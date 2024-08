Tra le offerte moto di questa estate 2024, Suzuki lancia una promozione irresistibile per tutti gli appassionati: la “Summer of Ride”. Fino al 30 settembre 2024, acquistando una V-Strom 800SE, riceverete in omaggio due accessori essenziali per i vostri viaggi: il cavalletto centrale e il parabrezza maggiorato.

La V-Strom 800SE è la compagna ideale per chi cerca una moto versatile, capace di affrontare sia il traffico cittadino che i lunghi viaggi su strada. Con la promozione “Summer of Ride”, Suzuki ti offre l’opportunità di equipaggiare la tua moto con tutto il necessario per vivere un’esperienza di guida ancora più confortevole e sicura.

Perché scegliere la V-Strom 800SE?

Il suo motore bicilindrico parallelo da 776 cc da 84,3 cv a 8.500 giri/min con una generosa coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min, garantisce prestazioni brillanti e un piacere di guida unico. La ciclistica, ben bilanciata e confortevole, offre un’ottima maneggevolezza sia su asfalto che su terreni sterrati.

La ricca dotazione elettronica, con il Suzuki Intelligent Ride System, permette di personalizzare la moto in base alle proprie preferenze e alle condizioni della strada. Il controllo di trazione regolabile e i diversi riding mode offrono la massima sicurezza e controllo in ogni situazione.

Il comfort e l’eccezionale qualità della guida sono garantiti da una forcella regolabile Hitachi Astemo, dai cerchi in lega di alluminio a 7 razze e da pneumatici Dunlop progettati esclusivamente per la V-STROM 800SE, con un cerchio anteriore da 19 pollici e uno posteriore da 17. Completano la dotazione i fari a led, il protettivo parabrezza regolabile su tre posizioni e la porta USB, mentre le funzioni elettroniche e le informazioni di guida vengono gestite attraverso il display multifunzione TFT LCD a colori da 5 pollici.

Il cavalletto centrale permette di parcheggiare la moto con maggiore stabilità, consentendo di caricare i bagagli con più facilità. Il parabrezza maggiorato garantisce una protezione ancora maggiore dal vento, essendo più alto di 38 mm rispetto a quello standard e donando quindi un maggiore comfort di guida. Il vantaggio di acquisto per chi usufruisce della “Summer of Ride” è più di 400 €.