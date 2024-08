Durante il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP, vinto da Enea Bastianini, autore di una doppietta, malgrado il clima tipi inglese non sono mancate le Paddock Girls MotoGP Silverstone 2024.

Grazie alla doppietta il “Bestia” ha recuperato in classifica generale ed ha scavalcato Marc Marquez in terza posizione. Ha 192 punti, 49 in meno del leader Jorge Martin (Pramac Racing) e 46 in meno di compagno di squadra e campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

La gara della classe intermedia Moto2 è stata vinta da J. Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) davanti A.Canet (Fantic Racing) e Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo). Infine la classe cadetta Moto3 è stata vinta da I. Ortola (MT Helmets – MSI) davanti a D.Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Ora è il momento di regalarvi le Ombrelline e le Grid Girls che hanno colorato il paddock del circuito di Silverstone, con la galleria di foto che potete visualizzare qui sotto.

Paddock Girls MotoGP Silverstone 2024 Gallery Ombrelline

Infine la nostra galleria fotografica delle Grid Girls viste sul tracciato inglese.