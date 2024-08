Pilota arrestato prima del decollo: volo cancellato

Di atterraggi di emergenza causati da passeggeri molesti poi arrestati dalla polizia ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Questa volta ad essere fermato è stato invece il pilota. E’ successo all’aeroporto intercontinentale George Bush di Houston, mentre l’aereo si preparava a decollare per Dallas.

Secondo quanto riferito dalle autorità aeroportuali di Houston e confermato dalla compagnia aerea, il pilota era ricercato con un mandato di arresto per violenza domestica. La polizia di Houston ha condotto l‘arresto direttamente sull’aereo, dopo che tutti i passeggeri erano stati fatti scendere, con il pilota che non ha opposto resistenza. Nel video pubblicato diventato virale e che riportiamo qui sotto (per visualizzare il video è necessario disabilitare l’ad blocker), è possibile vedere gli agenti mentre scortano il pilota fuori dall’aereo e lo conducono verso un’auto della polizia.

A causa dell’arresto e dell’impossibilità di trovare immediatamente un sostituto per il pilota, Frontier Airlines ha dovuto cancellare il volo. I passeggeri sono stati informati di quanto avvenuto e sono state offerte loro diverse opzioni: un rimborso completo, un credito per futuri voli o una nuova prenotazione sul prossimo volo disponibile della compagnia, programmato per la stessa sera. Frontier Airlines ha anche fornito ai passeggeri interessati un voucher di 100 dollari per un futuro volo e, se necessario, un alloggio per la notte.