Quando Bastianini aveva bisogno di Rossi come traduttore

Dopo la grande vittoria di Enea Bastianini a Silverstone, abbiamo riscoperto un video che lo ritrae in un momento memorabile della sua carriera. Si tratta della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, dove un giovanissimo Bastianini affronta per la prima volta la stampa internazionale, affiancato da un sorridente Valentino Rossi.

Nel video, Bastianini appare visibilmente emozionato mentre cerca di rispondere alle domande in inglese. La lingua straniera sembra essere un ostacolo non da poco per il giovane pilota, che si trova in difficoltà nel comprendere e rispondere correttamente. È qui che interviene Valentino Rossi, con la sua inconfondibile simpatia e il suo spirito da veterano.

Rossi, seduto accanto a Bastianini, osserva la scena con un sorriso sornione. E così si trova giocoforza a tradurre le domande per il giovane collega. La complicità tra i due è palpabile e Rossi, con la sua traduzione e i suoi commenti, riesce a far ridere tutti i presenti, alleviando la tensione di Bastianini.

Rivedere oggi questo video, alla luce della recente vittoria di Bastianini, offre uno spaccato decisamente particolare del percorso di crescita del pilota romagnolo, anche nella padronanza dell’inglese. E’ bello ricordare questi momenti del passato, che ci insegnano quanto sia importante affrontare le difficoltà con un sorriso e la giusta dose di ironia.