Nuovi Seiko Astron GPS Solar 2024

Seiko ha arricchito la collezione Astron con l’introduzione di due nuovi modelli GPS Solar in edizione limitata, disponibili in soli 1.500 esemplari ciascuno. Questi segnatempo, appartenenti alle linee 5X e 3X presentano una cassa e un bracciale in titanio, un materiale forte quanto l’acciaio inossidabile ma più leggero del 40%.

Il quadrante blu chiaro dei nuovi Astron GPS Solar è stato progettato per evocare la bellezza e la luminosità del cielo stellato. La sua intensità cambia a seconda dell’angolo di visualizzazione e del modo in cui la luce lo colpisce, offrendo un’esperienza visiva dinamica e affascinante. Il vetro zaffiro ad alta definizione, dotato del rivestimento brevettato “super clear” di Seiko, elimina i riflessi garantendo una visibilità ottimale da qualsiasi angolazione. La Lumibrite applicata su lancette e indici assicura una leggibilità perfetta anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sul fondello a vite sono incise le parole “Limited Edition” e il numero di serie dell’edizione limitata, sottolineando l’unicità di questi segnatempo.

Il modello Astron GPS Solar 5X SSH157J1 è caratterizzato da una cassa di 43,3 mm, progettata con un baricentro basso per garantire una perfetta aderenza al polso. La lunetta in titanio con inserto nero in ceramica aggiunge un tocco sportivo, mentre l’ampia apertura del quadrante, gli indici tridimensionali e le lunghe lancette affusolate permettono di leggere l’ora con un semplice sguardo. Il bracciale compatto, con maglie a forma di H, offre una sensazione di solidità e comfort.

Il sotto-quadrante a ore 12 misura il tempo trascorso con incrementi di 1/20 di secondo, mentre quello a ore 6 indica l’ora di un secondo fuso orario e diventa un contatore delle 12 ore durante l’utilizzo della funzione cronometro. Il sotto-quadrante a ore 9 mostra lo stato della carica, il giorno della settimana e la modalità di volo. La finestrella della data è situata tra le ore 4 e 5. Il movimento Calibro 5X53 Dual-Time, il più avanzato di Seiko, si collega alla rete GPS per mantenere una precisione assoluta ovunque nel mondo.

Grazie alla connessione GPS, l’Astron riceve automaticamente il segnale orario e può connettersi, su richiesta, a quattro o più satelliti GPS in orbita per determinare la posizione e il fuso orario, regolando le lancette con la precisione di un orologio atomico. Un semplice pulsante permette di regolare il fuso orario e passare rapidamente dall’ora di casa a quella locale. Inoltre, il quadrante rileva la luce del sole, collegandosi alla rete satellitare per auto-regolarsi.

Il secondo modello, Astron GPS Solar 3X SSJ027J1, si distingue per il suo design compatto e dinamico. La cassa in titanio da 41,2 mm presenta sfaccettature con finiture a contrasto, conferendo un aspetto elegante e vigoroso. La lunetta poligonale in titanio ha una finitura satinata sulla parte superiore, in contrasto con le superfici laterali lucide. Le linee della cassa si integrano perfettamente con le anse, estendendosi armoniosamente verso il bracciale integrato.

Il quadrante del SSJ027J1 include un indicatore multifunzione a ore 8 che mostra modalità aereo, riserva di carica, regolazione manuale dell’ora, regolazione del fuso orario e ricezione del secondo intercalare. La finestrella della data è posizionata a ore 3. Il calibro solare 3X63 alimenta questo modello, offrendo funzioni di ore, minuti, secondi, data e indicatore multifunzione.