Andiamo ad analizzare quando il noleggio auto a lungo termine conviene rispetto all’acquisto di un’auto. La formula, che viene scelta soprattutto dalle aziende ma oggi costituisce una possibilità anche per i privati, presenta caratteristiche ben precise, a cominciare dalla predeterminazione dei costi del servizio, che si paga tramite un canone mensile, e dalla minimizzazione dei rischi in capo a chi guida l’auto.

Due aspetti che si uniscono al risparmio sui costi di gestione, all’aggiornamento costante del parco auto aziendale e all’annullamento del rischio di svalutazione della vettura.

Se abbiamo già parlato di cos’è il noleggio auto a lungo termine e come funziona, qui vogliamo approfondire i vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto al tradizionale acquisto.

Vantaggi del noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto

Risparmio sui costi di gestione dell’auto

Il primo punto da sottolineare è il risparmio che si ottiene sui costi di gestione dell’auto: l’acquisto, infatti, comporta una serie di spese da sostenere per l’utilizzo della vettura, da quelle amministrative, come bollo auto e assicurazione, a quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Voci di costo che, ad esempio in caso di guasto, sono imprevedibili.

Nel caso del noleggio auto a lungo termine, le spese legate alla manutenzione, all’assistenza stradale e spesso anche all’assicurazione sono incluse nel canone mensile prestabilito al momento della sottoscrizione del contratto. Questo tipo di noleggio offre diversi vantaggi rispetto all’acquisto di un’auto o al noleggio tradizionale a breve termine, in cui spesso devi gestire tu stesso tutte le spese connesse all’auto.

Nel noleggio auto a lungo termine, la società di noleggio si assume la responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto, inclusa la riparazione in caso di guasti. Questo può comportare un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto non dovrai preoccuparti di cercare un meccanico o pagare spese impreviste per la manutenzione.

Le uniche spese che di dovranno gestire personalmente saranno quelle legate al consumo di carburante, al pedaggio e a eventuali multe stradali.

Aggiornamento costante del parco auto

Tra i vantaggi del noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto, per le aziende spicca l’aggiornamento costante del parco auto. Ovvero, la possibilità di avere a disposizione vetture sempre giovani e poco chilometrate, determinata dalla durata minore del contratto di noleggio rispetto a quella dell’acquisto.

Se un noleggio a lungo termine, solitamente, dura al massimo 3-4 anni, una vettura in proprietà può essere utilizzata anche per oltre 10 anni, con un carico di km sicuramente superiore. A questo dato di fatto, si aggiunge anche l’aspetto della sicurezza: un’auto più “fresca” garantisce dispositivi più avanzati rispetto ad una omologa più anziana. Stesso discorso per le emissioni di CO2 che, solitamente, nelle vetture più moderne sono più contenute.

Nessun rischio di svalutazione dell’auto

Un altro punto fondamentale del noleggio auto a lungo termine è l’assenza di rischi legati alla svalutazione dell’auto. Quando acquisti un’auto, devi considerare che il suo valore diminuirà nel tempo a causa dell’usura e dell’obsolescenza tecnologica. Alla fine, se desideri vendere l’auto, potresti scoprire che il suo valore di mercato è notevolmente inferiore a quello che hai pagato inizialmente.

Nel caso del noleggio auto a lungo termine, non devi preoccuparti della svalutazione dell’auto, poiché non ne sei il proprietario. Alla scadenza del contratto, restituisci semplicemente l’auto al noleggiatore e non hai l’obbligo di affrontare la svalutazione o di cercare un acquirente per l’auto usata. Questo rende il noleggio a lungo termine una scelta molto più prevedibile in termini di costi, in quanto il canone mensile rimane fisso per l‘intera durata del contratto e non sei esposto a fluttuazioni del valore dell’auto sul mercato dell’usato.

Questa assenza di rischio di svalutazione è uno dei motivi per cui molte persone e aziende optano per il noleggio auto a lungo termine come soluzione per soddisfare le loro esigenze di mobilità, senza doversi preoccupare dei problemi legati alla proprietà di un’auto.

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per le aziende

Se quindi vogliamo rispondere alla domanda se noleggio auto a lungo termine conviene rispetto all’acquisto, dobbiamo pensare prima di tutti ai vantaggi. In prima fila ci sono quelli finanziari, perché non è necessario alcun anticipo o immobilizzo di capitali per l’acquisto, e la tassa di proprietà e l’assicurazione solitamente sono comprese nel canone.

In secondo luogo, vantaggi economici e gestionali, perché un canone mensile fisso e un pacchetto di servizi prestabilito eliminano il rischio di spese non programmate. Non ultimi, per le aziende ci sono anche i vantaggi amministrativi determinati dall’outsourcing delle attività di gestione dell’auto.