è valorizzata da ampie finestre sul mare e da un’altezza interna superiore a 2,1 metri, offrendo un livello di spaziosità raro in questa categoria.
Silenzio e prestazioni: un equilibrio perfetto
Uno dei tratti più sorprendenti dello Zeelander 8 è la sua silenziosità in navigazione. Anche alla velocità massima di 32 nodi, i livelli di rumore non superano i 65 dBA, garantendo un’esperienza a bordo tranquilla e rilassante. Per chi desidera prestazioni ancora più spinte, il modello può raggiungere fino a 40 nodi con motorizzazioni più potenti, senza sacrificare la stabilità e la fluidità della navigazione.
Potenza, controllo e autonomia: tripli IPS 1350 e fino a 3.000 nm
La motorizzazione standard prevede tripli Volvo IPS 1350, per 30 nodi di punta; in opzione, la quadrupla IPS 1350 porta la massima fino a 40 nodi. Alla velocità di crociera, la barca percorre circa 600 miglia nautiche; riducendo l’andatura a 7 nodi, l’autonomia arriva a circa 3.000 miglia nautiche. Il sistema IPS semplifica la conduzione owner-operator e le manovre in banchina; bow thruster virtuale e joystick rendono immediati ormeggi e spostamenti in spazi stretti.
Tender, toys e diving: un garage dedicato per l’acqua come playground
Il tender garage ospita un Williams Jet Tender 395, due Seabob Porsche Design e sei set da immersione: la barca nasce per uscite giornaliere attive, con varo/recupero rapido e stivaggi dedicati. La combinazione tra velocità, silenzio e spazi di servizio fa del 24 metri Zeelander uno dei pochi yacht della sua taglia in grado di coniugare performance reali e ospitalità notturna confortevole.
Ogni unità è un’opera su misura, che unisce artigianalità, design raffinato e ingegneria avanzata. Oltre alla bellezza visiva, ciò che conquista è la sensazione di stabilità e morbidezza durante la navigazione, che trasforma ogni viaggio in un’esperienza piacevole tanto quanto la destinazione.
