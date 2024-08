Nuova Kia Sorento 2024: con il 2.2 diesel va come un treno

La nuova Kia Sorento 2024 si presenta con un restyling che è qualcosa di più di un restyling. C’è un design che attinge dall’eleganza della sorella ammiraglia elettrica EV9, mantenendo però un’impronta distintamente propria.

C’è una gamma di motori che sottolinea un approccio tradizionale, valorizzando la presenza del diesel in un mercato, quello italiano, ancora sensibile a questa motorizzazione. L’abbiamo provata in anteprima in un primo contatto su strada, vediamo insieme com’è andata.

Nuova Kia Sorento 2024: me la consigli?

Con dimensioni generose e una postura imponente, la Kia Sorento affronta il restyling di metà carriera introducendo cambiamenti estetici e tecnologici. Ti consiglio la nuova Kia Sorento 2024 se sei alla ricerca di un veicolo spazioso e versatile, per fare tanti chilometri in autostrada. Con la sua configurazione fino a sette posti e il bagagliaio generoso, è capace di ospitare comodamente la tua famiglia numerosa o di trasportare grossi carichi.

Se apprezzi la tecnologia e desideri un’auto dotata delle ultime innovazioni in termini di assistenza alla guida, connettività e intrattenimento, la Sorento ti offre un abitacolo all’avanguardia e intuitivo. Inoltre, se il tuo stile di vita include viaggi in luoghi meno accessibili o hai hobby che richiedono il trasporto di attrezzature pesanti, la robusta motorizzazione diesel e la trazione integrale della Sorento la rendono una compagna affidabile e capace.

D’altra parte, se le tue esigenze si limitano principalmente alla guida urbana e preferisci veicoli facili da manovrare in spazi ristretti, la Sorento potrebbe non essere la scelta più pratica per te, date le sue dimensioni imponenti. Se non hai necessità di tanto spazio, potresti considerare veicoli più compatti, come Sportage o Niro, ibridi o completamente elettrici.

Kia Sorento è un’auto che colpisce per spazio, prestazioni e tecnologia, ed anche per questi motivi il suo utilizzo pratico dipende strettamente dalle tue esigenze personali, stile di vita e priorità.

Com’è la nuova Kia Sorento 2024

Il design esterno della Kia Sorento del 2024 è caratterizzato da linee moderne che per alcuni tratti traggono ispirazione dall’ammiraglia della casa, la Kia EV9. Il frontale si distingue per i nuovi proiettori full LED, che non solo conferiscono al veicolo un aspetto distintivo, ma migliorano anche la visibilità in tutte le condizioni di guida. La griglia, aggiornata nel design, insieme al paraurti anteriore e posteriore rinnovati, aumenta l’impressione di dinamicità e modernità.

I cerchi in lega opzionali da 20 pollici e la fiancata imponente sottolineano una presenza solida ed avventurosa su strada e nei fuori strada, mentre la parte posteriore, con i suoi fari LED ristilizzati e la skid plate ben visibile, rende omaggio all’immagine di un SUV moderno, pronto a catturare lo sguardo e a distinguersi in ogni contesto.

Gli interni della Sorento offrono uno spazio enorme per guidatore e passeggero, e sono un vero e proprio “rifugio” di comfort e tecnologia, progettati per accogliere i passeggeri in un ambiente raffinato e intuitivo. Gli aggiornamenti includono infatti il riconoscimento biometrico e un’ampia varietà di sistemi ADAS che elevano il livello di sicurezza e assistenza alla guida.

L’abitacolo è dominato da due schermi digitali da 12,3 pollici, uno per la strumentazione e uno per l’infotainment, entrambi caratterizzati da una grafica chiara e da una risposta immediata. L’interfaccia utente è stata pensata per essere intuitiva, facilitando l’accesso a tutte le funzioni del veicolo senza distrazioni.

La qualità dei materiali è decisamente alta, con inserti in pelle e finiture soft-touch che abbracciano i passeggeri, creando un’atmosfera di lusso accessibile. I sedili, ergonomici e avvolgenti, sono progettati per offrire il massimo del comfort anche nei viaggi più lunghi, con la possibilità di regolazioni elettriche, riscaldamento e ventilazione per i posti anteriori.

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida, con sistemi di assistenza avanzati, connettività seamless con gli smartphone tramite Android Auto e Apple CarPlay, e servizi di streaming nativi per l’intrattenimento on-the-go. L’aggiunta di un head-up display contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla strada, proiettando informazioni cruciali direttamente nel campo visivo del conducente.

Ora c’è il diesel, ibrido e plug-in hybrid in arrivo

La Kia Sorento 2024 offre una gamma di motorizzazioni progettate per soddisfare le diverse esigenze di guida e di efficienza, al centro della quale si colloca l’unità diesel che combina prestazioni robuste con un’efficienza notevole. Il motore diesel 2.2L CRDi è un vero punto di forza per la Sorento, con i suoi 194 cavalli ed una coppia di 450 Nm, che garantisce una guida fluida e reattiva anche sotto carico o durante il traino.

Questa motorizzazione è apprezzata per la sua capacità di erogare potenza in modo uniforme su un’ampia gamma di regimi, assicurando accelerazioni sicure e una risposta pronta del veicolo in ogni situazione. Il diesel 2.2L è anche un’opzione ideale per chi cerca un mix equilibrato tra prestazioni e consumi, offrendo una guida efficiente.

Accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti, il motore diesel della Sorento promette cambi di marcia fluidi e veloci, contribuendo ulteriormente alla sensazione generale di raffinatezza e controllo. Questa trasmissione è stata ottimizzata per sfruttare al meglio la coppia disponibile, assicurando che la Sorento sia sempre nella marcia ideale per massimizzare le prestazioni o l’efficienza a seconda delle condizioni di guida.

Per gli automobilisti cercano un’alternativa al diesel, la Sorento propone anche versioni ibrida e plug-in hybrid. Queste opzioni combinano un motore turbo benzina 1.6L T-GDi con due diversi set di batterie, bilanciando così potenza e consumi ridotti. La versione ibrida plug-in, in particolare, offre la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica, riducendo ulteriormente l’impronta carbonica del veicolo.

Da sottolineare infine che le versioni 2.2 Diesel e 1.6 HEV sono disponibili in 2WD e 4WD mentre la PHEV è disponibile solo con trazione integrale 4WD.

Come va su strada

Al volante, la Sorento dimostra un di aver trovato un interessante equilibrio tra comfort e prestazioni. Il motore 2.2 CRDi dimostra di avere una riserva di coppia pronta all’uso fin dai bassi giri, assicurando reattività e fluidità di guida senza rinunciare all’insonorizzazione, punto di forza che contribuisce al comfort generale.

Il percorso che abbiamo affrontato da Viareggio alle Cave di marmo di Carrara mette in luce le molteplici facce della Sorento, sottolineando come questo SUV sappia adattarsi con facilità sia alle esigenze della vita quotidiana sia alle avventure più impegnative.

In città, le dimensioni generose della Sorento non ne compromettono la manovrabilità, grazie alla precisione dello sterzo e alle telecamere a 360° che facilitano il parcheggio e la navigazione in spazi stretti. Ovviamente, non lo nascondiamo, le misure “sentono” (4,82 metri di lunghezza altezza1,70 metri e larghezza 1,90 metri), e ci vuole un po’ di dimestichezza prima di destreggiarsi nel traffico.

La vera sorpresa arriva però quando la Sorento viene messa alla prova in contesti più impegnativi: il suo assetto si rivela ottimale su percorsi tortuosi e a velocità più elevate, mantenendo il veicolo stabile e ben composto. Il sistema di trazione integrale, il robusto motore diesel e le modalità di guida specifiche per l’off-road garantiscono prestazioni sicure e affidabili anche nei passaggi più tecnici e su terreni difficili.

In autostrada, la Sorento esprime al meglio il suo potenziale come cruiser, grazie al cambio DCT a 8 rapporti che ottimizza i consumi e la reattività del motore, rendendo il viaggio rilassante e piacevole. Una vera chilometrista, che ha il pregio di essere assistita dai sistemi di assistenza alla guida di livello 2 che alleggeriscono la fatica del guidatore durante i lunghi tragitti.

La Kia Sorento 2024 si conferma come un’opzione estremamente valida per chi cerca un SUV capace di adattarsi a ogni esigenza, combinando comfort, tecnologia e prestazioni in un pacchetto equilibrato e attraente. Nonostante alcuni piccoli compromessi, dovuti principalmente alle dimensioni, la Sorento è un’auto concreta, pronta a soddisfare sia le esigenze di guida quotidiane sua il desiderio di avventura.

Listino prezzi Nuova Kia Sorento 2024

Il listino prezzi per la Kia Sorento 2024, si divide in tre allestimenti distinti e con tre opzioni di motorizzazione, con la possibilità di avere 2WD o 4WD: :

Allestimento Business : Pensato principalmente per la clientela business-to-business (B2B), questo allestimento base include di serie sette posti, un sistema infotainment da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico bizona, Cruise Control Adattivo con Highway Driving Assist e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. I prezzi partono da:

47.350 euro per la versione con motore 2.2 Diesel 2WD

49.350 euro per la versione Hybrid 2WD

56.350 euro per la versione Plug-In Hybrid 4WD

Allestimento Style : Aggiunge alle dotazioni della versione Business ulteriori comfort e dettagli estetici, come i cerchi in lega da 19 pollici, il sedile lato guida con regolazioni elettriche, i sedili anteriori e posteriori riscalabili, i vetri posteriori oscurati e il caricatore wireless per dispositivi mobili. I prezzi partono da:

51.350 euro per la versione con motore 2.2 Diesel 2WD

53.350 euro per la versione con motore 2.2 Diesel 4WD

53.350 euro per la versione Hybrid 2WD

55.350 euro per la versione Hybrid 2WD

62.350 euro per la versione Plug-In Hybrid.

Allestimento Evolution: La versione più esclusiva della gamma, disponibile solo con le varianti a trazione integrale, include tutti gli equipaggiamenti delle versioni precedenti più alcune aggiunte premium come il tetto apribile panoramico, sedili anteriori elettrici e ventilati, sistema audio di alta qualità Bose, parcheggio assistito da remoto, Head-Up Display, lettore di impronte digitali e sedili rivestiti in pelle. I prezzi partono da:

59.350 euro per la versione con motore 2.2 Diesel 4WD

61.350 euro per la versione Hybrid 4WD

68.350 euro per la versione Plug-In Hybrid 4WD

Con un’offerta diversificata, la Kia Sorento 2024 è sicuramente un’opzione interessante all’interno del segmento D-SUV, garantendo un ottimo equilibrio tra qualità, dotazioni e prezzo, in grado di soddisfare sia le esigenze dei professionisti sia quelle delle famiglie alla ricerca di un veicolo spazioso, confortevole e tecnologicamente avanzato.