Patente deteriorata: cosa fare e come ottenere il duplicato

Se la tua patente è deteriorata o illeggibile, ecco cosa fare, quali sono le sanzioni e come ottenere il duplicato presso l’ufficio della Motorizzazione Civile.

Se la tua patente è deteriorata, significa che potrebbe non essere più leggibile e quindi non più riconosciuta come valida dalle autorità competenti. Ciò potrebbe causare problemi se devi mostrare la tua patente durante un normale controllo stradale.

Cosa fare allora quando la Patente è deteriorata? Diciamo subito che se la patente è rovinata ed è diventata illeggibile, possiamo incorrere in multe o al suo ritiro. Vediamo come stanno le cose.

Passano gli anni e la patente di guida è il documento che ci permette di guidare le nostre amate automobili praticamente invecchia con noi. Ci ricordiamo tutti delle precedenti patenti di guida cartacee simili alle ormai superata carte di identità. Erano particolarmente soggette all’usura, al deterioramento e agli strappi. La versione cartacea, dato che veniva rilasciata dalla Prefettura e che riportava tutte le generalità e l’indirizzo dell’abitazione, era utilizzabile anche da documento d’identità.

Per questo motivo, più di venti anni fa, l’allora Governo aveva insistito per disporre il suo ritiro quando la patente si fosse irrimediabilmente rovinata e quindi in pratica impresentabile.

Cosa accade con quelle attuali? Sicuramente la versione plastificata è più moderna, ma un po’ come accade con i bancomat e con le carte di credito, nel tempo si possono usurare nei bordi. Non solo, perché possono perdere la stampa dei caratteri delle etichette dei rinnovi che sono stati applicati nel corso degli anni. Come fare in questi casi?

Patente deteriorata: cosa dice la circolare del Ministero dell’Interno

Sebbene in Italia non esista nessuna legge che disponga il ritiro della patente perché deteriorata, il Ministero dell’Interno, con una circolare del 1999 è intervenuto proprio su questa materia per fare chiarezza.

Il Viminale ha riconosciuto la legittimazione degli organi di Polizia a ritirare le patenti deteriorate illeggibili perché rovinate ogni volta che il documento non è più in condizione di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell’autorizzazione.

Un orientamento all’epoca accolto anche dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo il quale una patente rovinata non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell’abilitazione alla guida, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente.

Cosa fare se ci si accorge che la patente è rovinata ed illeggibile

In Italia, se la tua patente è deteriorata o illeggibile, è necessario richiedere un duplicato presso l’ufficio della Motorizzazione Civile. Qui sotto tutti documenti da presentare:

Documentazione da presentare



Come da procedura del Ministero dei Trasporti, qui sotto tutto quello che c’è da presentare per ottenere il duplicato della propria patente:

Dopo aver presentato la domanda per la duplicata della patente, dovrai attendere alcuni giorni prima di ricevere quella nuova. Assicurati di avere sempre con te la patente valida, insieme ai documenti che certificano che hai chiesto il duplicato, mentre aspetti la nuova patente per evitare problemi con le autorità.

Cosa fare quando la patente rovinata o illeggibile viene ritirata?

Le autorità che ritirano la patente deteriorata devono trasmettere immediatamente alla Motorizzazione Civile l’avvenuto sequestro per dare il via al procedimento per il rilascio del duplicato.

Il titolare dovrà presentare un documento leggibile entro un determinato termine, normalmente compreso tra i trenta e i quaranta giorni, tempistica ritenuta sufficiente ad ottenere il duplicato. Si tratta però di una facoltà accordata alle Autorità e non di un obbligo.

La scelta spetterà di volta in volta all’agente accertatore, alla sua “sensibilità” e alla sua valutazione circa il reale stato di deterioramento della patente. Infatti, dal punto di vista giuridico dell’atto, la circolare è un atto interno della Pubblica Amministrazione che vincola i dipendenti soltanto da un punto di vista disciplinare senza imporre alcun dovere, facoltà che spetta, invece, ad una norma di legge.