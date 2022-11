Al suo debutto, l’esclusiva edizione di lancio Abarth 500e Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante, la prima Abarth elettrica di sempre.

Abarth 500e Scorpionissima: caratteristiche

Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è la perfetta sintesi tra esclusività e sportività. È disponibile anche in versione hatchback, viene proposta nel nuovo ed entusiasmante colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue. Questa nuova serie limitata è al top della gamma ed è immediatamente riconoscibile dalle grafiche laterali Abarth.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è equipaggiata con gli esclusivi cerchi in lega da 18″ diamantati Titanium Grey, dal design aggressivo e tagliente, ed è dotata di tetto fisso in vetro e vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy. Completano la dotazione la pedaliera sportiva in acciaio e la pedana con logo inciso, che portano su strada le sensazioni da pista e la reattività delle auto che hanno fatto la storia di Abarth, di un nuovo anello per la plancia in grigio titanio e di piastre battitacco in acciaio con scritta Abarth in rilievo.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è disponibile in due colori che sottolineano ulteriormente il carattere audace e distintivo del nuovo Scorpione, facendolo risaltare su tutte le strade.

Abarth 500e Scorpionissima: gli interni

Il design dei nuovi sedili sportivi è arricchito da uno scorpione in rilievo in Alcantara, un materiale premium da corsa che offre un look sportivo e il massimo comfort grazie al poggiatesta integrato con uno scorpione verde acido inciso al laser sull’Alcantara e alle doppie cuciture sportive.

L’esclusività e la sportività dei materiali si ritrovano anche nella nuova fascia della plancia in Alcantara goffrata che offre una sensazione unica, combinando un’estetica lussuosa con un design funzionale, e si abbina perfettamente agli inserti del volante e ai sedili sportivi. Pelle di alta qualità con inserti in Alcantara e il logo dello Scorpione impreziosiscono il volante sportivo a tre razze, che si ispira al mondo delle corse per far provare ai clienti le emozioni della gara al primo tocco. Anche i pannelli delle porte e il bracciolo del tunnel centrale presentano una doppia cucitura sportiva.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è dotata anche di tunnel centrale chiuso, sedili anteriori e parabrezza riscaldati, sedile del guidatore regolabile in altezza e sedili posteriori ribaltabili 50/50. Il contrasto tra il colore verde degli esterni e gli interni scuri ne esalta lo stile distintivo e sportivo, mentre la vernice blu della carrozzeria sottolinea ulteriormente lo stile audace della Nuova Abarth 500e.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è equipaggiata di serie con Uconnect Radio Touchscreen 10,25″ con sistema di navigazione integrato e le nuovissime Performance Pages, un display high-tech con nuove ed entusiasmanti grafiche Abarth.

Le Performance Pages sono state progettate appositamente per la Nuova Abarth 500e e consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie prestazioni mentre si scatenano alla guida. È disponibile anche la compatibilità wireless con Apple CarPlay ed Android Auto. Inoltre, il nuovo quadro di bordo completamente digitale da 7″ fornisce tutte le informazioni necessarie, dalla velocità all’autonomia, dalla modalità di guida attuale allo stato della batteria, senza distrarre il conducente dalla strada.

Per quanto riguarda il comfort, ci sono i sensori crepuscolare e pioggia, la chiave keyless e il keyless go, il climatizzatore automatico, i fari abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore interno elettro-cromico e il caricatore wireless. Grazie all’avanzato sistema di sensori di parcheggio a 360° con vista drone e alla telecamera posteriore ad altissima definizione, che mostra gli ostacoli e la traiettoria dell’auto sullo schermo da 10,25″, il parcheggio perfetto è una garanzia.

Infine, è incluso anche il raffinato e potente impianto audio premium JBL, che offre un suono caratterizzato da alti puliti, bassi ruggenti e medi morbidi per soddisfare anche gli appassionati di musica più esigenti e sofisticati. Anche il Sound Generator è di serie sulla nuova Abarth 500e Scorpionissima.

