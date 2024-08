Nuovo Volkswagen Transporter, per la prima volta anche elettrico

Il nuovo Volkswagen Transporter è disponibile in varianti diesel, ibrida ed elettrica con potenze fino a 286 CV

Se le ultime elettriche di Ford sono su base Volkswagen, così la nuova generazione del Volkswagen Transporter si basa sul Ford Transit, cosa che comporta notevoli migliorie per quanto riguarda specifiche tecniche e funzionalità.

Questa nuova versione del Transporter offre più spazio, una maggiore capacità di carico, una capacità di traino aumentata, un’efficienza superiore e una precisione migliorata. Il nuovo van sarà presentato all’IAA di Hannover a settembre 2024, e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da gennaio 2025.

Il primo Volkswagen Transporter elettrico

Il design del nuovo Transporter rimane fedele alla tradizione, ma è stato adattato alle esigenze moderne. Disponibile come furgone e doppia cabina, con l’opzione di tetto alto e passo allungato, il Transporter risponde alle diverse necessità dei professionisti e delle aziende.

La gamma di motorizzazioni è stata ampliata con gli ultimi motori TDI turbo diesel e un nuovo sistema ibrido plug-in (eHybrid) da 232 CV. Per la prima volta, il Transporter è disponibile con una trazione completamente elettrica in tre versioni: 136 CV, 218 CV e la versione più potente con 286 CV, tutte dotate di una batteria da 83 kWh. È prevista anche una versione con una batteria da 64 kWh e un modello a bassa potenza per la guida urbana.

I modelli TDI e eHybrid dispongono di trazione anteriore, mentre i modelli elettrici hanno trazione posteriore, con una versione a trazione integrale in arrivo. La trasmissione automatica a otto velocità è di serie, ma opzionale per la versione a bassa potenza. I motori TDI sono disponibili con potenze di 110 CV, 150 CV e 170 CV.

Interni e funzionalità

Gli interni del nuovo Transporter sono caratterizzati da avviamento keyless e da un cruscotto digitale da 12 pollici, affiancato da uno schermo Infotainment da 13 pollici.

Il volante multifunzione dispone di pulsanti intuitivi e il selettore del cambio è stato spostato sul volante per creare più spazio. Portabicchieri ampi e scomparti di stoccaggio facilitano l‘organizzazione della giornata lavorativa. L’aumento della lunghezza, della larghezza e del passo comporta una maggiore capacità di carico.

Con un’altezza inferiore ai 2 metri, il nuovo Transporter può entrare nei parcheggi standard e ha un raggio di sterzata di 11,8 metri. Può trasportare un carico massimo fino a 1,33 tonnellate e trainare rimorchi fino a 2,8 tonnellate, a seconda della variante.

Il Transporter è disponibile in varie versioni per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. La Caravelle, progettata per il trasporto passeggeri commerciale, offre tre livelli di allestimento: base, Life e Style. La versione PanAmericana, nota per il suo robusto aspetto off-road, è disponibile sia come furgone che come minibus.